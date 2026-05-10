La economía de Javier Milei entra en zona de riesgo por la creciente crisis política

La Argentina atraviesa uno de esos momentos donde la política deja de ser un factor de acompañamiento de la economía para convertirse directamente en un problema económico. Y eso es exactamente lo que está comenzando a ocurrir en el Gobierno de Javier Milei. Los resultados no son los esperados, el programa económico comienza a perder capacidad de seducción social y el oficialismo empieza a exhibir señales de desgaste que hasta hace pocos meses parecían imposibles de imaginar dentro de la estructura libertaria.

Durante largos meses el Gobierno apostó toda su legitimidad política a una promesa central : el ajuste sería brutal, pero breve; doloroso, pero efectivo; traumático, aunque necesario para estabilizar la economía y luego abrir una etapa de crecimiento y prosperidad. Sin embargo, lo que hoy comienza a observarse es otra cosa. Algunos indicadores muestran mejoras parciales, es cierto. Hay sectores vinculados a las finanzas, la minería, la energía, el agro o ciertos nichos exportadores que exhiben números positivos. Pero ese crecimiento no derrama , no se traduce en recuperación del empleo, no mejora el consumo masivo y mucho menos reconstruye el tejido social golpeado por más de dos años de recesión y ajuste permanente.

La sensación predominante en amplios sectores de la sociedad es que la economía se estabilizó solo para algunos. Mientras tanto, para la clase media y los sectores populares, la vida cotidiana continúa marcada por la pérdida de poder adquisitivo, la precarización laboral y la incertidumbre permanente. El problema para el Gobierno es que esa percepción ya no se limita a la oposición o al sindicalismo. Empieza a filtrarse dentro del propio oficialismo.

En la Casa Rosada el nerviosismo crece. Y crece porque la realidad dejó de acompañar el relato épico con el que el Presidente intentó sostener políticamente el ajuste. Cada vez que aparecen datos negativos o advertencias sobre la fragilidad del esquema económico, la reacción presidencial es la misma: descalificación, insultos y negación. Javier Milei parece cada vez más encerrado en una lógica donde cualquier cuestionamiento técnico o político automáticamente es interpretado como una conspiración contra su gobierno.

Ese mecanismo quizás sirvió en campaña o incluso durante los primeros meses de gestión, cuando gran parte de la sociedad estaba dispuesta a tolerar costos extremos a cambio de una expectativa de ordenamiento económico. Pero hoy el contexto es diferente. El desgaste empieza a ser visible y el Gobierno ya no logra administrar políticamente los efectos sociales del ajuste.

El “caso Adorni” y la crisis de credibilidad

La tensión se siente especialmente dentro del Gabinete. En privado, varios funcionarios admiten preocupación por el rumbo económico y por la creciente pérdida de confianza política. Nadie quiere quedar asociado a un eventual deterioro mayor del programa. Sin embargo, el temor a las represalias presidenciales impide cualquier discusión pública seria dentro del oficialismo. Todo ocurre en off, entre susurros, operaciones internas y filtraciones controladas. El clima interno se parece cada vez más al de un gobierno sitiado por sí mismo.

Y en el centro de esa crisis aparece el llamado “caso Adorni”, un problema político que el oficialismo subestimó y que hoy amenaza con erosionar la credibilidad de todo el programa económico. La decisión de sostener al Jefe de Gabinete pese al escándalo no solo genera ruido institucional: también introduce incertidumbre política en un momento donde el Gobierno necesita transmitir previsibilidad absoluta.

Milei con Adorni El “efecto Adorni” y la fragilidad interna del Gobierno empiezan a convertirse en un problema económico cada vez más serio.

La situación es delicada porque el oficialismo construyó gran parte de su identidad pública sobre la idea de superioridad moral frente a “la vieja política”. El discurso libertario prometía transparencia, austeridad y una ruptura ética con los privilegios tradicionales del poder. Por eso el impacto del caso resulta tan profundo. No se trata únicamente de las sospechas sobre el patrimonio del funcionario o de las versiones sobre operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero en efectivo. El problema central es la contradicción entre el relato moral del Gobierno y las conductas que hoy se ponen bajo sospecha.

Incluso las buenas noticias financieras empiezan a perder efecto frente al deterioro político. El reciente anuncio de Fitch Ratings elevando la calificación de la deuda soberana argentina de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable debería haber funcionado como un fuerte respaldo internacional al rumbo económico. Y efectivamente hubo fundamentos objetivos detrás de esa decisión: mejora fiscal, acumulación de reservas, reducción del déficit y cierta consolidación institucional de algunas reformas impulsadas por el Gobierno.

