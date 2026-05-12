Molinos Agro planea un megacomplejo de US$ 800 millones sobre la hidrovía

Molinos Agro dio un paso significativo hacia la expansión de su infraestructura agroindustrial al presentar un anteproyecto para el desarrollo de un megacomplejo portuario e industrial en Timbúes (Santa Fe), una de las zonas más estratégicas de la Hidrovía Paraná-Paraguay y del sistema agroexportador nacional.

La iniciativa contempla una inversión estimada en US$ 800 millones y apunta a la construcción de una megaestructura orientada al procesamiento y la exportación de oleaginosas, con un impacto de escala global sobre la logística portuaria y el movimiento de cargas del Up River .

La presentación fue realizada ante la comuna de Timbúes en el marco de una solicitud de cambio de uso de suelo de un predio de aproximadamente 150 hectáreas que la compañía adquirió años atrás a la firma Nutrien. Desde Molinos Agro aclararon que la iniciativa aún se encuentra en etapa de evaluación y que la inversión definitiva no fue confirmada.

Un complejo de escala global sobre el río Paraná

El denominado "Complejo Portuario Industrial Molinos Timbúes" contempla la instalación de hasta tres líneas de molienda de oleaginosas, con capacidades individuales estimadas entre 12.000 y 15.000 toneladas diarias. A eso se suma una capacidad de almacenamiento cercana al millón de toneladas de granos y subproductos.

La infraestructura portuaria proyectada incluye dos muelles para buques de gran porte —con aptitud para operar embarcaciones Panamax y Neopanamax—, más un muelle específico destinado a la descarga de barcazas. El anteproyecto incorpora también una central de cogeneración eléctrica de 55 MW, una planta de tratamiento de aguas y efluentes, y un sistema logístico complementario para el almacenamiento y el movimiento de cargas.

De acuerdo con la información presentada en Santa Fe, el complejo podría ubicarse entre los mayores polos de molienda de oleaginosas del mundo, con una rotación estimada cercana a 1,2 millones de toneladas mensuales.

image El complejo prevé tres líneas de molienda con hasta 15.000 toneladas diarias de capacidad cada una.

Mayor presión logística sobre el nodo Up River

El proyecto surge en un contexto de fuerte crecimiento de las exportaciones agroindustriales argentinas y de creciente presión sobre la infraestructura logística vinculada a la Hidrovía. Fuentes del sector señalaron que el desarrollo podría intensificar aún más el movimiento de camiones, barcazas y buques oceánicos en el nodo Timbúes-San Lorenzo, uno de los principales centros de procesamiento y embarque de subproductos agrícolas a escala planetaria.

En materia social, la iniciativa contempla la generación de al menos 350 puestos de trabajo directos durante la etapa operativa, además de obras de infraestructura vial y aportes destinados al sistema educativo local.

Según la ordenanza aprobada por la comuna santafesina, las obras deberían iniciarse dentro de los 24 meses posteriores a la obtención de las autorizaciones correspondientes, y la primera etapa operativa debería entrar en funcionamiento dentro de los tres años posteriores al arranque de la construcción.

El peso de Molinos Agro en el negocio exportador argentino

Molinos Agro ya opera uno de los complejos industriales y portuarios más relevantes del país en San Lorenzo, integrado al Puerto San Benito, desde donde se embarca cerca del 90% de sus exportaciones. La compañía cuenta actualmente con capacidad para procesar más de 5 millones de toneladas de soja anuales y exportar alrededor de 2 millones de toneladas de cereales.

En los últimos meses, la firma inauguró además una ampliación de su capacidad de molienda de girasol, producto de una inversión cercana a los US$ 12 millones. Desde Puerto San Benito se embarca cerca del 5% del comercio mundial de harina de soja y el 4% del aceite de soja comercializado a nivel global, lo que consolida a Molinos Agro como uno de los actores centrales del negocio agroexportador argentino.

Con el nuevo complejo en Timbúes, la compañía busca profundizar esa posición de liderazgo en un momento en que la demanda internacional de proteínas vegetales y aceites continúa en expansión, y la competencia por la infraestructura logística sobre la Hidrovía se intensifica.

FUENTE: Argenports con aportes de Redacción +P