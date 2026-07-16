La lechería argentina acelera su recuperación: el USDA proyecta otra cosecha récord para 2026

Tras el récord de 2025, el sector proyecta un nuevo año de crecimiento gracias al impulso de las exportaciones, aunque los productores continúan enfrentando márgenes ajustados y altos costos de producción.

La lechería argentina atraviesa uno de los momentos más auspiciosos de los últimos años. Después de un período marcado por sequías, dificultades económicas y una fuerte presión sobre los costos de producción, el sector parece haber encontrado nuevamente el camino del crecimiento. Las últimas proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) confirman esta tendencia y anticipan que durante 2026 la producción nacional de leche alcanzará los 11,72 millones de toneladas métricas, lo que representará un incremento del 2% respecto de 2025 y consolidará dos años consecutivos de recuperación.

La cifra no es menor. Llega después de un 2025 que ya había sido excepcional para la actividad, con una producción estimada en 11,49 millones de toneladas métricas, el volumen más alto de la última década y el segundo mayor registro de la historia argentina. El crecimiento acumulado refleja una combinación de factores favorables: mejores condiciones climáticas, una recuperación de las reservas forrajeras, avances tecnológicos en los sistemas productivos y una mayor orientación exportadora de la industria.

Sin embargo, detrás de estos números alentadores también aparecen interrogantes. La mejora productiva convive con márgenes ajustados para muchos establecimientos, especialmente los de menor escala, que deben enfrentar costos crecientes en un contexto económico todavía desafiante.

El clima, protagonista de la recuperación

Uno de los principales motores del crecimiento proyectado para 2026 ha sido el comportamiento del clima. La producción láctea depende en gran medida de la disponibilidad de pasturas y forrajes, y durante el primer semestre del año las condiciones meteorológicas jugaron claramente a favor del sector.

Las precipitaciones registradas en amplias zonas de la región pampeana superaron los promedios históricos y permitieron recomponer las reservas de humedad en los suelos. Las áreas más beneficiadas fueron el oeste de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y sectores del norte y centro de la Patagonia, donde los perfiles hídricos recuperaron niveles óptimos para el desarrollo de cultivos forrajeros.

Esta situación se tradujo rápidamente en los tambos. La disponibilidad de alimento de calidad mejoró la condición corporal de los rodeos y permitió incrementar la producción individual de las vacas. Como resultado, durante el primer trimestre de 2026 la producción nacional de leche registró un aumento interanual cercano al 7%.

Los analistas consideran que esta tendencia podría fortalecerse durante la segunda mitad del año. Los pronósticos climáticos anticipan la presencia de un evento El Niño de intensidad moderada a fuerte, un fenómeno que históricamente suele aportar mayores precipitaciones a buena parte de las regiones productivas argentinas. De concretarse ese escenario, la oferta de pasturas continuaría creciendo y brindaría un nuevo impulso a la actividad.

Más leche con el mismo rodeo

Otro aspecto destacado por el USDA es que el crecimiento productivo no se explica por una expansión significativa del stock ganadero, sino por una mejora en la eficiencia de los sistemas de producción.

Las estimaciones indican que el número de vacas en ordeñe permanecerá relativamente estable durante 2026, alrededor de 1,5 millones de cabezas. Sin embargo, cada animal está produciendo más litros de leche gracias a mejores prácticas de manejo, nutrición más precisa, genética superior y una mayor incorporación de tecnología en los establecimientos.

El USDA prevé un aumento de la producción y de las ventas externas de quesos y leche en polvo, con Brasil como principal destino de los productos lácteos argentinos.

La recuperación se observa especialmente en las principales cuencas lecheras del país, ubicadas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. En estas provincias los productores lograron incrementar los litros obtenidos por vaca y reducir la cantidad de animales improductivos dentro de los rodeos.

La calidad de la leche también mostró una evolución favorable. Las excelentes condiciones de las pasturas durante la primavera anterior permitieron aumentar la concentración de grasa y proteína, dos componentes fundamentales para la elaboración de productos industriales de mayor valor agregado.

Este aspecto resulta clave porque no solo importa la cantidad de leche producida, sino también la calidad de los sólidos útiles que contiene. Cuanto mayor es la concentración de grasa y proteína, mayor es el rendimiento industrial para la elaboración de quesos, manteca y leche en polvo.

Argentina se consolida entre los gigantes del queso

Uno de los datos más sobresalientes del informe del USDA es la posición alcanzada por Argentina en el mercado internacional del queso.

Actualmente, el país se ubica como el quinto productor mundial de este alimento, con una producción estimada en 530.000 toneladas métricas durante 2025. Para 2026, las proyecciones indican un nuevo crecimiento hasta alcanzar las 540.000 toneladas.

El queso representa el corazón de la industria láctea argentina. Aproximadamente el 51% de toda la leche cruda producida en el país se destina a su elaboración, convirtiéndolo en el principal destino industrial de la materia prima.

La fortaleza de este segmento radica en que combina una sólida demanda interna con crecientes oportunidades de exportación. El mercado doméstico continúa absorbiendo cerca del 80% de la producción total, pero las ventas al exterior ganan protagonismo año tras año.

Para 2026 se espera que las exportaciones de queso alcancen las 110.000 toneladas, lo que implicaría un incremento del 11% respecto del año anterior. Dentro de este universo predominan los quesos semiblandos, responsables de más del 70% del volumen exportado.

