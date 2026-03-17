España alerta a las empresas: el acuerdo entre la UE y Mercosur entrará en vigor en semanas

El acuerdo comercial comenzará a aplicarse de forma provisional en uno o dos meses y abrirá nuevas oportunidades de exportación para las empresas europeas.

El Gobierno de España ha comenzado a intensificar sus esfuerzos para que las empresas del país se preparen ante la inminente aplicación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur , prevista para entrar en vigor entre abril y mayo. Las autoridades consideran que el tratado abre nuevas oportunidades de negocio en un contexto geopolítico complejo para el comercio internacional y han instado a las compañías a revisar sus estrategias con rapidez para aprovechar sus beneficios.

Según informó recientemente el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, el acuerdo comercial entre la UE y los países del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— podría comenzar a aplicarse de manera provisional “en uno o dos meses”. La medida llega después de que la Comisión Europea decidiera avanzar con la puesta en marcha de la parte comercial del tratado, tras obtener el respaldo de una mayoría de países del bloque comunitario, mientras que los países sudamericanos han avanzado en sus procesos de ratificación. Solo Paraguay tiene pendiente completar formalmente este trámite, previsto para finales de mes.

Para acelerar la preparación del sector empresarial, el Ministerio de Economía, a través del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), organizó esta semana un seminario virtual dirigido a empresas exportadoras, incluidas las del sector alimentario. El objetivo fue explicar los cambios que traerá el acuerdo y advertir de la necesidad de adaptarse con rapidez, ya que algunas oportunidades comerciales estarán disponibles desde el primer momento.

El director general de Política Comercial del Ministerio de Economía, Julián Conthe, señaló durante el encuentro con representantes de distintos sectores que el acuerdo podría comenzar a aplicarse de forma provisional en el corto plazo. Según explicó, tres de los cuatro países del Mercosur ya están en condiciones de implementarlo, lo que permitiría activar el tratado rápidamente una vez que se complete el proceso de ratificación en Paraguay y se produzca el intercambio formal de notificaciones entre ambas regiones.

Debate y proceso de ratificación

El proceso de aprobación dentro de la Unión Europea no ha estado exento de controversia. El sector agrario europeo ha expresado en diversas ocasiones su rechazo al acuerdo por temor a la competencia de productos sudamericanos. Estas críticas han marcado el debate político dentro de la UE, hasta el punto de que el Parlamento Europeo ha cuestionado algunos aspectos del tratado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A pesar de ello, la Comisión Europea decidió avanzar con la parte comercial del acuerdo tras contar con el respaldo de una mayoría de Estados miembros.

Uno de los elementos clave del nuevo marco comercial será el principio de “primer llegado, primer servido”, que se aplicará a ambos lados del Atlántico. Esto significa que las empresas que reaccionen con mayor rapidez podrán beneficiarse antes de las cuotas de importación y exportación que se abrirán con la liberalización del comercio. En este sentido, el consejero económico y comercial de la Oficina Económica y Comercial de España en Brasilia, Manuel Casuso Romero, subrayó que las compañías españolas deberán actuar con agilidad, ya que compartirán estas concesiones con empresas de otros países de la Unión Europea.

El acuerdo contempla una reducción gradual de aranceles en numerosos productos a lo largo de plazos prolongados. Por ejemplo, las tarifas para el aceite de oliva se eliminarán de forma progresiva durante quince años, mientras que para los vinos embotellados el proceso se completará en ocho años. En el caso del sector porcino, la liberalización se extenderá entre ocho y diez años. Sin embargo, algunos productos contarán con ventajas desde el primer momento, como ocurre con los vinos espumosos que se exporten a los países del Mercosur.

Casuso Romero recomendó a las empresas españolas que ya operan en Latinoamérica revisar sus estrategias comerciales en relación con el bloque sudamericano. Según indicó, aquellas compañías que hasta ahora no habían logrado expandirse en estos mercados debido a barreras arancelarias o regulatorias podrían encontrar en el acuerdo una oportunidad para mejorar su presencia en los próximos años.

puerto msc 3 Madrid insta a las empresas a prepararse para aprovechar las cuotas y reducciones arancelarias que se activarán cuando entre en vigor el pacto entre la Unión Europea y Mercosur.

En la misma línea, el consejero de la Oficina Económica y Comercial de España en Buenos Aires, Guillermo Kessler, destacó que determinados productos europeos, como el azafrán, algunas frutas y la leche en polvo, obtendrán ventajas arancelarias inmediatas cuando el acuerdo comience a aplicarse.

Intercambio comercial y oportunidades para España

El comercio bilateral entre España y los países del Mercosur muestra actualmente un marcado desequilibrio en el sector alimentario. Según datos del Ministerio de Economía correspondientes a 2025, España registra un déficit comercial en alimentos, bebidas y tabaco con el bloque sudamericano. Las importaciones procedentes de Mercosur alcanzan los 4.069 millones de euros, una cifra diez veces superior a las exportaciones españolas, que se sitúan en 381,6 millones.

Entre los productos que España exporta a la región destacan el aceite de oliva y las frutas de hueso, mientras que las importaciones se concentran principalmente en tortas y habas de soja, café y crustáceos. Brasil es el principal socio comercial dentro del bloque en este ámbito, con ventas a España por valor de 2.867 millones de euros, lo que supone un crecimiento anual del 10,28 %. Por su parte, las exportaciones españolas a Brasil alcanzaron los 275,8 millones de euros.

Argentina ocupa el segundo lugar en el comercio alimentario con España, con exportaciones hacia el mercado español por 1.086,5 millones de euros, mientras que las ventas españolas a ese país alcanzan los 49,3 millones. En cuanto a Paraguay y Uruguay, los intercambios son más reducidos, aunque muestran una tendencia de crecimiento en algunos sectores.

Ante este panorama, el Gobierno español considera que el acuerdo con Mercosur representa una oportunidad estratégica para reforzar la presencia de las empresas nacionales en América del Sur y mejorar su competitividad en el comercio internacional. Sin embargo, advierte que el éxito dependerá en gran medida de la rapidez con la que las compañías adapten sus planes comerciales y aprovechen las nuevas condiciones que ofrecerá el tratado.

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