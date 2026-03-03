Corea del Sur elimina aranceles a frutas importadas para frenar la inflación

En un nuevo intento por contener la inflación alimentaria y aliviar la presión sobre los hogares, el Gobierno de Corea del Sur anunció la reapertura de exenciones arancelarias para diversas frutas importadas , una medida que regirá entre el 12 de febrero y el 30 de junio de 2026. La decisión, comunicada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur, busca estabilizar los precios de productos de alta demanda tras el aumento estacional registrado durante y después de las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

A partir de la fecha establecida, frutas como bananas, piñas y mangos —que actualmente enfrentan un arancel del 30%— podrán ingresar al mercado surcoreano libres de impuestos. Con ello, el Ejecutivo espera ampliar la oferta disponible y generar un efecto moderador en los precios al consumidor, especialmente en un contexto de encarecimiento sostenido de la canasta básica.

Un paquete integral contra la inflación alimentaria

La medida se produce en un momento particularmente sensible para la economía doméstica. Las celebraciones del Año Nuevo Lunar suelen impulsar el consumo de alimentos frescos y productos tradicionales, lo que incrementa la demanda y, en consecuencia, los precios. Este año, además, las bajas temperaturas han afectado la producción agrícola local, reduciendo la oferta de frutas nacionales y presionando al alza los valores en los mercados mayoristas y supermercados.

Analistas del sector consideran que la decisión forma parte de una estrategia más amplia de estabilización de precios diseñada para 2026. El especialista en mercados Hyojun Kim explicó que el Gobierno está adoptando un enfoque integral que combina medidas comerciales con intervenciones puntuales en el abastecimiento. Como ejemplo, mencionó la reciente importación de emergencia de más de dos millones de huevos para enfrentar la escalada de precios en ese segmento, otro componente clave de la dieta surcoreana.

No es la primera vez que el país recurre a este tipo de herramientas. En 2024, las autoridades aplicaron exenciones arancelarias similares tras enfrentar problemas de suministro en la producción nacional de manzanas y peras. Aquella política fue retirada en julio de 2025 luego de un cambio de administración y ante señales de recuperación en la oferta interna. Sin embargo, los actuales desafíos climáticos han vuelto a afectar los cultivos locales, obligando a reactivar mecanismos de alivio comercial.

Impacto limitado por el tipo de cambio

Pese a las expectativas de una reducción en los precios, el impacto final para el consumidor podría ser más moderado que en experiencias anteriores. Dos factores resultan determinantes en esta ocasión. En primer lugar, la moneda surcoreana ha mostrado debilidad frente al dólar estadounidense, encareciendo las importaciones incluso cuando los aranceles son eliminados. En segundo término, el contexto internacional de precios elevados en ciertos productos agrícolas podría limitar la capacidad de trasladar plenamente el beneficio arancelario a las góndolas.

En otras palabras, aunque el arancel pase del 30% al 0%, el tipo de cambio desfavorable podría absorber parte del ahorro previsto. Esto significa que la baja en los supermercados podría no ser tan significativa como en 2024, cuando las condiciones cambiarias eran más favorables. De todas formas, expertos coinciden en que la medida ayudará a evitar incrementos adicionales y contribuirá a frenar la tendencia alcista.

El programa contempla la posibilidad de ampliarse a otras frutas si las condiciones del mercado lo requieren. Funcionarios del Ministerio no descartaron incluir nuevas categorías en caso de persistir las dificultades productivas locales o de mantenerse la presión inflacionaria. La prioridad, señalaron, es proteger el poder adquisitivo de las familias sin generar distorsiones permanentes en el mercado agrícola.

En términos concretos, los puntos clave de la iniciativa son claros: estará vigente del 12 de febrero al 30 de junio de 2026; beneficiará inicialmente a bananas, piñas y mangos; y tiene como objetivo mitigar tanto el impacto de las bajas temperaturas sobre los cultivos locales como la inflación de alimentos.

Con esta decisión, Corea del Sur reafirma su disposición a intervenir de manera selectiva en el comercio exterior cuando las condiciones internas lo exigen. El desafío, ahora, será equilibrar el alivio inmediato para los consumidores con la protección del sector agrícola nacional, en un entorno global marcado por la volatilidad cambiaria y climática.

Fuente: Frutas de Chile con aportes de Redacción +P.