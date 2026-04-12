Paro empresario: No salen más camiones con fruta al puerto de San Antonio Este

Empresarios del transporte dejan de cargar fruta y tensan la relación con exportadoras por el precio de los fletes.

Una medida extrema y pocas veces adoptada fue lanzada por los dueños de las empresas de transporte que realizan el servicio de traslado de fruta al puerto de San Antonio Este , en función de que las empresas exportadoras “no han reconocido los altos aumentos de costos que hemos sufrido durante marzo”. A esto se suman atrasos en los pagos. En diálogo frecuente con los responsables de compra de las exportadoras, los dueños de camiones llevaban varios días intentando mejorar los precios de los fletes, sin éxito. La medida comenzó a partir de las 0 de hoy domingo 12 de abril.

“No haremos bloqueos ni una concentración de camiones, sino que simplemente vamos a dejar de ir a los galpones a cargar”, sintetizó la metodología de la protesta Manuel Sánchez, un empresario de General Roca.

El anuncio de la medida de fuerza fue realizado a través de un comunicado de la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC), y lleva la firma del titular de esa entidad (y diputado nacional por La Libertad Avanza), Aníbal Tortoriello.

La medida no tomó por sorpresa a la gremial de los empresarios exportadores, la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), y dejaron trascender que “en enero se dio un aumento y en febrero se reconocieron unos puntos más”.

La reunión de los transportistas se realizó el sábado pasado y, con el correr de las horas, se fueron sumando firmas al documento. En conjunto, poseen una flota que ronda entre los 110 y los 120 camiones, y como tienen el vínculo formal con la terminal portuaria “Logística Patagonia Norte SA”, ese fue el destinatario de la nota fechada en Cipolletti.

Sin dudas algo molesto por el paro de los transportistas, un exportador comentó a +P que “ahora se quieren subir todos a los aumentos de la guerra en Irán, pero desde los últimos ajustes a la fecha no subió un 22 % el combustible”.

Negociaciones y puntos de conflicto

Para hoy lunes está prevista una nueva reunión entre las partes. Además, el combustible representa menos del 40 % del costo total del flete.

La diferencia entre las partes es sobre el impacto del aumento de los combustibles. Los transportistas quieren un incremento que compense ese aumento, pero los exportadores de fruta también analizan los costos de la logística y entienden que todos deberían discutir un incremento de 6 u 8 puntos, no más que eso.

Puerto san antonio este 1 Sin bloqueos, pero con impacto: los camiones dejan de llevar fruta al puerto por falta de actualización de tarifas.

Pero los dueños de los camiones también cuestionaron las demoras en los pagos. Al final de la nota expresaron que “también afecta el incumplimiento tanto en los plazos de pago pactados como en la forma de realizarlo, que debe ser a través de e-cheq en los plazos convenidos”.

En la nota enviada a Logística Patagonia Norte SA, la CAPEAC informó que “luego de finalizada la reunión con los asociados transportistas de fruta a puertos, han decidido no seguir prestando servicio para la logística en virtud de que los clientes exportadores no han reconocido los altos aumentos de costos que hemos sufrido durante marzo, principalmente por el aumento del combustible y de la mano de obra”. Y agregan que “lamentamos llegar a esta situación luego de haber dialogado, como habitualmente lo hemos hecho durante años, y que en estas circunstancias no hubo ningún tipo de respuesta”.

Luego de ser anunciada la medida de fuerza, desde CAFI confirmaron a este medio que lograron acordar una reunión para las próximas horas, aunque sin mayores precisiones de horario y lugar.

Fuente: Redacción +P.