Chancay: el megapuerto digital que transforma la logística marítima en Latinoamérica

A un año del inicio de sus operaciones, el Puerto de Chancay avanza con pasos firmes hacia su consolidación como el enclave logístico más automatizado del Pacífico Sur. Así lo afirmó James Cusco, CTO de Huawei Empresas, al detallar el conjunto de tecnologías que actualmente impulsa el funcionamiento del terminal y que lo colocan como un caso singular en la región en materia de conectividad, digitalización y eficiencia operativa.

El megapuerto opera hoy con una infraestructura basada íntegramente en 5G , complementada con soluciones de inteligencia artificial (IA) que habilitan capacidades antes impensables en un recinto marítimo peruano. Gracias a esta arquitectura, el puerto despliega vehículos autónomos, grúas controladas a distancia y un gemelo digital que replica cada proceso en tiempo real para optimizar decisiones.

Entre las principales innovaciones destacan los vehículos autónomos (AGVs), máquinas que se desplazan sin conductor y toman decisiones inmediatas mediante sensores Lidar, cámaras y modelos predictivos basados en IA. Su operación depende de la baja latencia del 5G, un diferencial claro respecto a otros puertos del país donde aún predominan unidades semiautónomas o completamente tripuladas.

Gemelo digital y sistemas remotos: el nuevo núcleo operativo

Uno de los avances más significativos es el gemelo digital del puerto, una réplica virtual que integra datos de sensores, cámaras, radares, la red 5G y algoritmos de IA. Este sistema permite simular escenarios, anticipar congestiones, prever fallas técnicas y optimizar rutas con una precisión imposible de alcanzar mediante métodos convencionales. Para Cusco, la herramienta se ha convertido en un “cerebro anticipativo” que guía la toma de decisiones antes de impactar la operación física.

Otro componente clave es la automatización del sistema de grúas. Gracias al control remoto, operadores pueden gestionar varias máquinas desde una sola consola, reduciendo tiempos operativos y elevando la seguridad. A esto se suman los Smart Gates, accesos inteligentes que utilizan IA para el reconocimiento automático de placas, códigos y contenedores, acelerando la entrada y salida de vehículos.

Estas innovaciones, no obstante, representan apenas el inicio. Cusco adelantó que las siguientes fases de expansión contemplan más grúas automatizadas, un mayor número de vehículos autónomos y la ampliación del patio de contenedores, que será integrado totalmente al gemelo digital. También se explorará el uso de drones para vigilancia y seguridad física, apoyados en la infraestructura existente.

Hacia una infraestructura 6G-ready y un modelo portuario de referencia

Las nuevas etapas del proyecto incluyen la instalación de más estaciones base 5G, torres adicionales y puntos de fibra óptica para reforzar la capacidad del sistema operativo y atender simultáneamente un mayor número de embarcaciones. Actualmente, el puerto utiliza radares y drones para vigilancia marítima, mientras los AGVs emplean Lidar para generar modelos tridimensionales que alimentan su ecosistema digital.

puerto chancay inteligente Un ecosistema de IA, sensores y conectividad de última generación marca el inicio de una nueva era para el comercio marítimo peruano.

Toda la arquitectura tecnológica del megapuerto ha sido diseñada bajo un enfoque 5G-ready y 6G-ready, lo que permitirá migrar a nuevas bandas cuando estén disponibles sin reemplazar la infraestructura ya instalada. Bastará solo con actualizar el core de la red para operar con los próximos estándares.

Con estas capacidades, Chancay se posiciona como uno de los puertos más avanzados tecnológicamente en América Latina y un futuro referente mundial en automatización portuaria basada en IA y conectividad de última generación. Según Cusco, el megapuerto va camino a convertirse en uno de los terminales más modernos del planeta, marcando un antes y un después en la logística marítima de la región.

Fuente: Portal Portuario con aportes de Redacción +P.