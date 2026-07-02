La quiebra de uno de los mayores productores de manzanas y peras de EE.UU. sacude a la fruticultura

La histórica empresa busca reorganizarse mientras mantiene sus operaciones, en un contexto de crecientes costos de producción y precios que ya no cubren el equilibrio económico del negocio. (Foto creada con IA)

La declaración de quiebra de Brewster Heights Packing and Orchards, una de las empresas frutícolas más importantes del estado de Washington y uno de los mayores productores de manzanas, peras y cerezas de Estados Unidos, encendió una señal de alarma en toda la industria. El caso refleja el fuerte deterioro económico que atraviesa el sector, afectado por el incremento sostenido de los costos de producción y una rentabilidad cada vez menor, una combinación que amenaza incluso a las compañías más grandes e integradas del negocio.

La empresa, propiedad de la familia Gebbers desde hace más de un siglo , presentó su solicitud de reorganización bajo la ley de quiebras durante junio. Aunque la firma aseguró que continuará operando con normalidad mientras avanza el proceso judicial, el caso pone en evidencia la fragilidad financiera de una actividad que enfrenta crecientes dificultades para sostener su competitividad.

Deudas millonarias y venta de activos

En un comunicado, Brewster Heights afirmó que las operaciones no sufrirán interrupciones y que los pedidos, el pago de salarios y las actividades productivas continuarán normalmente durante el proceso de reestructuración. Para garantizar esa continuidad, el Tribunal de Quiebras del Distrito Este de Washington autorizó un financiamiento de hasta 25 millones de dólares destinado a cubrir gastos operativos, incluidos los salarios de sus más de 3.700 empleados.

La crisis que enfrenta la empresa no es un caso aislado. Un informe elaborado para el Departamento de Agricultura del Estado de Washington reveló que, durante la última década, los productores del estado registraron el mayor incremento de costos de producción del país y obtuvieron los márgenes de rentabilidad más bajos entre los 50 estados.

Los documentos presentados ante la Justicia muestran que Brewster Heights mantiene una deuda de aproximadamente 24 millones de dólares con acreedores no garantizados, entre proveedores de insumos, empresas de servicios, distritos de riego y compañías de alquiler de maquinaria. Entre los principales acreedores figuran Wilbur-Ellis, Nutrien Ag Solutions y Northwest Wholesale.

Además, la empresa enfrenta obligaciones financieras por unos 231 millones de dólares con sus principales acreedores garantizados, cifra que coincide con la oferta presentada por Legendary Fruit, empresa perteneciente a International Farming Corporation, interesada en adquirir los activos de Brewster Heights. La propuesta incluye plantas de empaque, alrededor de 3.440 hectáreas de producción y los derechos de comercialización de variedades premium de manzanas como SugarBee, Rockit y Lucy.

manzana quiebra gebbersFarms-24870tj-1000x587 El caso de Brewster Heights expone la delicada situación económica que atraviesa la producción de manzanas, peras y cerezas en Washington, uno de los principales polos frutícolas de Estados Unidos.

Sin embargo, el proceso de venta no estará exento de competencia. La firma Borton & Sons, otra importante empacadora del estado de Washington y socia de Brewster Heights en la comercializadora Chelan Fresh, manifestó su intención de presentar una oferta alternativa y cuestionó la rapidez con la que se desarrolla el proceso de quiebra. El tribunal estableció el 7 de agosto como fecha límite para la presentación de propuestas y prevé concluir el proceso durante septiembre.

Costos en alza y rentabilidad en caída

Según la directora financiera de Brewster Heights, Brooke McGuire, la compañía comenzó a enfrentar serios problemas de liquidez en 2024 e intentó refinanciar su deuda mediante nuevos inversores, aunque las negociaciones no prosperaron. Finalmente, en marzo de este año, los principales prestamistas suspendieron el financiamiento, precipitando la declaración de insolvencia.

Especialistas del sector advierten que la situación podría repetirse en otras empresas. La economista agrícola Karina Gallardo, de la Universidad Estatal de Washington, señaló que los precios de venta de la fruta se ubican actualmente por debajo de los costos de producción en la mayoría de las categorías, independientemente del tamaño de las explotaciones, una situación que calificó como "preocupante".

En la misma línea, Enrique Gastelum, director ejecutivo de WAFLA, organización que brinda servicios laborales al sector agrícola y facilita la contratación de trabajadores con visa H-2A, sostuvo que el fuerte incremento de los costos laborales y logísticos está afectando especialmente a las empresas ubicadas en zonas alejadas de los principales centros de distribución y transporte.

"La posibilidad de que grandes empresas enfrenten dificultades financieras ya no es una exageración, sino una realidad", afirmó Gastelum, quien advirtió que ningún actor del sector está exento de los problemas que hoy golpean a la fruticultura estadounidense.

La situación de Brewster Heights se convierte así en uno de los casos más representativos de una crisis que trasciende a una sola empresa y que plantea importantes interrogantes sobre la sostenibilidad económica de una de las principales regiones productoras de fruta fresca de Estados Unidos.

FUENTE: Good Fruit Grower con aportes de Redacción +P.