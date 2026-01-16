El campo sale a la calle: agricultores convocan protestas masivas en toda España

Las principales organizaciones profesionales de agricultores de España —Asaja, COAG y UPA— han convocado una semana de movilizaciones en todo el país durante la última semana de enero para denunciar la situación crítica que atraviesa el sector primario. Los agricultores y ganaderos protestan especialmente contra el avance de acuerdos comerciales internacionales como el de Mercosur y contra los recortes y cambios anunciados en la futura Política Agraria Común (PAC), que consideran una amenaza directa para la rentabilidad de las explotaciones y la supervivencia del medio rural.

La convocatoria fue anunciada en una rueda de prensa conjunta por los dirigentes de las tres organizaciones: Pedro Barato (Asaja), Miguel Padilla (COAG) y Cristóbal Cano (UPA). Los responsables agrarios coincidieron en la necesidad de una respuesta unitaria ante unas políticas que, a su juicio, están poniendo en jaque al campo español y europeo.

El día central de las protestas será el jueves 29 de enero, cuando están previstas movilizaciones generalizadas en todo el territorio nacional, incluyendo algún acto en Madrid capital. Para el resto de jornadas —los días 26, 27, 28 y 30 de enero— las organizaciones han otorgado flexibilidad a sus delegaciones regionales para que convoquen las acciones que consideren más adecuadas según las particularidades de cada territorio.

Estas protestas se suman a las movilizaciones que ya se están desarrollando en distintos puntos del país. Entre ellas, una concentración de ganaderos de la cornisa cantábrica celebrada en Irún y una tractorada prevista en Extremadura. En los próximos días también se esperan acciones similares en Toledo, el levante español o Valladolid. Todas ellas son protestas abiertas a la participación de otras organizaciones agrarias.

Pedro Barato subrayó que Asaja respalda cualquier iniciativa que defienda los intereses del sector. “Cualquier protesta, de cualquier organización, tiene nuestro respeto, comprensión y apoyo siempre y cuando se hagan para el interés del sector agrario”, afirmó.

El acuerdo con Mercosur, en el centro de las protestas

El avance del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y los países del Mercosur se ha convertido en el principal detonante de las movilizaciones. Asaja y COAG mantienen una postura especialmente crítica frente a este pacto, al considerar que no garantiza la reciprocidad entre los productos importados y los producidos en Europa.

Pedro Barato mostró su rechazo “rotundo” al acuerdo “en su forma actual” y advirtió de que tendrá un impacto “muy negativo” en sectores sensibles como el vacuno de carne, el azúcar, la remolacha o los cítricos. Según el presidente de Asaja, los agricultores europeos no pueden competir en igualdad de condiciones con productos procedentes de países donde no se exigen los mismos estándares sanitarios, medioambientales y laborales.

protesta agricultores españa Asaja, COAG y UPA llaman a movilizaciones en la última semana de enero contra Mercosur y los recortes de la PAC.

Desde COAG, Miguel Padilla defendió los acuerdos comerciales solo si se firman “en igualdad de condiciones”, algo que, a su juicio, no ocurre con Mercosur, ya que provocará una competencia “absolutamente desleal”. Por su parte, UPA mantiene una posición más moderada. Cristóbal Cano considera que las cláusulas incluidas en el acuerdo suponen un “avance”, aunque insuficiente, y reclama que se apliquen de forma ágil y con un seguimiento riguroso.

La PAC, la burocracia y el relevo generacional

Otro de los grandes motivos de las protestas es la futura Política Agraria Común. Las tres organizaciones agrarias alertan de que los recortes y modificaciones planteados supondrán la “desaparición del diseño y de la arquitectura” de la PAC tal y como se conoce. A su juicio, esta reforma debilita a Europa al aumentar la “renacionalización” de las ayudas y genera más burocracia para los profesionales del campo.

El relevo generacional es otro de los asuntos que preocupa al sector. Asaja y COAG han mostrado dudas sobre la efectividad del plan presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que UPA considera que va en la “buena dirección”. El Ejecutivo ha anunciado medidas para facilitar el acceso a la tierra a los jóvenes agricultores, poniendo a su disposición hasta 17.000 fincas propiedad del Estado y reforzando las ayudas de la PAC.

Sin embargo, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos (UdU) ha calificado estas medidas de “claramente insuficientes” si no se afrontan los problemas estructurales que expulsan a los jóvenes del campo. Entre ellos, la falta de rentabilidad, los bajos precios en origen, los acuerdos comerciales sin reciprocidad y el posible recorte de fondos de la PAC. UdU ha anunciado una tractorada para el próximo 11 de febrero, que culminará las movilizaciones ya realizadas en regiones como Extremadura, Asturias, Castilla y León o Cataluña.

Con este panorama, el campo español se prepara para unas semanas de intensa protesta, en las que agricultores y ganaderos buscarán visibilizar sus reivindicaciones y presionar a las administraciones para lograr un futuro más justo y sostenible para el sector primario.

Fuente: EFEAgro con aportes de Redacción +P.