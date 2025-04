Empresario de la carne, contundente: "A Patagonia, carne con hueso de Brasil podría ingresar sin problemas"

Sergio Rivas, propietario del frigorífico neuquino SR, habló de la posibilidad de que Argentina importe carne desde Brasil para ofrecer precios más competitivos. “El objetivo puede ser mejorar los costos, pero ¿por qué no? Hoy ya importamos carne de cerdo”, señaló el empresario. “ A Patagonia, carne con hueso de Brasil podría ingresar sin problemas , porque cumple los requisitos sanitarios de libre de aftosa sin vacunación”, afirmó.

Rivas reflexionó sobre el estado del sector: “Lamentablemente, e n los últimos 20 años los argentinos hemos dañado la producción y la industria frigorífica exportadora . Tuvimos la soberbia de ignorar a Brasil, que en los ‘90 compraba genética aquí con la meta de ser el primer exportador mundial de carne en 50 años. No solo lo logró, sino que lo hizo en 30”.

Reflexionó que mientras Brasil lidera el mercado desde hace una década, Argentina, afectada por políticas erráticas, sequías e inundaciones recientes, vio caer su stock ganadero. “La carne se rige por oferta y demanda, y el manoseo a la producción y a la industria traerá pronto un faltante de hacienda”, advirtió en diálogo con una radio local.

En este unto, Rivas criticó decisiones pasadas: “Un productor tenía novillos listos para exportar y, de un día para otro, un gobierno le cerró la puerta. Ese novillo, con más tiempo y alimento invertido, no volvió a la cadena. El productor asumió la pérdida y no repitió el esfuerzo. Necesitamos reglas claras”. Sobre la exportación de animales vivos, añadió: “A corto plazo reduce la oferta local, pero hay que incentivar al productor para recomponer el stock con políticas coherentes”.

¿Importar carne de Brasil? Como consumidor, Rivas lo ve positivo: “Me gusta que entre carne de Brasil si mejora el precio”. Pero como industrial, admite: “Me lastima. Traer animales para faena ya es complicado en la zona. Y no hablemos solo de asado; si se puede importar carne con hueso, hagámoslo, pero mientras tanto recuperemos el stock ganadero con una estrategia clara”. Para él, un precio competitivo se refleja rápido en la calle.

Coyuntura

Por otro lado, se refirió a la enorme guerra comercial que declaro el presidente Donald Trump como una oportunidad. Rivas se mostró optimista: “Argentina está bien parada. Exportamos commodities y fuimos los primeros en negociar, algo que se destacó poco, pero es clave. Aunque exportamos a EE.UU., si China deja de comprarles, buscará alternativas, y Brasil y Argentina pueden beneficiarse”.

Para terminar, destacó el orden fiscal local: “Con el crédito fiscal y el gasto nivelado, esta situación nos encuentra preparados. A río revuelto, ganancia de pescador. Creo que Argentina tiene un plan y vamos a avanzar”.