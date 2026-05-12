Carne argentina: exportaciones a EE. UU. y su impacto en los precios locales para 2026

Exportaciones a EE. UU. presionan al alza los precios de la carne en el mercado interno argentino. (Foto creada con IA)

El precio de la carne en Estados Unidos ha subido un 16% desde enero de 2025. Ante este escenario, el gobierno del presidente Donald Trump se prepara para abrir aún más las importaciones, con Brasil y Argentina como sus principales proveedores.

Se espera que el próximo lunes el mandatario estadounidense firme dos órdenes ejecutivas para intentar reducir el precio del kilo de carne en su país. Según adelantó la agencia Reuters, citando a fuentes de la Casa Blanca , y el Wall Street Journal, las medidas incluirán una rebaja de aranceles para la carne importada.

Aunque productos básicos como los huevos y la leche han bajado de precio desde que Trump asumió su segundo mandato, la carne vacuna sigue en alza. Este fenómeno se ha convertido en un símbolo de la persistente inflación para los consumidores estadounidenses, justo cuando comienza la temporada de barbacoas veraniegas, describió Reuters.

El impacto en Argentina

El gobierno de EE. UU. cuenta con dos fuentes principales de abastecimiento:

Brasil: País al que Trump le eliminó, en noviembre pasado, el arancel adicional del 40%.

Argentina: Nación con la que se firmó un acuerdo para elevar el cupo de exportación de 20.000 a 80.000 toneladas anuales, lo que representa un negocio extra de 800 millones de dólares para los frigoríficos locales.

Este aumento en la demanda externa explica, en gran medida, el incremento del valor de la carne en los mostradores argentinos. El sector ganadero se encuentra actualmente "acopiando" terneros para recría y vaquillonas para aprovechar el inicio de esta fuerte temporada exportadora.

Problemas en común: La falta de ganado

Los farmers estadounidenses comparten un problema con los productores argentinos: el rodeo ganadero de EE. UU. se encuentra en sus niveles más bajos en 75 años. Esto se debe a que los ganaderos redujeron drásticamente sus rebaños tras una sequía persistente que arrasó pastizales y elevó los costos de alimentación.

Se prevé que las importaciones de carne en EE. UU. aumenten un 6% respecto a 2025 y un 25% en comparación con 2024. Los cortes demandados no presentan una exigencia técnica elevada, ya que la mayoría se orienta a "trimming" (recortes de carne magra). Estos se mezclan con productos locales más grasos para la elaboración de carne picada destinada a la industria de las hamburguesas.

Misión comercial argentina

Hace dos semanas, una misión de 15 frigoríficos argentinos visitó Estados Unidos para asegurar su lugar en este mercado. La comitiva, liderada por PromArgentina y encabezada por Diego Sucalesca, junto al embajador Alejandro “Alec” Oxenford, recorrió el puerto de Filadelfia y mantuvo rondas de negocios en Chicago y Los Ángeles.

Entre las empresas participantes destacaron La Anónima, Gorina, ArreBeef, Rioplatense y Swift. El objetivo es consolidar el envío de aproximadamente 3.500 contenedores y alcanzar una meta de 100.000 toneladas anuales.

Para el gobierno de Javier Milei, estas exportaciones son fundamentales para el ingreso de divisas. En 2025, las exportaciones del complejo de carne y cuero bovino superaron los USD 4.700 millones, marcando un crecimiento del 24,2% respecto al año anterior.

FUENTE: Reuters con aportes de Redacción +P