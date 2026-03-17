Drama en el Valle Medio: el granizo destruyó cultivos y dejó pérdidas millonarias

Un intenso temporal registrado en las últimas horas sacudió con fuerza a la región del Valle Medio de Río Negro, donde la caída de granizo de gran tamaño provocó importantes daños en distintos esquemas productivos y generó escenas de emergencia entre la población. El fenómeno, que tuvo una duración aproximada de apenas 15 minutos, fue suficiente para causar pérdidas significativas en el sector agrícola y dejar en evidencia la vulnerabilidad frente a este tipo de eventos climáticos extremos.

Ante la magnitud de la situación, el Gobierno provincial activó de manera inmediata un operativo de relevamiento para evaluar el impacto real en las chacras afectadas. Equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo ya se encuentran recorriendo el territorio para dimensionar los daños en cultivos agrícolas, producciones hortícolas, invernaderos y fruticultura, pilares fundamentales de la economía regional.

Las primeras evaluaciones realizadas en el terreno indican que los cultivos más perjudicados incluyen maíz, cebolla, diversas hortalizas y variedades de manzana que aún no habían sido cosechadas. En muchos casos, las pérdidas podrían ser totales, lo que genera preocupación entre los productores que dependen de estas actividades para su sustento.

Embed

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se refirió a la situación y aseguró que el Estado provincial acompañará a los afectados. “Cuando una tormenta golpea al trabajo de nuestros productores, el Estado tiene que estar presente. Por eso activamos de inmediato los relevamientos para dimensionar los daños y acompañar al sector”, expresó.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, manifestó su preocupación por lo ocurrido. “Nos duele profundamente lo sucedido. Sabemos que detrás de cada producción hay años de esfuerzo, inversión y trabajo que pueden perderse en pocos minutos por el impacto de una tormenta”, señaló, poniendo en palabras el sentimiento generalizado en la comunidad productiva.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el seguimiento de la situación será constante en los próximos días, a medida que avancen los relevamientos en territorio. El objetivo es contar con un diagnóstico preciso que permita definir las herramientas de asistencia necesarias para acompañar a los productores damnificados.

Un fenómeno breve pero devastador

Más allá de los daños en el ámbito rural, el temporal también tuvo un fuerte impacto en zonas urbanas. La caída de granizo, con piedras de considerable tamaño, generó destrozos en vehículos, especialmente en carrocerías y parabrisas, y provocó situaciones de riesgo para quienes se encontraban en la vía pública. Se reportaron personas que circulaban en motocicleta con lesiones producto de los impactos, así como familias que debieron buscar refugio de manera desesperada ante la violencia del fenómeno.

Las calles y espacios abiertos se transformaron en cuestión de minutos en escenarios de emergencia, reflejando la intensidad del temporal. La combinación de viento, lluvia y granizo puso en alerta a los vecinos, que vivieron momentos de tensión mientras intentaban protegerse y resguardar sus bienes.

manzana granizo valle medio El impacto fue inmediato y brutal: cultivos destruidos y escenas de emergencia en toda la zona.

El episodio de granizo, que se extendió por alrededor de 15 minutos, fue suficiente para dejar una huella de enorme magnitud en la región. La intensidad del fenómeno provocó importantes daños materiales y múltiples situaciones de riesgo, demostrando la fuerza del temporal y la vulnerabilidad de quienes quedaron expuestos.

En este contexto, no se descarta la implementación de medidas de apoyo económico, líneas de financiamiento o asistencia técnica para mitigar el impacto de las pérdidas. La prioridad, indicaron las autoridades, es sostener la actividad productiva y evitar que el temporal tenga consecuencias aún más profundas en la economía regional.

El episodio vuelve a poner en agenda la necesidad de fortalecer estrategias de prevención y respuesta ante fenómenos climáticos cada vez más intensos y frecuentes. Mientras tanto, el Valle Medio enfrenta el desafío de recuperarse de un evento que, en apenas un cuarto de hora, dejó una marca significativa en su producción y en la vida cotidiana de sus habitantes.

Fuente: Gobierno de Río Negro, Mejor Informado y aportes de Redacción +P.