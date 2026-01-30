El granizo arrasa producciones en Villa Regina: ¿qué futuro les espera a los productores?

El fuerte granizo que azotó la semana pasada a la zona de Villa Regina volvió a poner en evidencia la fragilidad de la producción frutícola del Alto Valle rionegrino. En un escenario marcado por márgenes de rentabilidad cada vez más ajustados, caída del consumo interno y una alta exposición a eventos climáticos extremos, el temporal dejó severos daños en chacras que estaban a punto de iniciar la cosecha, profundizando la crisis que atraviesan los productores de peras y manzanas.

Según datos oficiales, el impacto del granizo se da en un contexto especialmente delicado para el sector. Entre 2020 y 2024, el consumo interno cayó un 9% en peras y un 14% en manzanas, mientras que los costos de producción continuaron en alza. “Al productor se le hace cada vez más difícil reponerse de un golpe como este”, reconoció el ministro de Desarrollo Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, luego de recorrer las zonas afectadas y dialogar con productores damnificados.

El granizo golpeó en el peor momento

Desde la Secretaría de Fruticultura informaron que, en los primeros días de esta semana, se activó un operativo de fiscalización y relevamiento técnico para dimensionar los daños. De acuerdo con una primera estimación, el granizo afectó entre 750 y 800 hectáreas, aunque el número podría ajustarse a medida que avancen las inspecciones en las chacras.

El momento en el que se produjo el evento climático agrava aún más la situación. “Es muy dolorosa la realidad de los productores, porque no nos olvidemos de que teníamos la cosecha prácticamente ya iniciada”, explicó Banacloy. En muchos establecimientos, la recolección de la pera William ya había comenzado, mientras que otros productores aguardaban apenas unos días más para lograr mayor calibre y tamaño del fruto y realizar una sola pasada de cosecha.

“El trabajo que hay detrás de cada temporada es enorme. Encontrarte, justo cuando ya estás por cosechar, con una contingencia como esta, es tremendo”, señaló el ministro. En ese sentido, reconoció el impacto emocional que genera una pérdida total o casi total: “Claramente entendemos la situación del productor, esa sensación de querer abandonar todo, de sentir que esto no puede seguir así”.

Emergencia agropecuaria y reclamo por financiamiento

Más allá del daño inmediato, el granizo volvió a poner en debate la necesidad de avanzar en políticas de prevención y mitigación de riesgos climáticos. Banacloy adelantó que uno de los ejes centrales debe ser la ampliación de la malla antigranizo en las zonas productivas. “Tenemos que poner el foco en más malla antigranizo, y por este tema ya hemos mantenido reuniones con el Gobierno nacional”, indicó.

Sin embargo, el principal obstáculo para avanzar en ese sentido sigue siendo el financiamiento. “Sin financiamiento estructural para poder invertir en malla, se hace cada vez más difícil reponerse de un golpe como este”, sostuvo el ministro. Y describió con crudeza la situación que atraviesan los productores: “Cuando vos le pusiste todo el costo a la fruta —absolutamente todo— y de un día para el otro, en quince, diez o cinco minutos, perdés todo, reponerte de semejante golpe hoy es prácticamente imposible”.

manzana granizo Regina 2026 La cosecha estaba por comenzar cuando el granizo arrasó con chacras enteras.

Ante este panorama, desde el Gobierno provincial anunciaron medidas de acompañamiento. Banacloy adelantó que los productores afectados de Villa Regina serán incorporados a la emergencia agropecuaria que ya fue declarada, mediante una adenda. “Vamos a poner los mecanismos a disposición para que el productor se sienta contenido y acompañado por el gobierno provincial”, aseguró.

Fuente: Redacción +P