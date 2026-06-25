La sobreoferta golpea al mercado europeo de la manzana, pero Francia e Italia sostienen precios récord

Mientras Alemania y Polonia enfrentan fuertes caídas de precios por exceso de oferta, Francia e Italia mantienen mercados equilibrados y mejores oportunidades comerciales para la manzana argentina.

El mercado de la manzana en la Unión Europea atraviesa una de las campañas más complejas de los últimos años. La combinación de elevados stocks almacenados en cámaras frigoríficas y una desaceleración de la demanda está redefiniendo el mapa comercial del continente y generando una creciente preocupación entre los exportadores del hemisferio sur.

Mientras países como Alemania y Polonia enfrentan una profunda crisis de precios producto de la abundancia de oferta, otros mercados muestran una realidad muy diferente. Francia e Italia , gracias a estrategias comerciales más ordenadas, una mejor administración de los volúmenes y una demanda sostenida, logran sostener valores firmes y se posicionan como los destinos más atractivos para la fruta proveniente de países exportadores como Argentina, Chile y Sudáfrica.

En este contexto, las decisiones comerciales que adopten los exportadores durante las próximas semanas serán determinantes para el resultado final de la campaña.

Europa sigue saturada y los precios no encuentran recuperación

Las exportaciones de manzana del hemisferio sur ya ingresan normalmente a Europa a través de sus principales corredores logísticos. El puerto de Rotterdam continúa siendo la principal puerta de entrada para el norte del continente, mientras que diversos puertos del Mediterráneo canalizan los embarques destinados al sur europeo.

Sin embargo, el escenario comercial que encuentran las partidas de ultramar dista mucho del esperado. Los operadores coinciden en señalar que el mercado europeo permanece saturado, con dificultades para absorber nuevos volúmenes y con precios que continúan bajo presión.

La situación quedó reflejada en el último informe publicado por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea. Según el organismo, el precio promedio de la manzana en la Unión Europea a salida de frigorífico —es decir, el valor que recibe el productor— alcanzó en mayo los 0,85 euros por kilo.

Manzana precio 05-26 Promedio

La cifra representa una caída interanual del 15% y prácticamente se ubica en línea con el promedio histórico de las últimas cinco campañas para ese mismo mes, que se situó en 0,86 euros por kilo.

Más allá del dato puntual, el informe evidencia una tendencia descendente que comenzó a consolidarse a partir de agosto del año pasado. La corrección se profundizó luego de los valores excepcionalmente elevados registrados durante junio de 2025, cuando el mercado alcanzó niveles históricamente altos impulsados por una oferta limitada.

Hoy, los analistas europeos consideran improbable que esos precios vuelvan a repetirse durante la actual campaña.

El peso de los stocks condiciona al mercado

La principal razón detrás de la actual debilidad comercial radica en el importante volumen de fruta que permanece almacenado en las cámaras frigoríficas europeas.

Según las últimas estadísticas difundidas por la Asociación Mundial de la Manzana y la Pera (WAPA), los stocks de manzana crecieron alrededor de un 30% respecto del mismo período del año anterior. Se trata de un incremento significativo que condiciona el funcionamiento de todo el mercado.

La abundancia de fruta disponible genera una fuerte competencia entre operadores, dificulta la colocación en las cadenas de supermercados y obliga, en muchos casos, a realizar ajustes de precios para acelerar las ventas.

Como consecuencia, buena parte del continente continúa operando bajo un escenario de sobreoferta, situación que podría extenderse al menos durante los próximos dos meses, período en el que Europa todavía deberá comercializar importantes volúmenes de producción local.

El norte europeo, el sector más golpeado

Dentro del complejo escenario europeo, los mercados del norte son, sin dudas, los más afectados. Alemania y otros países del norte continental muestran un deterioro pronunciado de los valores percibidos por los productores. Durante mayo, el precio promedio en esa región se ubicó en apenas 0,45 euros por kilo, un desplome del 51% respecto del mismo mes del año anterior, cuando el productor recibía cerca de 0,92 euros.

Manzana precio 05-26 Alemania

La caída comenzó a profundizarse desde junio de 2025 y todavía no encuentra un piso claro. La combinación entre elevados stocks y una menor dinámica comercial generó una fuerte acumulación de oferta en las góndolas, situación que terminó provocando un derrumbe de las cotizaciones.

Para los exportadores del hemisferio sur, el mensaje es claro: el norte europeo dejó de ser, al menos temporalmente, un mercado atractivo para la colocación de fruta fresca. Históricamente, esta región constituyó uno de los principales destinos para la manzana argentina. Sin embargo, la abundancia de mercadería local y la debilidad de los precios reducen considerablemente las posibilidades comerciales para los próximos meses.

