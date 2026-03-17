Crisis logística: más de 250 contenedores de manzanas atrapados por tensiones geopolíticas

La crisis en las rutas marítimas de Oriente Medio paralizó cargamentos destinados a Dubái y Asia. Exportadores franceses enfrentan demoras, recargos navieros y un fuerte aumento de los costos logísticos.

El conflicto en Oriente Medio y las tensiones que afectan a rutas marítimas estratégicas del comercio internacional están comenzando a tener consecuencias directas sobre el sector agroalimentario europeo. Una de las situaciones más visibles es la que afecta actualmente a las exportaciones de manzanas francesas : más de 250 contenedores, equivalentes a unas 5.000 toneladas de fruta, permanecen bloqueados en el mar debido a las dificultades de navegación y al cierre del estrecho de Ormuz, uno de los pasos más importantes para el transporte marítimo mundial.

Los cargamentos tenían como destino principal mercados de Oriente Medio, especialmente Dubái, aunque también incluían envíos dirigidos a varios países asiáticos. Según estimaciones del sector exportador, el valor total de estas manzanas retenidas oscila entre los 7 y los 8 millones de euros. La situación refleja la fragilidad de las cadenas de suministro internacionales cuando se ven afectadas por conflictos geopolíticos que interrumpen rutas comerciales clave.

Impacto logístico y aumento de los costos

A las demoras en el transporte se suman además los recargos extraordinarios que están aplicando las compañías navieras debido al aumento del riesgo asociado a la navegación en zonas cercanas al conflicto. Estos cargos adicionales afectan incluso a los barcos que ya estaban en tránsito cuando comenzó a agravarse la situación en la región.

De acuerdo con Sandrine Gaborieau, representante del sector frutícola, los costes extra generados por estos recargos ascienden a cerca de 900.000 euros para el conjunto de las exportaciones francesas. “Incluso los contenedores que ya estaban surcando las aguas se ven afectados por estas tasas adicionales”, explicó.

Otro factor que complica el panorama es el encarecimiento —o directamente la desaparición— de ciertas coberturas de seguros vinculadas al riesgo de guerra. Las aseguradoras han incrementado considerablemente las primas o han limitado la disponibilidad de pólizas para mercancías que atraviesen zonas consideradas peligrosas, lo que añade presión financiera a los exportadores.

Frente a este escenario, las empresas del sector están evaluando rutas alternativas para poder completar los envíos y evitar pérdidas mayores. Una de las opciones que se analiza consiste en redirigir los barcos a través del cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. Sin embargo, este desvío implica un incremento significativo en los tiempos de transporte.

“Los exportadores están estudiando actualmente cómo transportar sus contenedores por rutas alternativas, en particular pasando por el cabo de Buena Esperanza, pero eso añade aproximadamente diez días adicionales a los trayectos hacia los destinos asiáticos”, señaló Gaborieau. Para productos perecederos como la fruta fresca, estos retrasos pueden afectar la calidad del producto y generar complicaciones logísticas en los mercados de destino.

Consumo en descenso en el mercado francés

Mientras tanto, el sector frutícola francés también enfrenta dificultades en el mercado interno. Aunque todavía es pronto para evaluar con precisión la campaña 2025-2026 —ya que marzo suele ser un mes clave para el consumo— los primeros indicadores muestran un desempeño inferior al esperado.

Desde el inicio de la temporada, el consumo de frutas y hortalizas se ha mantenido relativamente deprimido en Francia. La tendencia afecta a la mayoría de los productos frescos, con la excepción de las frutas exóticas y las bananas, que registran una demanda más dinámica.

Los datos del panel de consumo de Kantar correspondientes a enero reflejan claramente esta situación en el caso de las manzanas. Las cantidades acumuladas compradas desde el inicio de la campaña son un 6 % inferiores a las registradas el año pasado y un 9 % menores que la media de los últimos tres años.

Este descenso en el consumo se produce en un contexto de precios elevados. El precio medio de las manzanas se sitúa actualmente en torno a los 2,20 euros por kilo desde el inicio de la campaña. Según los analistas del sector, estos niveles de precios están influyendo directamente en las decisiones de compra de los consumidores.

manzana francia On-n-est-pas-en-temps-de-guerre-des-clients-d-un-supermarche-sereins-face-au-coronavirus La crisis logística se suma a otro problema para el sector frutícola francés: el consumo de manzanas cayó 6 % respecto al año pasado en un contexto de precios altos y preocupación económica.

“Es evidente que los precios están repercutiendo en el consumo”, explicó Gaborieau. “Además, la guerra en Oriente Medio genera incertidumbre económica. Con el aumento previsto de los precios de la energía, muchos hogares deberán controlar más estrictamente sus gastos, y los productos frescos suelen convertirse en una variable de ajuste dentro del presupuesto familiar”.

La situación no es muy diferente para las peras. Las cantidades compradas han disminuido un 8,8 % en comparación con el año pasado y un 12,5 % respecto a la media de los tres últimos años, considerando todos los orígenes. Al igual que ocurre con las manzanas, los precios se mantienen elevados, con un promedio de 3,06 euros por kilo durante esta temporada.

Sin embargo, dentro de este contexto adverso aparece una tendencia positiva para los productores locales: el consumo de peras de origen francés ha aumentado en la mayoría de las cadenas comerciales, desplazando parcialmente a las peras importadas.

En conjunto, el sector frutícola enfrenta así un doble desafío: por un lado, las perturbaciones logísticas derivadas del conflicto internacional que afectan a las exportaciones; por otro, una demanda interna debilitada por los altos precios y la incertidumbre económica. En los próximos meses, la evolución del conflicto y de los mercados energéticos podría ser determinante para definir el rumbo de la campaña frutícola europea.

Fuente: Fresh Plaza con aportes de Redacción +P.