Récord: el asado llegó a 12,5 dólares y se aleja del bolsillo argentino

El récord en dólares refleja una combinación de inflación persistente, atraso cambiario y caída en la producción de carne.

Por décadas, el asado no fue solo un alimento en Argentina: fue cultura, identidad y un indicador silencioso del poder adquisitivo. Sin embargo, los datos más recientes revelan una transformación preocupante. En marzo de 2026, el precio promedio del kilo de asado alcanzó niveles récord medidos en dólares, encendiendo alarmas tanto en consumidores como en economistas.

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mostró un Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una suba del 3,4% en marzo, superando expectativas del mercado. Con este dato, la inflación acumulada en el primer trimestre del año alcanzó el 9,4% , prácticamente agotando la meta anual que el Gobierno había proyectado en el presupuesto.

Este desvío temprano en el año no solo recalienta las expectativas inflacionarias para lo que resta de 2026, sino que también deja en evidencia que algunos rubros, como el de alimentos y en particular la carne, avanzan a un ritmo muy superior al promedio general.

El asado: mucho más que inflación

Dentro del capítulo de alimentos, la carne vacuna volvió a ser protagonista. El kilo de asado —uno de los cortes más representativos del consumo argentino— alcanzó un precio promedio nacional de 17.784 pesos en marzo. Este valor implicó una suba del 5,5% respecto al mes anterior y un incremento interanual del 65%.

La comparación con el IPC es contundente: mientras la inflación anual ronda el 32%, el asado prácticamente duplicó ese ritmo. Este desacople evidencia que la dinámica de precios en la carne responde a factores propios, más allá de la inflación general. Pero el dato más impactante surge al analizar el precio en moneda dura.

Récord histórico en dólares

Al tomar como referencia el dólar oficial, el kilo de asado alcanzó en marzo los 12,50 dólares. Se trata del valor más alto registrado en los últimos años, superando incluso el pico previo de 11,7 dólares observado entre enero y febrero del año anterior.

Este nivel se encuentra muy por encima del promedio histórico de la última década, que rondaba los 8 dólares por kilo. Es decir, el asado hoy cuesta 50% en términos reales para quien lo mide en dólares.

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Este fenómeno no es menor. En una economía como la argentina, donde el dólar funciona como referencia de valor, los precios en moneda dura son clave para evaluar competitividad, poder de compra y distorsiones macroeconómicas.

¿Qué explica esta suba? El aumento del precio del asado en dólares responde a una combinación de factores:

Suba del precio en pesos: Durante marzo, el precio del asado aumentó más del 5%, impulsado por factores estructurales del mercado ganadero.

Durante marzo, el precio del asado aumentó más del 5%, impulsado por factores estructurales del mercado ganadero. Apreciación del tipo de cambio: El peso se revalorizó aproximadamente un 2% frente al dólar oficial en los últimos 30 días bajo análisis.

El peso se revalorizó aproximadamente un 2% frente al dólar oficial en los últimos 30 días bajo análisis. Efecto combinado: La suma de ambos factores derivó en un incremento del 6,8% en el precio del asado medido en dólares.

Este combo genera una situación particular: aunque los precios suben en pesos, la estabilidad cambiaria hace que el aumento sea aún más significativo en moneda extranjera.

Un mercado tensionado: menos oferta, más presión

Más allá de las variables macroeconómicas, el mercado de la carne enfrenta problemas estructurales que presionan los precios al alza. Uno de los factores centrales es la caída en la producción de carne vacuna. Esto se explica por:

Retención de hacienda en los campos: Muchos productores optan por no vender ganado, esperando mejores condiciones de precios teniendo en cuenta las buenas perspectivas comerciales que presenta el producto en el corto y mediano plazo.

Muchos productores optan por no vender ganado, esperando mejores condiciones de precios teniendo en cuenta las buenas perspectivas comerciales que presenta el producto en el corto y mediano plazo. Menor faena: La reducción en la cantidad de animales enviados a frigoríficos limita la oferta disponible en el mercado, situación que está relacionada en forma directa con el punto anterior.

