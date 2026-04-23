Patagonia conquista el mar: logra la primera producción a escala industrial de Pez Limón

El Programa de Maricultura del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) alcanzó en abril de 2026 un hito sin precedentes para la acuicultura nacional: la producción masiva de juveniles de pez limón (Seriola lalandi), una especie considerada internacionalmente "la joya de la corona" del cultivo marino. El logro, obtenido bajo un riguroso protocolo de alta tecnología, representa lo que los propios investigadores definen como un "salto de escala" en la viabilidad productiva de peces marinos de alto valor en el país, y tiene en la provincia de Chubut su primer destino productivo concreto.

El INIDEP es el principal organismo científico-técnico del Estado nacional dedicado a la investigación pesquera y acuícola. Con sede central en Mar del Plata, su Programa de Maricultura trabaja desde 2016 en el desarrollo de tecnologías de cultivo para especies marinas de alto valor comercial, con el objetivo de transferir ese conocimiento al sector privado y sentar las bases de una industria acuícola marina sustentable en Argentina.

image Captura de reproductores de pez limón a bordo del buque Mar Argentino del INIDEP, año 2022. www.argentina.gob.ar

60 días de trabajo ininterrumpido

El proceso se inició el 29 de enero de 2026 y demandó exactamente 60 días de trabajo continuo, con monitoreo y control las 24 horas del día, los siete días de la semana. El equipo técnico no registró interrupciones durante toda la campaña de larvicultura intensiva, en un esfuerzo que combinó precisión científica con infraestructura rediseñada específicamente para esta especie.

El resultado fue contundente: supervivencia récord de juveniles y una calidad de ejemplares que establece un nuevo estándar para la acuicultura marina en Argentina.

image El INIDEP es el principal organismo de investigación pesquera del Estado nacional argentino.

Adiós al cultivo tradicional de microalgas

Durante años, uno de los principales obstáculos para la producción masiva del pez limón fue la inestabilidad del cultivo tradicional de microalgas in situ, un método históricamente utilizado en la alimentación larval, pero sujeto a variaciones que comprometían la supervivencia de los ejemplares. El equipo del INIDEP tomó una decisión técnica determinante: abandonar ese sistema y reemplazarlo por un protocolo industrial basado en microalgas concentradas de biorreactores.

Este cambio garantizó una calidad nutricional constante a lo largo de todo el proceso larval, eliminando la variabilidad que históricamente limitaba los resultados. La infraestructura también fue parte de la solución: el programa rediseñó cañerías, instaló sistemas UV de alta potencia y optimizó cada variable de producción para sostener el protocolo durante los dos meses de trabajo.

El resultado posicionó al equipo del Programa de Maricultura como el principal núcleo especializado del país en la producción de esta exigente especie.

Con la fase de larvicultura superada, el programa avanza hacia la etapa de engorde en sistemas de recirculación acuícola (RAS), diseñados íntegramente por el propio equipo técnico del INIDEP. Estos sistemas permiten reutilizar el agua, controlar los parámetros sanitarios de manera precisa y prescindir del uso de antibióticos y antiparasitarios, en línea con las exigencias actuales de sustentabilidad, bienestar animal y trazabilidad del producto desde el huevo hasta el plato.

El objetivo de esta etapa es obtener los primeros ejemplares de talla comercial producidos bajo este protocolo y validar el uso de alimento extrusado de desarrollo nacional, un paso adicional hacia la autosuficiencia tecnológica del sector.

image La cría de pez limón, una propuesta gastronómica ideada en Mar del Plata. La Capital

Una especie con proyección económica sólida

El pez limón no es una elección casual. Con precios de mercado internacionales que oscilan entre los 15 y los 25 dólares por kilogramo, la Seriola lalandi es una de las especies de mayor retorno económico en la acuicultura global. Su carne firme, de sabor mantecado y alta demanda en la gastronomía de perfil asiático —sashimi, sushi, hamachi no teriyaki— la convierte en una alternativa de alto valor tanto para el mercado interno como para la exportación.

En el plano local, la demanda ya existe, pero se satisface de manera irregular. Embarcaciones que operan desde Mar del Plata cubren parte del consumo gastronómico camufladas como deportivas, una situación que la producción acuícola en Chubut podría regularizar y escalar de forma sustentable.

Patagonia, territorio estratégico para la acuicultura marina

El primer destino productivo de esta tecnología no es casual. Chubut reúne condiciones naturales únicas para el desarrollo de la acuicultura marina: aguas frías y limpias del Atlántico sur, costas extensas con escasa presión industrial, puertos operativos como Rawson y Puerto Madryn, y una industria pesquera consolidada que aporta infraestructura, logística y capital humano especializado.

Patagonia viene siendo señalada por organismos nacionales e internacionales como una de las regiones con mayor potencial del mundo para diversificar la producción acuícola, precisamente porque combina condiciones ambientales favorables con un sector privado con experiencia en la cadena de valor del mar. El pez limón, que habita naturalmente las aguas atlánticas desde Brasil hasta el norte patagónico, encuentra en esta región su hábitat original y, ahora, su primer laboratorio productivo a escala comercial.

image Chubut combina aguas limpias, puertos operativos e industria pesquera para la acuicultura.

El vínculo con el sector privado de Chubut

El avance científico no permanece en los laboratorios. En septiembre de 2025, el INIDEP firmó un acuerdo con la empresa Acua Grow Acuícola S.A., integrada por empresarios pesqueros de Rawson, para transferir la tecnología desarrollada y asesorar el diseño, construcción y puesta en marcha de una planta piloto comercial de engorde en la provincia de Chubut.

El emprendimiento proyecta una inversión inicial superior a los 2 millones de dólares y tiene como meta de mediano plazo producir 3.000 toneladas destinadas al mercado interno, con la Zona Franca de Trelew como una de las localizaciones más viables para instalar las instalaciones.

El logro de abril de 2026 consolida las bases científicas sobre las que ese proyecto privado patagónico se sostiene. Argentina cuenta hoy, por primera vez, con la tecnología validada para producir pez limón a escala. Y la Patagonia se perfila como el territorio donde esa tecnología se convierte en industria.

FUENTE: Revista Puerto, Pescare, Argentina.gob.ar y El Chubut con aportes de Redacción +P