Sin embargo, el impacto político y social de esa noticia fue prácticamente nulo. La sociedad ya no reacciona positivamente ante indicadores técnicos que no modifican su vida cotidiana. Y además, la propia calificadora dejó una advertencia significativa: el principal riesgo para el programa argentino sigue siendo el frente político. En otras palabras, el problema ya no es exclusivamente económico. Es la fragilidad del poder. Y ahí reaparece otra vez el “efecto Adorni”.

La intervención pública de Patricia Bullrich marcó un punto de inflexión dentro del oficialismo. Su exigencia para que el funcionario presente inmediatamente su declaración jurada expuso algo mucho más profundo que una diferencia táctica. Lo que mostró fue una fractura de autoridad dentro del propio espacio libertario.

Bullrich entendió antes que muchos que el costo político del escándalo puede volverse inmanejable. Y decidió tomar distancia. Su movimiento tuvo una lógica brutalmente pragmática: preservar capital político propio antes de quedar atrapada en un eventual derrumbe del Gobierno. Las encuestas que la muestran con alta imagen positiva explican gran parte de esa jugada.

Pero el problema para el oficialismo es que la senadora dejó al descubierto dos debilidades estructurales. La primera: la escasa fortaleza política real de Manuel Adorni, quien aparece públicamente cuestionado incluso por sectores aliados. La segunda: la creciente incapacidad de la conducción presidencial para ordenar internamente a su espacio.

La reacción del llamado “triángulo de hierro” fue inmediata. Karina Milei interpretó la presión de Bullrich como una insubordinación directa al Presidente. Y en términos políticos probablemente tenga razón. El problema es que el oficialismo parece más preocupado por disciplinar voces internas que por resolver el problema de fondo.

Bullrich patricia 1 Patricia Bullrich rompió el silencio dentro del oficialismo y exigió que Manuel Adorni presente de inmediato su declaración jurada para frenar la crisis.

Esa dinámica resulta particularmente peligrosa en contextos económicos frágiles. Los mercados, los inversores y los actores económicos toleran programas duros siempre que exista capacidad política para sostenerlos. Cuando empiezan a percibir desorden interno, peleas de poder o crisis de liderazgo, la confianza se deteriora rápidamente.

Esto nos lleva inevitablemente a mirar un pasado demasiado cercano, todavía fresco en la memoria política argentina. En el tramo final del gobierno anterior, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa repetía casi como un ruego hacia el propio oficialismo: “por favor, no nos entra un quilombo más”. No era solamente una frase de desesperación política. Era el reconocimiento explícito de que las internas permanentes dentro del poder estaban destruyendo cualquier posibilidad de estabilizar la economía. Massa entendía algo elemental: ningún programa económico resiste cuando el propio gobierno transmite desorden, fragilidad y disputas de liderazgo.

Hoy, salvando las enormes diferencias ideológicas y de contexto, en la administración de Javier Milei empieza a emerger un fenómeno parecido. La política vuelve a contaminar la economía. Las peleas internas, las operaciones cruzadas y el creciente desgaste del “caso Adorni” proyectan una imagen de parcial descontrol que impacta directamente sobre la confianza. Porque los mercados, insisto, pueden tolerar ajustes duros; lo que no toleran es la sensación de un poder político perdiendo cohesión y autoridad.

Una economía atrapada por la fragilidad política

Por eso no sorprende que incluso dentro del entorno económico de Luis Caputo admitan en privado que el “tema Adorni” genera interferencias concretas sobre la economía. El Gobierno necesita transmitir control y estabilidad, pero hoy comunica exactamente lo contrario: desgaste, improvisación y tensión interna.

Lo más llamativo del caso es la estrategia elegida por el propio funcionario cuestionado. Si efectivamente posee toda la documentación respaldatoria de su patrimonio, la lógica política indicaría presentar inmediatamente toda la información disponible y cerrar el conflicto cuanto antes. Cada día de demora amplifica las sospechas y alimenta versiones cada vez más dañinas. Quien entiende lo básico de una declaración jurada de Bienes Personales sabe que no es una gran ciencia, no lleva meses hacerla. Todo lo contrario.

Aquí aparecen dos hipótesis posibles. La primera es la más obvia y también la más peligrosa para el Gobierno: que existan inconsistencias patrimoniales difíciles de justificar rápidamente. Las versiones y las declaraciones ante la Justicia sobre operaciones en efectivo, compras inmobiliarias y aportes financieros de terceros alimentan justamente esa sospecha. En ese escenario, el tiempo se vuelve un recurso político indispensable para ordenar documentación, reconstruir trazabilidad de fondos y reducir daños.

