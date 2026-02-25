Gran Gira Hereford 2026 en Neuquén: Más de 100 criadores confirman la excelencia de Patagonia

La Asociación Argentina Criadores de Hereford mantiene firme su tradición de giras técnicas que reúnen a los principales referentes de la raza en todo el país. La edición Patagonia Norte 2026 , programada del 2 al 5 de marzo , confirma una vez más el enorme interés que generan estos encuentros: los cupos se agotaron rápidamente tras la apertura de inscripciones internas, superando los 100 participantes confirmados.

Con base operativa en la localidad de Junín de los Andes , provincia de Neuquén , la gira propone cuatro días intensos de recorridas técnicas por establecimientos emblemáticos de la región. El programa incluye visitas a Estancia Tipiliuke , Cabaña Collun-co , Cabaña Toki-Eder , Estancia Sihuen , Criadero de Ciervo Colorado San Juan , Establecimiento Las Vertientes , Estancia los Peucos y Mamuil Malal . Estos predios representan lo mejor del trabajo genético y productivo adaptado a las duras condiciones patagónicas.

image Hereford: rusticidad y mansedumbre en acción en las grandes extensiones de la Patagonia. Foto: Zona Campo

El carácter federal de la raza Hereford, la que ocupa la mayor extensión territorial del país, se manifiesta claramente en la composición del grupo. Los participantes llegan desde distintas provincias argentinas y también desde países limítrofes. Esta diversidad enriquece el intercambio: cada criador aporta su experiencia en manejo, adaptación climática y eficiencia productiva, convirtiendo la gira en un espacio único de aprendizaje colectivo.

Raza fuerte

La rusticidad, mansedumbre, adaptabilidad y eficiencia reproductiva de la Hereford brillan especialmente en entornos exigentes como la Patagonia. Los desafíos climáticos —frío intenso, vientos constantes, sequías prolongadas y grandes extensiones— exigen animales que combinen fortaleza física con docilidad y capacidad de conversión en carne. Precisamente esas cualidades posicionan a la raza como la opción preferida para muchos sistemas extensivos de la zona.

image Intercambio técnico federal: productores de todo el país comparten experiencias en Junín de los Andes. Foto: Zona Campo

En declaraciones a Zona Campo, Marina Facht, criadora y socia de Hereford Argentina desde Cabaña Collun-co, expresó el orgullo de recibir la gira en su establecimiento: “Hemos trabajado durante muchos años en genética para alcanzar la calidad racial que hoy tenemos. En la Patagonia el trabajo no es sencillo, por el clima y las sequías, pero Hereford es una raza con gran resistencia y especialmente adaptada a este ambiente. Se destaca por su mansedumbre y capacidad de adaptación. Estas giras son un espacio de camaradería e intercambio técnico entre criadores, donde se comparten experiencias y distintas formas de trabajo.”

Por su parte, el Ing. Adrián Barrau, criador con amplia trayectoria y Director de Hereford Argentina, resaltó la relevancia institucional del evento: “La gira es muy importante dentro del calendario institucional de la raza. Los criadores Hereford estamos a lo largo y ancho del país; es una raza verdaderamente federal. Cada gira tiene su particularidad según la zona en la que se desarrolla. Hemos estado en Tierra del Fuego, cerca de los glaciares, en la Mesopotamia, en el centro oeste y en experiencias trinacionales con Brasil y Uruguay. Siempre se aprende algo: desde el manejo productivo de un establecimiento hasta detalles prácticos que hacen a la eficiencia diaria”.

image Se recorreran establecimientos de la provincia de Neuquén, del 2 al 5 de marzo. Foto: Zona Campo

Un encuentro estratégico

La Gran Gira Ganadera consolida año tras año su rol como plataforma clave para el progreso técnico y la actualización permanente de los criadores. En un contexto donde la eficiencia, la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático ganan protagonismo, estos encuentros permiten observar en campo real cómo la genética Hereford responde a los retos productivos más exigentes.

La edición Patagonia Norte 2026 promete dejar un legado de conocimiento compartido y fortalecimiento de la red de productores comprometidos con la raza. Del 2 al 5 de marzo, Junín de los Andes será el epicentro de la ganadería Hereford en el sur argentino.

Fuente: Zona Campo