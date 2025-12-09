La Inteligencia Artificial puede ser un asesor eficiente y económico en las chacras

Con la meta de difundir “habilidades digitales” entre los productores de la región, se realizó en la sede del INTA Alto Valle un curso de “Introducción a la Inteligencia Artificial (IA)” , que convocó a unas 30 personas, entre directivos de empresas, técnicos y productores.

Entre las ventajas más notorias de esta herramienta, se mencionaron la posibilidad de optimizar el tiempo, delegando en la IA gestiones rutinarias, También puede llevar una agenda de actividades rurales y luego emitir reportes. Puede analizar la climatología y procesar información del suelo y hacer sugerencias de fertilización.

“Es como tener un empleado”, intentó simplificar Claudia Valenzuela, de Soluciones IA, quien fue la responsable de la capacitación, que contó con el respaldo de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, y del Centro Profesional de Ingeniería Agronómica de Río Negro (CPIA).

WhatsApp Image 2025-12-05 at 12.35.32 «La IA ya nos pasó por encima», Jorge Toranzo, presidente del CPIA Río Negro. Foto: Fabricio González.

Jorge Toranzo, presidente de esta última entidad, aseguró que “la inteligencia artificial no es lo que se viene, sino lo que ya nos pasó”. Adelantó que, junto al resto de los organizadores, planean abrir cursos de 3 o 4 meses para el año próximo, “y la idea es que sean más continuos”.

Proyectan destinar el 70% de los cursos a la fruticultura, y un 30% a la agricultura extensiva y la ganadería.

La apertura estuvo a cargo de la socióloga del INTA, Patricia Catoira, quien contó algunas de sus experiencias personales con esta herramienta, que le facilitaron procesar grandes volúmenes de información y hasta realizar una simulación sobre cantidad de productores que quedarán activos dentro de 25 años.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 12.35.34 (1) Del drone al plan de fertilización: la IA transforma datos en decisiones en segundos. Foto: Fabricio González.

"Complementa, no reemplaza"

Entre otras cosas, se pueden cargar manuales de gestión y el productor puede obtener rutinas de trabajo, y siempre es necesario tener en cuenta que “la IA complementa, pero no reemplaza”, el razonamiento de las personas.

Una de las claves es que “hay que saber cómo hablarle”. Se refiere a cargar instrucciones claras, con detalles de lo que se quiere hacer y datos. Eso permite a la IA, luego de varias consultas, demandar menos datos y arrojar resultados más ajustados. Valenzuela afirma que “mejora con la práctica”. Eso es posible porque “como es predictiva, con un solo dato nuevo arme un informe”, sobre otros reportes anteriores.

La consulta inicial, o primera charla con la IA, se llama “prompt”, y “de la calidad de ese pedido dependerá la calidad del resultado”.

WhatsApp Image 2025-12-05 at 12.35.34 En 2026 llegarán cursos de 3-4 meses: 70 % fruticultura, 30 % ganadería y extensivos. Foto: Fabricio González.

Incluso se le pueden dar instrucciones de donde buscar. Y hasta se le puede indicar que todos sus procesos los realice como si fuera un ingeniero agrónomo, que se desempeña en el valle frutícola de Neuquén y Río Negro, por lo tanto, las respuestas tendrán esa orientación.

“Se le puede pedir a la IA que, partiendo de una chacra de 20 hectáreas, con tanta cantidad de plantas, de tales variedades, proponga un plan de fertilización anual”, fue uno de los ejemplos comentados.

Uno de los asistentes hizo consultas sobre la utilidad de la IA para hacer un seguimiento y predecir el calibre de la fruta, algo que no sería imposible, pero será determinante el “adiestramiento” previo, con carga de datos de referencia, que incluso se pueden obtener de fotografías o videos capturados con un dron.