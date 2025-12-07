La evolución de la dinastía Blaquier: de Jujuy al auge de la carne porcina en China

El gigante (bastante) silencioso del noroeste argentino lleva más de un siglo transformando commodities primarios en valor agregado, manteniendo el férreo control familiar y sorteando las crisis de Argentina. Desde su fundación en 1908 hasta las innovaciones que ven la luz en 2025, el Grupo Ledesma sigue siendo un caso único de integración vertical en América Latina, da empleo a más de 7.000 personas y administra 140.000 hectáreas.

Se trata de un verdadero imperio, pero c ómo fueron los comienzos de la dinastía Blaquier. Ledesma Sociedad Anónima Agrícola Industrial (SAAI) nació el 7 de mayo de 1908 en Libertador General San Martín, Jujuy, como un modesto ingenio azucarero. En 1911 fue adquirido por el ingeniero alemán Enrique Wollmann y, para 1927, ya había triplicado su capacidad, pasando de 10.000 a 28.500 toneladas anuales de azúcar.

Esa escalada fue importante, pero el gran salto llegó en 1970, cuando Carlos Pedro Blaquier —tras casarse con Nelly Arrieta, hija del entonces presidente Herminio Arrieta— asumió la dirección. Durante sus 43 años al frente (1970-2013), multiplicó por seis la producción de azúcar y alcohol, incorporó celulosa y papel de bagazo, cítricos, ganadería y, más tarde, bioetanol. Falleció a los 95 años en 2023, fue considerado en la década del '70 como uno de los empresarios más ricos y poderosos de la Argentina.

En 1975, el grupo donó 76.000 hectáreas para crear el Parque Nacional Calilegua, gesto que marcó el inicio de su política de conservación a gran escala.

image 1908-2025: 117 años convirtiendo caña en futuro argentino. Foto: El libro de las marcas

El Grupo

A noviembre de 2025, el paquete accionario de Ledesma SAAI permanece concentrado en un 90,4% en poder de la familia Blaquier-Arrieta, con Carlos Herminio Blaquier Arrieta como presidente desde 2013, de acuerdo al Informe de Sostenibilidad 2023; actualización societaria 2025.

El grupo administra un total de aproximadamente 140.000 hectáreas, de las cuales 100.000 hectáreas se mantienen bajo régimen de conservación de bosque nativo. En producción primaria, destina 40.000 hectáreas a caña de azúcar en la provincia de Jujuy, superficie que cubre el 80% del insumo propio que alimenta el ingenio.

A ello se suman 3.000 hectáreas de cítricos (naranjas, pomelos y limones) distribuidas entre Jujuy, Salta y Tucumán, y 51.429 hectáreas en el establecimiento La Biznaga, ubicado entre las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, dedicadas a granos y ganadería de ciclo completo.Eso no es todo. En lo que respecta a la industrialización, Ledesma sigue liderando la producción nacional de papel a partir de bagazo de caña, representando el 40% del total del país en esa categoría, de acuerdo a datos sectoriales.

Narrow_gauge_steam_locomotive_in_Argentina De un ingenio alemán a la mayor dinastía agroindustrial del país. Foto: @comunidadledesma

Las apuestas del siglo XXI

Desde los 2000, Ledesma incorporó la producción de bioetanol a partir de melaza y hoy el 50% de su matriz energética es renovable. Y la diversificación no termina ahí: en julio de este año, junto a otros jugadores del agro argentino, la familia Blaquier destinó US$42 millones a un ambicioso proyecto porcino bajo la marca Cabaña Argentina (Pacuca), con foco en el mercado chino, el mayor consumidor mundial de carne de cerdo.

Tal como relata Bichos de campo, durante su inauguración, se expusieron cifras al nivel de las megagranjas chinas: en el predio de 38 hectáreas totales, la superficie cubierta de la nueva planta ocupa 18 mil metros cuadrados, pero hay además 3.600 metros cuadrados de corrales.

La planta tiene una capacidad de faena de 40 mil cerdos al mes, lo que equivale a la posibilidad de producir unos 140 mil kilos de carne cada día. Cuando comience con un solo turno de trabajo de 8 horas, los cinco días hábiles de la semana, podrá procesar 2 mil cerdos por día (a razón de 250 cabezas por hora).

La expansión del imperio tuvo un traspié a comienzo de este año, cuando Ledesma despidió alrededor del 3% de su planta en Jujuy (que concentra al 90% del capital humano del grupo). Tal como informamos en +P, en la empresa argumentaron que la medida busca fortalecer su competitividad y garantizar la sustentabilidad del negocio, en un contexto marcado por el aumento de costos y la caída de los precios del azúcar.

image Carlos Pedro Blaquier: el hombre que multiplicó por seis el azúcar y donó 76.000 ha al Calilegua.

El legado

En un país donde la mayoría de las grandes agroindustriales terminaron en manos de fondos extranjeros o multinacionales, el Grupo Blaquier sigue siendo la excepción que confirma la regla: integración vertical, diversificación y una apuesta constante por agregar valor a la producción primaria argentina.

Fuentes: Informes de Sostenibilidad Ledesma 2023, La Nación (21/05/2025), Clarín (12/09/2024), Bichos de Campo (02/09/2023) y datos oficiales del Ministerio de Ciencia y Tecnología (2013-2025), con aportes de +P.