La segunda hipótesis es más compleja y revela un componente profundamente político del conflicto. Que el oficialismo esté apostando deliberadamente a victimizar al funcionario, tensar la discusión pública y luego intentar construir una narrativa de persecución mediática y reivindicación judicial. Sería una lógica consistente con la dinámica comunicacional del mileísmo: transformar cada crisis en una guerra cultural.

Pero incluso si esa fuera la estrategia, implica riesgos enormes. Porque mientras el Gobierno juega esa batalla política, la economía real sigue deteriorándose. El consumo no despega, la actividad muestra altibajos constantes y el empleo privado continúa bajo presión. No existe todavía una tendencia sólida y homogénea de crecimiento. Lo que hay son sectores puntuales con buenos resultados coexistiendo con amplias áreas de la economía en retroceso.

En este palaciego entorno, en los pasillos de Casa Rosada todavía apuestan a que “el despegue de la economía salvará políticamente a Manuel Adorni”, pero en los despachos más reservados del Palacio de Hacienda la mirada es exactamente inversa: “si Adorni sigue, terminará sepultando cualquier posibilidad real de recuperación económica”.

Caputo Rosada En el entorno de Luis Caputo admiten que el escándalo Adorni ya comenzó a generar ruido sobre la credibilidad del programa económico.

Pero independientemente de las interpretaciones sobre los efectos de las decisiones futuras del Jefe de Gabinete, este es hoy uno de los momentos más preocupantes para el Gobierno: el modelo actual genera crecimiento sin capacidad de integración social. Y eso inevitablemente termina produciendo tensiones políticas. Ningún programa económico puede sostenerse indefinidamente si solo beneficia a sectores concentrados mientras la mayoría de la población siente que empeora.

El oficialismo todavía conserva activos importantes. La oposición sigue fragmentada, gran parte de la sociedad mantiene rechazo hacia el pasado reciente y el Presidente conserva un núcleo duro de apoyo considerable. Pero el problema es que la política no funciona únicamente sobre adhesiones emocionales. También necesita resultados concretos y percepción de futuro. Hoy esa percepción empieza a erosionarse.

El Gobierno enfrenta además otro problema estructural: la sobrepersonalización extrema del poder. Todo gira alrededor de Javier Milei. Las decisiones, las estrategias y la comunicación dependen casi exclusivamente de su figura y del círculo más íntimo que lo rodea. Eso puede otorgar rapidez decisional en determinados contextos, pero también vuelve extremadamente vulnerable a toda la estructura cuando aparecen errores políticos o crisis de confianza.

La administración libertaria construyó su identidad sobre la idea de eficiencia técnica y superioridad moral. Si ambas percepciones empiezan a resquebrajarse simultáneamente, el problema deja de ser coyuntural y se transforma en algo mucho más profundo: una crisis de credibilidad. Y la credibilidad es el principal activo de cualquier programa económico de shock.

Porque detrás de las discusiones sobre declaraciones juradas, internas oficialistas y operaciones políticas existe una cuestión central: la sociedad empieza a preguntarse si el sacrificio realizado realmente tiene sentido. Esa es la pregunta más peligrosa para cualquier gobierno de ajuste. Mientras la expectativa de mejora existe, el costo social puede administrarse. Cuando la esperanza empieza a desaparecer, el escenario cambia completamente. Hoy la Argentina parece ingresar lentamente en esa etapa de duda.

El Gobierno aún tiene margen para corregir. Pero para hacerlo necesita abandonar la lógica de negación permanente y asumir que los problemas políticos ya están impactando directamente sobre la economía. Sostener funcionarios cuestionados únicamente por lealtad interna puede terminar teniendo un costo mucho más alto que resolver rápidamente las inconsistencias existentes.

La historia argentina ofrece demasiados ejemplos de programas económicos técnicamente viables que terminaron naufragando por errores políticos, soberbia de conducción o desconexión con la realidad social. El riesgo para Javier Milei es repetir exactamente ese patrón.

Mientras tanto, la economía continúa enviando señales ambiguas. Algunos indicadores mejoran, otros retroceden. El crecimiento aparece y desaparece mes a mes sin consolidarse. Las inversiones avanzan más lentamente de lo esperado. El empleo no reacciona. El consumo sigue deprimido. Y el humor social comienza a deteriorarse.

En ese contexto, la principal amenaza para el Gobierno ya no parece venir de la oposición tradicional ni de los mercados internacionales. La amenaza más seria empieza a surgir desde adentro: desde las propias contradicciones políticas de un oficialismo que prometió ser distinto y que hoy empieza a parecerse demasiado a aquello que decía combatir.