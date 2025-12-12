Reforestación en China: El gigantesco programa transforma el clima y reduce el agua

Expansión forestal en China aumenta área verde en 226 mil km², pero reduce disponibilidad de agua en -0.46 mm/año nacionalmente.

China ejecuta desde hace décadas un programa de reforestación colosal. Este esfuerzo busca recuperar suelos degradados, mejorar la calidad del aire y contener la desertificación. Los resultados transforman paisajes enteros y generan beneficios ambientales notables. No obstante, un estudio reciente en Earth’s Future revela impactos profundos en el ciclo hidrológico nacional.

Los cambios en el uso de la tierra entre 2001 y 2020 incrementan la evapotranspiración y la precipitación . Al mismo tiempo, reducen la disponibilidad de agua .

Los científicos atribuyen estos cambios al reciclaje de humedad atmosférica. La expansión forestal y la restauración de pastizales elevan la evapotranspiración. Esta dinámica redistribuye la precipitación y la disponibilidad hídrica entre regiones.

image Mapa satelital revela expansión forestal en China: +226 mil km² de bosques entre 2001-2020, alterando evapotranspiración en +1.71 mm/año.

El área forestal crece en 226 mil km², lo que representa el 82% del aumento total en cobertura vegetal. Estas variaciones no solo modifican la vegetación. Alteran patrones hidrológicos a través de flujos de humedad atmosférica.

El fenómeno convierte a China en un experimento climático involuntario de escala continental. Los nuevos bosques demandan volúmenes masivos de agua durante fases de crecimiento rápido. Esto afecta la humedad del suelo, la recarga de acuíferos y la disponibilidad en zonas con recursos limitados.

Tal como señala el meteorólogo patagónico Enzo Campetela en su website, imágenes satelitales confirman que la expansión verde influye en la hidrología regional. Aunque el balance ecológico permanece positivo en términos de captura de carbono y control de erosión, surge la necesidad de recalibrar estrategias para preservar la seguridad hídrica.

Diferencias regionales en el impacto hídrico

Las variaciones regionales destacan la complejidad del proceso. En la Región Monzónica Oriental, de clima húmedo, la expansión forestal eleva la evapotranspiración en 1.99 mm/año. La disponibilidad de agua cae en -0.59 mm/año.

Por contraste, la Meseta Tibetana experimenta el menor incremento en evapotranspiración, pero el mayor en precipitación con 1.66 mm/año. Aquí, la disponibilidad hídrica sube en 0.38 mm/año. La restauración de pastizales y un alto tasa de reciclaje de humedad explican este beneficio.

En la Región Árida Noroccidental, semiárida y vulnerable, la disponibilidad de agua desciende drásticamente en -1.14 mm/año. El flujo de humedad hacia la Meseta Tibetana agrava la escasez local. Estas disparidades muestran cómo acciones locales generan efectos transregionales a través del reciclaje atmosférico.

A nivel zonal, las conversiones de pastizal a bosque aumentan la evapotranspiración en 8.44 mil millones de m³/año y la precipitación en 5.08 mil millones de m³/año. Sin embargo, reducen la disponibilidad en -3.36 mil millones de m³/año.

image Bosques chinos crecen +226.000 km² (2001-2020), representan 82% del aumento vegetal total. Imagen Landsat greening.

¿Qué es la reforestación inteligente?

Los expertos enfatizan que el desafío radica en la selección de especies. En ecosistemas semiáridos, las variedades de crecimiento rápido y alto consumo hídrico compiten con agricultura y ríos locales.

China evalúa diversificar especies, priorizar nativas tolerantes a sequía y ajustar densidades forestales. Estas medidas mitigan presión sobre recursos hídricos.

El estudio propone integrar el reciclaje de humedad en la gestión de aguas. Recomienda reforestación inteligente con consideración a sensibilidad hidrológica. En zonas áridas, se sugieren especies de raíces profundas y resistentes.

image Conversión de árido a pastizal en noroeste aumenta ET en 3.14 mil millones m³/año; vista satelital de restauración ecológica masiva.

Implicancias globales y lecciones

El caso chino ofrece lecciones valiosas para iniciativas mundiales. Proyectos como la Gran Muralla Verde en África o restauraciones en América Latina incorporan ahora modelos que predicen respuestas hidrológicas a masas forestales grandes. La evapotranspiración influye en patrones locales de lluvia y genera implicancias climáticas profundas.

Disciplinas como hidrología, biología vegetal y meteorología convergen en simulaciones avanzadas. China funciona como laboratorio continental. Sus avances y correcciones informan políticas globales eficientes. Restaurar ecosistemas exige equilibrar captura de carbono con preservación de recursos esenciales como el agua.

Fuentes: Agupubs y Meteored con aportes de +P