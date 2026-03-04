Uruguay rompe barreras: aceite, carne, madera y lana entran sin aranceles a la UE

Faena de carne de exportación en frigorífico uruguayo: cortes premium de la Cuota Hilton ya ingresan sin aranceles a la Unión Europea desde mayo 2026.

El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur alcanza un hito decisivo. Uruguay se convierte en el primer país del bloque en ratificar formalmente el tratado, lo que activa la aplicación provisional de la parte comercial.

Esta medida permite que productos clave de la economía uruguaya ingresen al mercado europeo sin aranceles, generando un impacto inmediato en sectores estratégicos.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, confirmó que los distintos tipos de aceite (excepto el de oliva), la carne incluida en la Cuota Hilton, la madera y la lana serán los primeros productos que accederán a la Unión Europea sin aranceles. Esta eliminación inmediata representa una ventaja competitiva significativa para los exportadores uruguayos, que hasta ahora enfrentaban costos adicionales en uno de los mercados más exigentes y rentables del mundo.

La carne vacuna, emblema de la producción uruguaya, gana margen adicional en la Cuota Hilton, el cupo preferencial de alto valor. La lana, otro pilar histórico de la ganadería extensiva, y la madera, impulsada por plantaciones forestales sostenibles, también eliminan barreras de entrada. Los aceites vegetales, principalmente de soja y girasol, completan el grupo inicial beneficiado.

image Trabajadores especializados cortan carne vacuna en planta uruguaya bajo estrictos estándares de calidad para exportación a la UE.

Calendario de implementación y aplicación provisional

Lubetkin explicó que la resolución entrará en vigor el primer día del segundo mes posterior a la aceptación de la documentación uruguaya por parte de la UE. Según sus declaraciones, esto ocurrirá seguramente en mayo de 2026. Esta aplicación provisional se activa tras la ratificación completada por Uruguay y Argentina, tal como autorizó el Consejo Europeo en enero.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció formalmente la entrada en vigor provisional de la parte comercial. Esta fase provisional se mantendrá hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie y el Parlamento Europeo reactive la discusión completa. Lubetkin destacó que este período intermedio demostrará los beneficios mutuos y disipará temores entre los ciudadanos europeos.

Eliminación gradual de aranceles millonarios

Más allá de los productos iniciales, el acuerdo prevé la eliminación progresiva de aranceles por millones y millones de dólares que Uruguay paga actualmente para acceder al mercado europeo. Esta desgravación abarcará una amplia gama de bienes y fortalecerá la competitividad de la oferta exportable uruguaya en su conjunto.

Uruguay también comenzará a recibir fruta fresca de contraestación proveniente de la UE, sin que esto genere impacto negativo en la producción local, según detalló el canciller.

image Lana Merino de alta finura esquilada en estancias del interior: el clásico producto uruguayo accede al mercado europeo libre de aranceles gracias al acuerdo Mercosur-UE.

Ratificación parlamentaria y próximos pasos

La Cámara de Representantes aprobó el acuerdo el jueves, tras el visto bueno del Senado el miércoles. Con esto, Uruguay culmina su proceso de ratificación interna y se posiciona como líder en el Mercosur.

La discusión sobre las cuotas iniciará en marzo durante la reunión del Consejo del Mercado Común. Lubetkin expresó confianza en alcanzar acuerdos, recordando que “siempre nos pusimos de acuerdo en todo”. Además, confirmó que el presidente Yamandú Orsi dialogará en los próximos días con von der Leyen para avanzar en la implementación.

La aplicación provisional marca el comienzo de una nueva etapa en las relaciones comerciales entre Uruguay y la Unión Europea. Sectores tradicionales como la carne, la lana y la madera, junto con los aceites vegetales, obtienen acceso preferencial inmediato. La eliminación gradual de aranceles restantes potenciará la inserción internacional de la producción uruguaya y generará oportunidades concretas para productores, industriales y exportadores.

Fuente: EfeAGro con aportes de Redacción +P