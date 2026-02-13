La UE activa un escudo agrícola ante el acuerdo con Mercosur: así protegerá a sus productores

Europa responde a las protestas del campo con un mecanismo rápido para frenar importaciones que hundan los precios agrícolas.

El Parlamento Europeo dio esta semana un paso decisivo para destrabar la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur al aprobar un reglamento de salvaguardas agrícolas destinado a proteger al sector primario comunitario frente a posibles distorsiones de mercado. La medida, respaldada por 483 votos a favor, establece mecanismos de intervención rápida en caso de que un aumento de las importaciones procedentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay provoque una caída significativa de los precios o un perjuicio a la producción europea.

La aprobación de este paquete responde a la creciente presión ejercida por agricultores y ganaderos de varios Estados miembros, que en los últimos meses protagonizaron movilizaciones y protestas para denunciar lo que consideran una competencia desleal. El temor principal radica en que la entrada de productos agroalimentarios del Mercosur —con estándares productivos y costos diferentes— pueda desestabilizar sectores especialmente sensibles del mercado europeo.

Europa: reacción política

La principal novedad del reglamento es el endurecimiento de los umbrales que permitirán activar las cláusulas de protección. Según el texto aprobado, la Comisión Europea podrá intervenir cuando las importaciones de productos considerados “sensibles” registren un aumento medio del 5% y, simultáneamente, los precios experimenten una caída equivalente en un periodo de tres años. Esta cifra supone una reducción significativa frente al 10% que había propuesto inicialmente la Comisión.

La rebaja del umbral fue interpretada como una concesión política clave para asegurar el respaldo de países como Italia y para calmar la tensión en regiones agrícolas de Francia y España, donde el malestar por el acuerdo con Mercosur ha sido especialmente intenso. Para numerosos eurodiputados, el ajuste era necesario para dotar de mayor credibilidad al sistema de protección y enviar una señal clara de compromiso con el campo europeo.

Europa parlamento europeo 1 Bruselas podrá activar medidas de emergencia ante subas de importaciones que afecten la producción y los precios en la Unión Europea.

Sectores estratégicos como la carne de vacuno, las aves de corral, los cítricos, el azúcar y los huevos estarán entre los principales beneficiados por las nuevas salvaguardas. En el caso de España, la inclusión de los cítricos ha sido una demanda central, dado el peso de este cultivo en comunidades como la Valenciana y Murcia. Los productores temen que un aumento de importaciones a precios más bajos pueda erosionar su competitividad y afectar al empleo rural.

Plazos de intervención y críticas del sector agrario

El reglamento no solo fija los umbrales de activación, sino que también establece un plazo máximo de 21 días para que la Comisión Europea implemente medidas correctivas una vez detectada una anomalía en el mercado. Este límite temporal busca evitar que los daños se vuelvan irreversibles antes de que Bruselas actúe. Entre las posibles medidas figuran la suspensión temporal de concesiones arancelarias o la imposición de restricciones adicionales a las importaciones.

Desde el Parlamento Europeo, el ponente del informe defendió que el nuevo marco aporta “estabilidad y previsibilidad” tanto a los productores europeos como a los socios comerciales. Según sus palabras, el acuerdo con Mercosur puede generar oportunidades económicas relevantes para la industria y los servicios europeos, pero debe ir acompañado de garantías sólidas para el sector agrícola.

Sin embargo, las reacciones en el ámbito agrario han sido dispares. Aunque algunas organizaciones reconocen el avance que supone la reducción del umbral y la fijación de plazos claros, otras mantienen sus reservas. En España, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) advirtió que la efectividad real de las salvaguardas dependerá de la capacidad de ejecución de la Comisión y del control exhaustivo en las aduanas. “Las buenas intenciones deben traducirse en mecanismos ágiles y rigurosos”, señalaron desde el sindicato.

Von der leyen Europe_Gender_Equality_62044 El blindaje agrícola fue clave para desbloquear el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, impulsado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los críticos también subrayan que el seguimiento de las importaciones y la recopilación de datos de mercado serán determinantes para activar las cláusulas en tiempo y forma. Cualquier retraso en la detección de desequilibrios podría limitar el impacto de las medidas y generar pérdidas significativas para los productores.

Tras la aprobación parlamentaria, el reglamento deberá recibir el visto bueno formal del Consejo de la Unión Europea para su publicación en el Diario Oficial. Las salvaguardas entrarán en vigor cuando comience a aplicarse el acuerdo comercial interino con Mercosur, cuya ratificación definitiva aún requiere varios pasos institucionales.

Con esta decisión, la Eurocámara busca equilibrar la apertura comercial con la protección de uno de los sectores más sensibles y estratégicos de la Unión. El debate sobre el acuerdo con Mercosur continúa, pero el nuevo paquete de salvaguardas marca un hito en el intento de conciliar el libre comercio con la defensa del campo europeo.

Fuente: Redacción +P con aportes de Agencias internacionales.