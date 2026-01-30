El campo de España dice basta: 25.000 agricultores salen a la calle contra Bruselas

El campo de España volvió a hacerse oír este jueves en una de las mayores movilizaciones agrarias de los últimos meses. Más de 25.000 agricultores y ganaderos, acompañados por alrededor de 15.000 tractores, según cifras de las organizaciones convocantes, protagonizaron un denominado “súper jueves” de protestas en todo el país para expresar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur y al recorte previsto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Las movilizaciones, convocadas por las principales organizaciones profesionales agrarias —Asaja, COAG y UPA—, se desarrollaron en al menos 30 provincias y contaron con una amplia participación pese a las adversas condiciones meteorológicas. Las lluvias y el mal tiempo obligaron incluso a suspender o posponer algunas acciones previstas , como las concentraciones en Sevilla y Madrid. En la capital, no obstante, una representación del sector agrario mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para trasladarle las principales problemáticas que atraviesa el campo.

Protestas masivas en todo el territorio pese al mal tiempo

Desde primeras horas del día, agricultores y ganaderos se concentraron tanto en núcleos urbanos como en zonas rurales, además de mantener acciones reivindicativas en una docena de carreteras de comunidades como Asturias, la Región de Murcia y La Rioja, donde se registraron cortes puntuales y retenciones. En Asturias, cientos de agricultores se movilizaron en localidades como Barres, Bustio y Campomanes, llegando a cortar la carretera N-630 como medida de presión.

En Andalucía, las protestas se extendieron por todas las provincias salvo Sevilla, donde las inclemencias meteorológicas obligaron a posponer la convocatoria. En Baleares, unos 130 tractores, acompañados por numerosos “payeses”, participaron en una tractorada que recorrió la localidad de Ariany y la capital mallorquina. Mientras tanto, en Canarias, los tractores llegaron hasta la avenida Marítima de Las Palmas, donde representantes del sector del plátano se concentraron frente a la Delegación del Gobierno, según informó la asociación de productores Asprocan a través de sus redes sociales.

Castilla y León fue una de las comunidades con mayor impacto visual y logístico de la jornada. Más de 2.500 tractores se movilizaron y provocaron importantes congestiones de tráfico en hasta seis capitales de provincia. En Cantabria, los productores llevaron sus reivindicaciones hasta las puertas del Parlamento autonómico y de la Delegación del Gobierno, donde se vivieron momentos de tensión. En Castilla-La Mancha, numerosos tractores tomaron las calles de Toledo bajo el lema de exigir que no haya “más mentiras” en relación con la PAC y el acuerdo con Mercosur.

Rechazo al acuerdo UE-Mercosur y temor por el futuro del campo

La Comunidad Valenciana también fue escenario de una movilización multitudinaria, con cerca de 200 tractores y más de 2.000 personas recorriendo las calles de la capital. Entre las imágenes más llamativas de la jornada destacaron ganaderos disfrazados de vacas “hormonadas”, en alusión a las prácticas de producción que, según denuncian, no cumplen los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales exigidos a los productores europeos.

protestas europa 1 Miles de tractores colapsan ciudades y carreteras en rechazo a las políticas de la UE

En Galicia, agricultores y ganaderos recorrieron el centro de ciudades como Lugo, mientras que en la Región de Murcia el sector se mostró especialmente activo, con cortes de carreteras y acciones simbólicas como el reparto gratuito de hortalizas a la ciudadanía. En el País Vasco, decenas de tractores llegaron hasta Bilbao haciendo sonar sus bocinas, en una protesta que fue recibida con aplausos por un centenar de ciudadanos. En La Rioja, los agricultores cortaron carreteras en puntos estratégicos para visibilizar su “hartazgo” ante la situación que atraviesa el sector.

A lo largo de la tarde estaba prevista la incorporación de productores navarros, que a partir de las 17.00 horas se manifestaron en Pamplona. Por el contrario, en Extremadura, Cataluña y Aragón no se convocaron acciones de relevancia en esta jornada concreta, aunque en días anteriores sí se habían producido protestas similares.

Con este “súper jueves”, el sector agrario suma una nueva jornada de movilización frente a la posible ratificación del acuerdo UE-Mercosur y ante el temor de que Bruselas aplique un recorte de hasta el 22 % en los fondos de la PAC para el próximo periodo. Una medida que, según denuncian las organizaciones agrarias, pondría en serio riesgo la viabilidad económica de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas y agravaría la crisis estructural que atraviesa el campo español.

Fuente: EFEAgro con aportes de Redacción +P.