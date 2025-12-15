Patagonia: Se pagó un promedio de 9 dólares por el pelo de cabra mohair

El valor promedio se mantuvo dentro de lo esperado y superó los precios ofrecidos por intermediarios.

Con dos ventas en conjunto, cooperativas de productores de la Patagonia (9 Río Negro y otras 4 de Chubut) vendieron 43.000 kilos de pelo mohair en los últimos 10 días. El pelo, que producen las cabras Angora, alcanzó precios que estuvieron dentro de lo esperable según el análisis preliminar, con un valor promedio (existen 6 categorías) de 8,97 dólares. Esto representa un incremento de apenas 1,5%, si se tiene en cuenta que el año pasado el precio promedio se ubicó en 9,80 dólares.

Los valores estuvieron por encima de lo que ofrecen los barraqueros a los productores independientes, que oscilaron entre los 4 y los 6 dólares.

Los campos de la región pueden soportar más carga de caprinos. “Pero en el campo va quedando casi toda gente grande”, aclaró Juan Painenao, referente territorial del Programa Mohair Argentina, que abarca las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro.

De la primera venta que se realizó el pasado 3 de diciembre, participaron las cooperativas La Amistad, de Valcheta (Río Negro), y las entidades de Chubut Agropecuaria Vuelta al Campo LTDA, Pasos de Indios, Cooperativa Agropecuaria de Productores Cordilleranos de Chubut de Cushamen y Comunidad de Laguna Fría, las cuales comercializaron más de 22.500 kg.

Mientras que el jueves pasado, 11 de diciembre, se realizó el segundo operativo de venta, mediante el cual se reunieron 20.500 kilos. “Y los precios estuvieron muy similares, porque el promedio de la semana anterior fue de 8,99 dólares, y el de hoy fue de 8,97”, destacó Painenao. En esta zafra se juntaron los mismos kilos que los registrados en la esquila de primavera de 2022.

Con genética todo cambia

En la región sur de Río Negro existen unos 300 productores que han mejorado sus majadas hasta lograr adaptarse a los protocolos del programa mohair. El técnico hizo notar que una cabra criolla o cruza tiene un rendimiento anual de 800 gramos de pelo, mientras que una angora produce unos 2 kilos.

“Hubo un momento en que había más cabras en el campo, pero no había genética, y no era mohair. Pero ahora, con menos animales, un productor puede obtener mayores beneficios”, destacó en referencia a los casi 25.000 pesos al año en promedio que puede producir una cabra angora.

Embed

Al igual que en la primera venta, el ganador de la licitación resultó ser la empresa Pelama de Chubut, aunque existieron ofertas desde el exterior. Una de ellas llegó desde China, pero hicieron la salvedad de que solo compraban el pelo limpio, lo que es imposible para los productores, ya que se necesita un proceso industrial posterior a la esquila.

También llegó una oferta desde Sudáfrica, el mayor mercado mundial de mohair, pero una semana antes de la fecha de la licitación, falleció uno de los socios de la empresa.

Como la esquila en algunos casos se realiza a comienzos de octubre, no todos los productores pueden “aguantar” el tiempo que requiere todo el proceso de la venta en conjunto y la posterior licitación, porque implica, primero, recolectar el producto de la zafra de los campos, luego hacer la clasificación y armar los fardos, más el tiempo del proceso administrativo.

Y si bien por la vía de la venta en conjunto los ganaderos logran mejores precios, aún quedan productores que no están asociados y venden su producción a barraqueros de la región, que estuvieron ofreciendo entre 4 y 6 dólares el kilo.

Caprino mohair rn 1 El valor logrado superó en más del doble lo que ofrecen los barraqueros a productores no asociados.

Respecto de las últimas licitaciones, la empresa realiza un pago a los 10 días y otro a los 30 días. “Y esos son recursos que quedan todos en la región, porque la gente sale a comprar mercadería”, destacó el técnico consultado.

La cabra, a diferencia de la oveja, da más trabajo en su manejo diario, “porque camina mucho, no respeta los alambrados, y los productores se han ido envejeciendo”, reflexionó Painenao al ser consultado por las perspectivas de la actividad en esta zona de Río Negro.

Fuente: Redacción +P.