Cuál es la cerveza con 30% de alcohol que sacude EE.UU. y está prohibida en 15 estados

En un mercado donde la controversia puede ser sinónimo de visibilidad, la cervecera estadounidense Samuel Adams ha captado la atención con su Utopias 2025 , una cerveza con un 30% de alcohol —muy por encima del 5% habitual en este tipo de bebidas— que ya está prohibida en 15 estados de EE.UU. debido a su alta graduación.

Según The Sun, los estados donde no se puede comercializar incluyen Alabama, Arkansas, Georgia, Idaho, Missouri, Mississippi, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Utah, Vermont y Virginia Occidental.

Utopias, lanzada cada dos años en ediciones limitadas, es un producto exclusivo que se envasa manualmente en botellas cerámicas numeradas, con un precio de 240 dólares, comparable a vinos de alta gama. “Cuando iniciamos Utopias hace más de 30 años, buscábamos explorar los límites de la cerveza. Alcanzar el 30% de alcohol es un hito que refleja nuestra dedicación a la innovación y la artesanía”, explicó Jim Koch, CEO de Samuel Adams, a The Sun.

La cerveza destaca por su complejidad, lograda tras madurar en barricas de whisky, cognac, scotch, whisky irlandés, ruby port, amarone y white port. Según la cervecera, ofrece “notas de roble tostado, vainilla cálida y una dulzura a miel con una profundidad afrutada intensa”. Su exclusividad se refuerza por la dificultad para encontrarla: “Es difícil de hallar. Buena suerte”, advierte Samuel Adams.

image Beithir Fire se posiciona como una curiosidad científica con un consumo estrictamente moderado.

La cerveza más fuerte del mundo

A pesar de su potencia, Utopias no ostenta el título de la cerveza más fuerte. Ese lugar lo ocupa Beithir Fire, elaborada por la cervecera escocesa 88 Brewery en Edimburgo, con un 75% de alcohol, superando a muchos licores. Vendida por unos 50 euros por botella, lleva una advertencia de “peligro” y recomienda no consumir más de 35 ml por vez. Además, su etiqueta presume una caducidad de 100 años, posiblemente la mayor del mundo para una cerveza.

Fuente: Infobae España con aportes de +P