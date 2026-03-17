Neuquén: 170.000 alumnos recibirán fruta directo desde las chacras

Desde el comienzo del ciclo educativo en la provincia de Neuquén , comenzó un operativo de distribución de frutas que implica llevar, directo desde chacras de Plottier, Centenario y Vista Alegre al pupitre de 170.000 alumnos del sistema educativo provincial , dos veces a la semana, una pera o una manzana. Para el primer semestre de este año, el compromiso de las autoridades del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Producción es garantizar 1 millón de kilos hasta terminar el primer semestre. Por lo pronto, disponen para esta primera mitad del año de un presupuesto de $1.600 millones, con la posibilidad de ampliarlo para cumplir una distribución similar para el segundo semestre.

Las primeras experiencias comenzaron el año pasado, entre agosto y noviembre, y este año se intensificó el vínculo entre la Dirección Provincial de Producción Agraria y Sanidad Animal, a cargo de Lucio Illescas, y los productores. En total, aceptaron el compromiso 11 chacareros, que deben tener como requisito la inscripción ante el SENASA para efectuar el “acondicionamiento primario” en sus establecimientos. Aunque algunos optaron por pasar la fruta por un galpón de empaque.

Dentro del precio que el Estado pagará al productor, se contempla el costo de la fruta, del frío para la conservación y, tal vez lo más complejo, los gastos de distribución a cada localidad del interior, desde Villa La Angostura hasta Andacollo. En los establecimientos de la Confluencia, el productor deberá incluso hacer la distribución escuela por escuela.

El incentivo pasa por obtener un precio por encima de los habituales que pagan en los galpones de empaque, ya sea para mercado interno o exportación.

La puesta en marcha del programa implicó un golpe en la mesa por parte de la burocracia estatal, porque se resolvió dar por finalizado el vínculo con los intermediarios que, teléfono en mano, hacían las operaciones de compra de la fruta.

El programa se denomina “Frutas al Aula, Sabores que Educan”, y es el Ministerio de Educación quien se encarga de la contratación y pago de los productores, en tanto que la Secretaría de Producción coordina la logística y distribución de la fruta a los establecimientos y distritos escolares.

Sobrepeso y obesidad

Entre los argumentos, se destaca que la entrega “de al menos 1 fruta 2 veces a la semana” a cada alumno, desde nivel inicial hasta los secundarios nocturnos, “es un incentivo y fomento de los principios de una alimentación saludable en las escuelas”, y a esto sumaron que “desde un punto de vista pedagógico, trabajar sobre la concientización de una alimentación saludable”.

Las estadísticas del Ministerio de Educación de la provincia indican que el 41% de los niños y adolescentes, de entre 5 y 17 años, tienen sobrepeso y obesidad, “sin diferenciar según el nivel socioeconómico, lo que evidencia un sistema alimentario que no garantiza elecciones saludables ni accesibles para toda la población”.

Citaron un estudio de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) y UNICEF, donde se advierte que ese grupo etario solo consume el 20% de las cantidades recomendadas de frutas y verduras y más del 35% del aporte calórico diario proviene del consumo de ultraprocesados.

Manos a la obra

“Son 10 productores de Centenario y Vista Alegre, y un productor de Plottier”, sintetizó Illescas al ser consultado por los proveedores que se comprometieron con el programa, quien explicó que, en el caso de las ciudades del interior provincial, el compromiso es llevar la fruta hasta las oficinas locales (distritos) del Ministerio de Educación.

“El Ministerio de Educación siempre compró fruta a intermediarios”, aclaró sobre este operativo que comenzó el lunes pasado y que, por estar en plena temporada, permitió que llevara algo de fruta de carozo a las escuelas.

manzana escuela neuquen 4.jpg Productores de Plottier, Centenario y Vista Alegre abastecerán a estudiantes de todo el sistema educativo provincial.

“Es determinante que el productor tenga su inscripción en SENASA que lo habilite para hacer acondicionamiento primario”, aclaró el funcionario, quien detalló que cada fruticultor debe comprar sus insumos para envasar, ya sean cajas de cartón o jaulitas de madera.

“Fueron decenas de reuniones y algunos, luego de que explicamos cómo funciona el sistema, resolvieron apostar todo a este programa”, dijo, reflejando la decisión de algunos de, al menos este año, no vender fruta a los galpones de empaque tradicionales.

“Es un gran desafío de organización”, admitió Illescas, quien recordó que hubo una experiencia anterior de similares características realizada junto a la Federación de Productores, pero esta vez optaron por un mecanismo que facilite la llegada directa de la fruta desde las chacras neuquinas a cada alumno de la provincia.

El programa está encuadrado en el Decreto N° 888/2024, que autoriza al Ministerio de Educación a “comprar alimentos saludables para los establecimientos educativos de gestión estatal dependientes del Consejo Provincial de Educación, de modo que puedan recibirlos y distribuirlos al estudiantado”.

Entre las metas figura “mejorar el proceso de adquisición de los productos, eliminando el rol de intermediarios, garantizando menores costos para el Estado y mayores beneficios para los productores involucrados en el programa”.

Están comprendidos 705 establecimientos educativos, con una población aproximada de 169.052 estudiantes, y quedó establecido que “en los Distritos Escolares I y VIII (Ciudad de Neuquén), VI (Centenario y alrededores) y X (Plottier y alrededores) la empresa adjudicada (productores) se encargará de realizar la entrega a cada establecimiento escolar”.

Fruta al aula:

Frecuencia: 1 fruta, 2 veces/semana por estudiante.

Semanas del 1.er semestre de 2026: 18 semanas aproximadamente.

Matrícula: 169.052.

El kilo de frutas equivale aproximadamente a 6 unidades.

Total de kg a contratar (redondeado): 1.015.000 aproximadamente.

Fuente: Gobierno de Neuquén con aportes de Redacción +P.