Con menos oferta y una demanda relativamente estable, el resultado es previsible: los precios suben.

A este escenario se suma un contexto internacional favorable, con precios de la carne en alza en los mercados globales. Esto incentiva a los exportadores a priorizar ventas externas, donde pueden obtener mejores márgenes.

Aunque el asado captó la atención por su simbolismo y su récord en dólares, no fue el corte que más subió en marzo. Otros productos registraron incrementos aún mayores:

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Estos aumentos reflejan que la presión inflacionaria en la carne es generalizada y no se limita a un solo corte. De hecho, el asado, pese a su fuerte suba, quedó por debajo de otros incrementos dentro del rubro.

El quiebre de septiembre: una tendencia que se profundiza

Al analizar la evolución de los precios en perspectiva, se observa un punto de inflexión claro a partir de septiembre del año pasado. Desde ese momento, el precio del asado comenzó a crecer a un ritmo significativamente mayor que el IPC. Esta divergencia se amplió con el correr de los meses, generando la brecha actual donde el incremento interanual del asado casi duplica al de la inflación general.

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Este comportamiento sugiere que los factores específicos del sector ganadero —como la oferta, la exportación y la estructura productiva— están teniendo un peso creciente en la formación de precios.

El debate de fondo: tipo de cambio y competitividad

El récord del asado en dólares no solo impacta en el consumidor local. También genera preocupación en el sector exportador. Un precio interno elevado en dólares puede restar competitividad a la carne argentina en el mercado internacional. Si los costos locales suben más rápido que el tipo de cambio, las exportaciones pierden atractivo.

Este fenómeno está directamente vinculado a la política cambiaria. El uso del tipo de cambio como ancla para contener la inflación —es decir, mantener el dólar relativamente estable— tiene efectos colaterales.

Por un lado, ayuda a moderar la suba de precios en el corto plazo. Pero, por otro, genera un atraso cambiario que puede afectar la competitividad y distorsionar precios relativos. Muchos economistas advierten que, si esta estrategia se prolonga, los desequilibrios podrían agravarse en el futuro.

Impacto en el consumidor

Para las familias argentinas, el resultado es claro: el asado se vuelve cada vez menos accesible. Un producto históricamente asociado a reuniones familiares y fines de semana comienza a transformarse en un lujo ocasional. La suba en dólares también implica que, en términos reales, el poder de compra se deteriora, incluso para quienes perciben ingresos ajustados por inflación.

carne exportacion Carne en alza: el asado casi duplicó la inflación y marca un nuevo récord en dólares

El fenómeno no es solo económico, sino también cultural. La pérdida de acceso al asado refleja un cambio más profundo en los hábitos de consumo y en la calidad de vida. El futuro del precio del asado dependerá de múltiples variables:

Evolución de la inflación

Política cambiaria

Nivel de producción ganadera

Dinámica de exportaciones

Condiciones climáticas y costos del sector

Si la oferta continúa restringida y el tipo de cambio se mantiene contenido, es probable que los precios en dólares sigan elevados. Por el contrario, una corrección cambiaria o un aumento en la producción podrían aliviar parcialmente la presión.

Conclusión

El récord del asado en dólares es mucho más que un dato estadístico. Es un síntoma de las tensiones que atraviesa la economía argentina: inflación persistente, distorsiones cambiarias y problemas estructurales en sectores clave.

Mientras el IPC sigue marcando el pulso general, el comportamiento del asado revela una historia paralela, donde los precios avanzan a un ritmo propio, desafiando tanto al bolsillo de los consumidores como a la competitividad del país.

En una nación donde el asado es parte de la identidad, su encarecimiento en términos históricos no pasa desapercibido. Más bien, se convierte en un termómetro social que refleja, con crudeza, el costo real de la economía cotidiana.