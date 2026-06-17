Del petróleo al campo: el derrame se traducirá en créditos productivos

La renta petrolera volverá a impulsar al sector productivo mediante créditos blandos, subsidios de tasas y programas de inversión para productores de toda la provincia.

El gobierno de Neuquén presentó el plan “Neuquén Productivo” , que consistió en un repaso de líneas de financiamiento existentes y otras nuevas. El gobernador Rolando Figueroa lanzó a los productores y empresarios presentes el desafío de atender la demanda de una población de 1 millón de habitantes para el año 2030.

El subsecretario de Industria y Modernización, Juan Manuel Morales, hizo una presentación detallada con cifras; luego, el secretario de Producción habló de los créditos otorgados y de los futuros. El ministro de Economía de la provincia, Guillermo Koening, aportó más números. El cierre estuvo a cargo de Figueroa, quien habló durante poco más de una hora, con nuevas cifras plasmadas en una pantalla gigante.

En la apertura y el cierre de su exposición dejó las definiciones más precisas ante un auditorio de casi 400 personas: “El gobierno nacional no redistribuye; en todo caso, elimina alguna traba o impuesto, pero la provincia ha tomado otro rumbo”, dijo, y aclaró que “no compartimos el mismo modelo político, pero, lejos de ponernos a llorar, nos pusimos a trabajar en soluciones”.

Koening, luego de explicar que en el último año se volcaron $4.000 millones en financiamiento al sector productivo (ganadería y fruticultura principalmente), que tuvieron como destinatarios a 1.006 productores, afirmó: “Acá está la redistribución (de la renta petrolera), son datos, son verdades... ¡No son relato!”.

Neuquén créditos productivos 2.jpg Durante la presentación de “Neuquén Productivo”, funcionarios defendieron la utilización de ingresos petroleros para fortalecer la producción primaria y las economías regionales.

Los anuncios principales fueron la prórroga de la emergencia por sequía —la presidenta de la Sociedad Rural de Neuquén corroboró que, en su campo de Las Lajas, desde enero han llovido menos de 50 milímetros— y que, de los $800 millones que se destinaron el año pasado a financiamiento blando para el sector, este año se pondrán sobre la mesa otros $1.000 millones.

Créditos para malla antigranizo

También se presentó una línea especial para aquellos productores que deseen instalar malla antigranizo, con dos años de gracia y cinco años para el pago, plazo que podrá extenderse hasta diez años si, además de la malla, el chacarero decide reconvertir su monte frutal.

Las carpetas serán evaluadas por el Centro PyME y el productor no tendrá que hipotecar su tierra, sino que podrá recurrir a los avales del Fondo de Garantías del Neuquén (FOGANEU). Por su parte, Morales comenzó su exposición sobre los alcances de la Ley 3502, también conocida como el régimen “Invierta en Neuquén”, reglamentada en enero pasado mediante el Decreto 97/2026.

Explicó que la meta es concretar la radicación de emprendimientos productivos, “pero lo que más nos interesa es potenciar a las empresas de Neuquén”. Entre las ventajas de la ley mencionó que “permite una estabilidad por 10 años” en las condiciones de financiamiento, e hizo especial hincapié en que se apoyarán “proyectos sustentables”, cuyo plan de negocios no dependa de manera exclusiva del financiamiento estatal.

malla-antigranizo1 Créditos para malla antigranizo y reconversión productiva forman parte de la estrategia para llevar recursos del petróleo al interior rural.

Aseguró que, según la calificación que reciban los proyectos, se dispondrá —aunque no en todos los casos— de exenciones impositivas de hasta el 100 % en tributos como Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario, además de poner a disposición de los empresarios lotes en los distintos parques industriales de la provincia.

Ajustado a los tiempos de la naturaleza

El secretario de Producción, Diego García Rambeaud, destacó la existencia de la “Línea Agro” del Banco Provincia del Neuquén (BPN), destinada a ganadería y fruticultura, “adaptada a los ciclos productivos”, una demanda histórica del productor primario para que las cuotas se ajusten a los tiempos de obtención de los frutos de sus emprendimientos.

Como ejemplo, mencionó los cuatro años que se necesitan para poner en producción un nuevo lote frutal, o los casi cuatro años que demanda obtener un novillo terminado para faena, considerando el tiempo que insume criar una ternera hasta convertirla en vaquillona y luego criar al ternero hasta que alcance la condición de novillo.

El objetivo más importante de esta repartición es la eficiencia. Por eso, sostendrán el programa de buenas prácticas, que permite a quienes las apliquen acceder a subsidios de entre cuatro y ocho puntos en las tasas de interés de cualquier financiamiento oficial que tomen.

Una de las líneas más atractivas es la orientada a productores de la agricultura familiar. Son préstamos que van de los $5 a los $25 millones, con una tasa fija anual del 10 %, otorgados a través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP).

Esta línea está pensada, por ejemplo, para la prefinanciación de la esquila, de modo que el pequeño ganadero tenga oxígeno financiero para sostener a su familia hasta la próxima zafra. También se rediseñó la línea destinada a la poda. Alcanzará a cubrir hasta 25 hectáreas y hasta $2 millones por hectárea. Este financiamiento permitió llegar a 119 beneficiarios con una inversión de $1.500 millones.

En cuanto a las medidas de corto plazo, se anunció que, de los 66 productores inscriptos en el ente compensador del granizo, 22 certificaron daños esta temporada, y se dispondrá de $1.680 millones para compensar las pérdidas.

Neuquén créditos productivos 1.jpg Los referentes presentes: Marcelo Zúñiga, Subsecretario de Producción; Guillermo Koening, Ministro de Economía; Diego García Rambeaud, Secretario de Producción; Juan Manuel Morales, Subsecretario de Industria; y luego Cecilia De Larminat, presidente de la SRN.

También se elevará el monto destinado a la compra directa de fruta a productores para su distribución en todas las escuelas de la provincia. Para cubrir los aumentos de la fruta y de los fletes —ya que los productores llevan sus cajones a cada localidad de la provincia—, se pasará de los $1.690 millones del año pasado a $2.400 millones en esta temporada.

Ñoquis y corrupción

“Para financiar a la producción, primero debemos ver cómo organizamos el Estado”, aclaró Figueroa sobre el final de su discurso.

Dijo que, al recibir el gobierno de su antecesor, Omar Gutiérrez, “había deuda, privilegios políticos, corrupción, ñoquis, asistencia social con intermediarios y una deuda financiera que destinaba un 55 % a gastos corrientes”. A eso le sumó una “deuda de infraestructura”, calculada en 4.000 millones de dólares, debido a la existencia de rutas sin terminar, otras necesarias sin licitar y decenas de aulas en tráileres o “tachos”, como las describe por estos días el gobernador.

Recordó que la provincia había construido 60.000 viviendas y que, de 45.000 de ellas, “no recibíamos ni un centavo” por el pago de cuotas. Por último, confió en que “la macroeconomía va a ir mejorando” y justificó su exposición al señalar: “Queremos mostrar hacia dónde vamos, para que ustedes tomen sus propias decisiones”.

FUENTE: Redacción +P.