Tarifas eléctricas: Aplicarán descuentos del 10, 30 y 45% para la agroindustria

Los productores de fruta fina, que usan riego por goteo, podrán acceder hasta un 30% de reducción en sus facturas del Epen.

El gobierno de Neuquén lanzó un complejo sistema de reducción de tarifas eléctricas por un lapso de 8 meses, que se puede prorrogar a 12 meses si los beneficiarios presentan planes de eficiencia energética y no realizan despidos. El programa, que consiste en subsidiar la tarifa vía aportes del Tesoro al EPEN y créditos para energías alternativas , tendrá un impacto en las arcas provinciales de 2.400 millones de pesos y las reducciones llegarán hasta el 45% para establecimientos como galpones de empaque o bodegas, y hasta el 30% para los productores frutícolas.

Quien quiera acceder al beneficio, tiene tiempo hasta el 31 de agosto y debe llenar un formulario en adeneu.com.ar/eficienciaenergeticam y aceptar las condiciones que impone el gobierno, como no realizar despidos del personal durante la vigencia del beneficio, y en caso de tomar nuevos empleados, reclutarlos de la bolsa de trabajo que administra el Estado.

Para las categorías T3 y T2, donde se encuentran comprendidas algunas de las bodegas neuquinas, el descuento –que será retroactivo a enero y quedan dentro los meses de más consumo como enero, febrero y marzo-, será del 45% sobre el valor normal. El otro componente, como es la potencia que pone a disposición el EPEN en la tranquera del establecimiento, el recorte será del 15%.

“Nos va a beneficiar muchísimo”, comentó una fuente empresaria, que estuvo durante el anuncio de las medidas, que se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo, y el cual que fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, y el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koening.

En la presentación se aclaró que se pueden dar casos que, por ser una medida retroactiva a enero y quedar comprendidos los meses de mayor consumo del sector productivo, tengan saldo a favor en las próximas facturas, el cual se irá consumiendo con futuros consumos.

El esquema no es sencillo, y eso ameritó que algunos de los eventuales beneficiarios rodearan a Mario Molla, presidente del EPEN, para obtener más detalles de la medida.

Los técnicos de la distribuidora eléctrica provincial, para definir el nuevo cuadro tarifario, tomaron en cuenta demanda de energía y potencia, y un promedio de los consumos de la agroindustria a lo largo del 2024. Sobre la base de esta información, definieron distintos descuentos según la categoría.

Los productores de fruta fina y los frutícolas, que riegan con bombas eléctricas en muchos casos, o usan sistemas de protección de heladas con altos consumos de energía, también quedarán comprendidos.

Según un detalle difundido desde el Centro Pyme Adeneu, pueden inscribirse rubros como Avícola, Bodegas, Celulosa, Empaques, Forestal, Forrajero, Frigoríficos, Ganadería, Matadero, Olivícola, Piscicultura. En cuanto a producción primaria, quedaron comprendidas Frutas de Pepita, Carozo, Frutos Secos, Hortícolas y Fruta Fina.

En el caso de productores frutihortícolas, accederán al recorte tarifario, aunque no se encuadren en alguna de las categorías de consumo, pero puedan acreditar su actividad mediante constancia de RENSPA y certificación de la Subsecretaría de Producción. Otro de los requisitos es que cuenten con entre 5 y 80 hectáreas de producción frutícola, o hasta 20 hectáreas de producción hortícola y/o fruta fina y utilicen energía para riego mecanizado-presurizado, bombeo, control de heladas y/o sistemas frigoríficos.

Los productores frutícolas recibirán “un incentivo” del 30% en potencia y 30% en energía, con un límite de subsidio tarifario de hasta $963.000 anuales por hectárea.

Para los productores hortícolas y de fruta fina, recibirán idéntico descuento, pero en este caso se eleva el límite, y les podrán cubrir hasta $1.155.600 anuales por hectárea.

Pero como el programa fue denominado “de Incentivo al Uso Racional y Eficiente de la Energía”, viene atado a una política activa para que el sector productivo comience el proceso de mutación hacia energías renovables que les permitan la autosuficiencia.

Para llegar a esta meta, se tomaron dos medidas: Una de ellas, es regular y poner en vigencia el sistema de generación distribuida, con la colocación de medidores bidireccionales, que permitirán a quienes generen energía en sus establecimientos, poder inyectar los excedentes en los períodos de bajo consumo. La otra medida adoptada es ofrecer créditos para que los privados puedan acceder a la tecnología (básicamente paneles solares), para iniciar el camino de la reconversión energética de sus establecimientos.

Sumarse a este esquema permitirá extender el período de reducción en las tarifas, y como explicó un empresario, “hasta el año pasado no había tecnología por los problemas con las importaciones, y además no estaba la posibilidad de la bidireccionalidad. Ahora la cosa cambia”.