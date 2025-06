Guardiana del ambiente: María Laura lidera la gestión de envases fitosanitarios

"Con Floema, asesoramos a empresas y productores en certificaciones de calidad y buenas prácticas agrícolas", explica María Laura. "La ley exige que los productores realicen el triple lavado de los envases y los entreguen en el CAT para su reciclaje o disposición final".

El proceso es riguroso: los envases plásticos se reciclan para fabricar postes, varillas, caños tritubo para fibra óptica (1 envase de 20 litros equivale a 1 metro de tritubo) y autopartes. Los envases no reciclables, como los de cartón o aluminio, se incineran en hornos pirolíticos en Añelo. "El triple lavado es fundamental. Si no se realiza correctamente, el material no puede reciclarse", subraya María Laura.

WhatsApp Image 2025-06-19 at 14.26.16 (1).jpeg El triple lavado se inicia vaciando el envase completamente en el tanque de la pulverizadora.

Capacitación y colaboración

La educación es un pilar central de su trabajo. "Capacitamos a productores y comunidades, incluso en escuelas, para promover el manejo responsable de envases", cuenta. Floema colabora con la Secretaría de Desarrollo Económico de El Chañar, la Subsecretaría de Producción de Neuquén, el municipio de Plottier y el INTA IPAF para facilitar la logística, acercándose a los productores en zonas como El Chañar, donde se concentra la mayor cantidad de usuarios.

El CAT también forma parte del Premio a la Calidad y Sanidad Frutihortícola de Neuquén, enmarcado en la Ley 3.293. Este incentivo reconoce a productores que cumplen con protocolos de calidad y buenas prácticas agrícolas, verificados anualmente mediante auditorías. "Certificaciones como Global Gap no solo aseguran calidad, sino que contribuyen al cuidado ambiental", destaca María Laura.

WhatsApp Image 2025-06-19 at 14.26.16.jpeg El envase se debe escurrir por 30 segundos y perforarlo para evitar su utilización posterior.

Impacto en números

En 2024, el CAT recolectó 6.791 kilos de plástico, un 101% más que en 2023, con la participación de 173 productores, un 9% más que el año anterior. Además, 117 personas fueron capacitadas en gestión responsable de envases. Un envase no reciclado tarda 1.000 años en degradarse, lo que resalta la importancia de estas acciones.

El triple lavado implica vaciar completamente el envase en la pulverizadora, llenarlo con agua hasta un cuarto de su volumen, agitarlo por 30 segundos y repetir el proceso tres veces. Luego, se escurre, perfora y entrega seco, sin tapa, en una bolsa plástica identificada con el nombre del productor y su Renspa.

¿Cómo participar? Los interesados en la campaña 2025 pueden acercarse el 25 de junio a la Chacra Municipal de El Chañar o contactar a María Laura al 11 6979-4643 para coordinar capacitaciones o entregas.