Además, estos productos poseen una ventaja estratégica: su valor FOB es considerablemente superior al de otros derivados lácteos como la leche en polvo, permitiendo generar mayores ingresos por tonelada exportada y mejorando la rentabilidad de la industria.

La leche en polvo sigue liderando las exportaciones

Si bien el queso gana terreno, la leche entera en polvo continúa siendo el principal producto exportado por la cadena láctea argentina. Durante 2025 la producción alcanzó las 195.000 toneladas y para 2026 se proyecta un crecimiento del 8%, hasta llegar a las 210.000 toneladas.

El desempeño de este segmento responde a varios factores. Uno de los más importantes fue la eliminación de los derechos de exportación, una medida que devolvió competitividad al sector y mejoró la capacidad de las empresas para colocar sus productos en el mercado internacional.

A esto se sumó una relación favorable entre los precios de la leche y los granos durante buena parte del período previo, lo que estimuló la producción primaria y garantizó una oferta abundante de materia prima.

Con pasturas abundantes, más sólidos útiles en la leche y una demanda internacional sostenida, la industria láctea argentina consolida su recuperación y fortalece su posición en los mercados globales.

En el plano comercial, Brasil continúa siendo el gran protagonista. El país vecino absorbe aproximadamente el 41% de todas las exportaciones lácteas argentinas y se consolida como el principal socio estratégico del sector.

La importancia del mercado brasileño resulta difícil de exagerar. Su demanda sostenida ha sido uno de los factores determinantes para sostener el crecimiento exportador de los últimos años.

Detrás de Brasil aparecen otros compradores relevantes como Argelia, que concentra cerca del 19% de las exportaciones, y China, con aproximadamente el 7%. En ambos casos, la leche en polvo se utiliza principalmente para programas de abastecimiento alimentario, procesos industriales y reconstitución de productos lácteos.

Las perspectivas para 2026 continúan siendo positivas. Las exportaciones de leche entera en polvo podrían alcanzar las 160.000 toneladas, impulsadas por la firme demanda internacional y especialmente por las necesidades del mercado brasileño.

La leche descremada en polvo también muestra signos de expansión. Su producción se estima en 50.000 toneladas para 2026, mientras que las exportaciones podrían crecer alrededor del 20%, favorecidas por un consumo interno relativamente estable y una mayor orientación hacia los mercados externos.

La manteca busca recuperar protagonismo

El segmento de la manteca presenta un escenario diferente. Durante 2025 la producción permaneció prácticamente estancada en torno a las 35.000 toneladas.

La explicación se encuentra en la fuerte competencia por la grasa láctea. Ante la posibilidad de obtener mejores márgenes con la elaboración de quesos y leche en polvo, muchas industrias optaron por destinar la materia prima hacia esos productos en lugar de producir manteca.

Sin embargo, el USDA proyecta una recuperación para 2026. La producción podría aumentar hasta las 37.000 toneladas, mientras que las exportaciones crecerían cerca del 9%.

La evolución de este negocio dependerá fundamentalmente de tres variables: los precios internacionales de la grasa láctea, la demanda proveniente de Brasil y la rentabilidad general de los tambos, que condiciona la disponibilidad de crema para la industria.

El desafío pendiente: transformar producción en rentabilidad

A pesar del optimismo que reflejan los indicadores productivos, el informe también advierte sobre una realidad que preocupa a los productores. Los márgenes económicos continúan siendo ajustados. En muchos casos, el crecimiento de la producción no se traduce automáticamente en mayores ganancias.

La principal dificultad radica en el incremento de los costos. Muchos de los insumos esenciales para la actividad —como semillas, fertilizantes, productos veterinarios, combustibles y maquinaria— tienen precios vinculados al dólar o a los mercados internacionales.

Al mismo tiempo, la inflación doméstica sigue impactando sobre los costos laborales, logísticos y operativos, generando una presión constante sobre la rentabilidad de los establecimientos.

Esta situación afecta especialmente a los tambos pequeños y medianos, que cuentan con menor capacidad financiera para absorber aumentos de costos o realizar inversiones destinadas a mejorar su productividad.

Los analistas coinciden en que el gran desafío de los próximos años será lograr que el crecimiento de la producción vaya acompañado por una mejora sostenible en los ingresos del productor primario.

Un sector que vuelve a mirar al futuro

Las perspectivas para la lechería argentina son, en términos generales, alentadoras. La combinación de condiciones climáticas favorables, una estructura productiva más eficiente y un escenario exportador dinámico permite proyectar un nuevo año de crecimiento.

Con una producción que se encamina hacia los 11,72 millones de toneladas de leche, exportaciones en expansión y una posición cada vez más sólida en mercados estratégicos como Brasil, el sector demuestra una capacidad de recuperación notable.

La consolidación de Argentina entre los principales productores mundiales de queso y el fortalecimiento de sus exportaciones de leche en polvo evidencian el potencial de una cadena que sigue siendo una de las más importantes del agro nacional.

No obstante, el verdadero desafío será convertir estos récords productivos en una rentabilidad duradera para quienes están al comienzo de la cadena. Si logra equilibrar crecimiento y sostenibilidad económica, la lechería argentina podría estar ingresando en una nueva etapa de expansión, con impacto directo sobre las economías regionales y sobre el posicionamiento del país en el mercado mundial de alimentos

FUENTE: USDA con aportes de Redacción +P.