Exportación de caballos en Argentina: el sector creció un 9% en 2025

Los ejemplares de Polo representan el 76% del volumen total exportado por Argentina durante 2025.

La industria equina de Argentina reafirmó su posición estratégica en el comercio internacional durante el último año. Entre enero y noviembre de 2025, el país exportó un total de 2.905 equinos en pie , cifra que representó un incremento del 4% respecto al mismo período de 2024.

En términos financieros, estas operaciones alcanzaron un valor de 20,7 millones de dólares FOB , lo cual significó un crecimiento interanual del 9% . Este desempeño positivo superó los registros de 2024, año que cerró con 3.200 caballos exportados por un valor de 21,4 millones de dólares .

Los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, basados en registros del INDEC, confirmaron que el negocio no funciona como un commodity tradicional, sino que el precio final depende de la genética, el entrenamiento y los antecedentes deportivos de cada animal.

¿A dónde viajan los caballos argentinos?

Argentina mantiene activos 38 destinos internacionales, lo que demuestra una amplia diversificación de mercados. Tres países concentraron el 57,5% del valor FOB total: Estados Unidos lideró con el 29,3%, seguido por el Reino Unido con el 18,8% y los Emiratos Árabes Unidos con el 7,3%.

En cuanto a las disciplinas, los caballos de Polo dominaron ampliamente el sector con el 76% del volumen total, equivalente a 2.212 animales, y generaron el 58,9% de las divisas.

image La genética nacional de Pura Sangre de Carrera aporta el 27,9% de los ingresos totales del sector.

Por su parte, la raza Pura Sangre de Carrera (SPC) representó el 7,6% de las cabezas, pero aportó un significativo 27,9% del valor económico total debido a su alta cotización individual.

La equitación también figuró entre las actividades principales, con un 6,6% de los ejemplares enviados al exterior.

Nuevas reglas para 2026

Más allá de los animales en pie, Argentina se ubicó históricamente como el cuarto exportador mundial de carne equina. En la última década, el país promedió exportaciones cárnicas por 15.965 toneladas anuales, con un valor de 53,4 millones de dólares FOB.

Recientemente, la Resolución 461/2025 actualizó el marco regulatorio para la provisión de equinos a faena, especialmente para el mercado de la Unión Europea.

Esta norma exige la identificación individual mediante microchips y establece un período precautorio de 180 días previo al sacrificio. Asimismo, a partir de diciembre de 2025, será obligatoria la Receta Veterinaria Electrónica para prescribir fármacos en caballos, garantizando así la inocuidad y el cumplimiento de los tiempos de carencia exigidos por los compradores internacionales más exigentes.

Fuente: Agricultura con aportes de Redacción +P