Polonia presiona sobre todo el este europeo

Otro actor clave dentro del mercado europeo es Polonia, principal productor y uno de los mayores exportadores de manzana del continente. Durante mayo, los productores polacos recibieron en promedio 0,59 euros por kilo, valor que representa una caída cercana al 25% respecto del año pasado.

Aunque la cotización todavía se mantiene ligeramente por encima del promedio histórico reciente, el mercado polaco también enfrenta serias dificultades. El país viene de una campaña anterior afectada por eventos climáticos adversos que redujeron la producción y dispararon los precios. Sin embargo, durante la presente temporada la situación cambió radicalmente.

Manzana precio 05-26 Polonia

La disponibilidad de importantes volúmenes almacenados volvió a ejercer presión sobre el mercado interno y obligó a muchas empresas a redireccionar parte de la fruta originalmente destinada al consumo fresco hacia la industria procesadora.

Esta estrategia busca reducir la presión sobre el mercado fresco y evitar caídas aún mayores. No obstante, debido a su enorme peso productivo, Polonia continúa siendo un factor determinante para el equilibrio regional. La amplia disponibilidad de fruta en ese país mantiene bajo presión a todo el este europeo y limita las posibilidades de recuperación de precios en la región.

Italia, el modelo que sostiene precios firmes

Frente a este panorama de debilidad generalizada, Italia vuelve a destacarse como uno de los mercados más sólidos y ordenados de la Unión Europea.

Durante mayo, los productores italianos percibieron en promedio 1,04 euros por kilo por la fruta retirada de cámaras frigoríficas, valor prácticamente estable respecto del mes anterior y un 5% superior al registrado en igual período de 2025.

Además, la cotización se ubica claramente por encima del promedio de las últimas cinco campañas. Los especialistas coinciden en que el desempeño italiano no es casual.

Manzana precio 05-26 Italia

El país logró desarrollar una estrategia comercial eficiente basada en la diversificación de destinos de exportación, una adecuada planificación de la oferta y una fuerte presencia de variedades altamente demandadas por los consumidores europeos.

Gracias a ello, Italia consiguió sostener un flujo exportador constante durante toda la campaña, evitando acumulaciones excesivas de stocks y reduciendo la presión sobre el mercado interno. Este manejo ordenado permitió mantener precios relativamente firmes incluso en un contexto continental adverso.

Para los exportadores argentinos, Italia aparece hoy como uno de los destinos con mejores perspectivas comerciales dentro de Europa, especialmente para fruta de alta calidad, buenos calibres y variedades diferenciadas.

Francia lidera los precios europeos

Si Italia representa el ejemplo de una estrategia comercial exitosa, Francia emerge actualmente como el mercado más firme de toda la Unión Europea. Durante mayo, el precio promedio francés alcanzó 1,30 euros por kilo, el valor más alto registrado en el bloque comunitario y un 3% superior al observado en abril.

Además, el mercado mostró una recuperación respecto de marzo, cuando el promedio se había ubicado en 1,21 euros. Pero más allá del nivel de precios, lo verdaderamente destacable es la estabilidad que exhibe el mercado francés.

Manzana precio 05-26 Francia

A diferencia de otros países europeos, Francia presenta históricamente menores oscilaciones y una estructura comercial más equilibrada, capaz de absorber la oferta sin generar excesos significativos de stocks.

La combinación entre una demanda interna sostenida, una administración más eficiente de la producción y una oferta equilibrada explica la firmeza observada en los valores. Para la fruta del hemisferio sur, Francia representa hoy una de las oportunidades comerciales más interesantes de la campaña.

Un desafío creciente para Argentina

Con este escenario, la estrategia exportadora argentina deberá enfocarse cada vez más en la diferenciación. Europa continuará siendo un mercado relevante, pero ya no ofrecerá oportunidades homogéneas. La calidad, el calibre, la presentación y la selección adecuada de destinos serán factores decisivos.

Los especialistas coinciden en que los mercados de Europa Central y, especialmente, la región mediterránea ofrecen actualmente mejores perspectivas comerciales. Francia e Italia aparecen como los principales polos de atracción, gracias a su capacidad de absorción y a los niveles de precios significativamente superiores a los observados en el norte y el este europeo.

Por el contrario, los mercados septentrionales continúan excesivamente saturados, mientras que el este del continente permanece condicionado por la fuerte presión de la oferta polaca. La evolución de los stocks europeos durante las próximas semanas será clave para determinar si el mercado logra recuperar cierto equilibrio.

Hasta entonces, la volatilidad, la cautela y la incertidumbre seguirán marcando el ritmo del negocio de la manzana en Europa.

FUENTE: Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea con aportes de Redacción +P.