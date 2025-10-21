Buenas noticias: Las exportaciones de vino de Argentina treparon 13,4% en septiembre

Los datos provisorios del mercado externo correspondientes a septiembre de 2025, elaborados por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), muestran un notable crecimiento interanual. El volumen total de vino exportado alcanzó los 188.124 hectolitros (hl) , lo que representa un aumento del 13,4% respecto a los 165.903 hl registrados en septiembre de 2024.

Este repunte en el volumen no se reflejó con la misma intensidad en la cotización, ya que el valor total FOB de los vinos subió un 4,1% , situándose en 64.419 miles de dólares .

Al analizar por color, el vino blanco demostró el mayor impulso, con un crecimiento total del 23,3% en volumen. El vino color, que compone la mayor parte del total (82,8% en septiembre 2025), experimentó un aumento del 11,5%.

image

Las exportaciones desde la Patagonia

El desempeño de las exportaciones de vinos de la región Patagónica, según los datos provisorios de septiembre de 2025, se concentra en volúmenes fraccionados y varietales, aunque con una participación minoritaria en el total nacional. Específicamente, Neuquén registró un volumen total de exportación de 1.878 hectolitros (hl), representando el 1% de la participación total del mercado externo de vinos en volumen en ese mes.

Todos los vinos exportados desde Neuquén fueron de tipo Varietal y se enviaron bajo la modalidad fraccionada. El valor FOB correspondiente a estas exportaciones alcanzó los 750 miles de dólares. Esto resalta la especialización de la provincia en productos de valor agregado destinados directamente al consumo.

image

Por su parte, Río Negro contribuyó con un volumen menor, totalizando 320 hl en sus exportaciones de vino en septiembre de 2025, logrando un valor FOB de 352 miles de dólares. Al igual que Neuquén, todos los envíos de Río Negro se realizaron en la modalidad fraccionada. El detalle provincial muestra que Río Negro exportó 309 hl de vino Varietal con un valor de $347 miles de dólares, y 11 hl de vino Sin Mención Varietal con un valor de $5 miles de dólares.

En contraste con estas cifras patagónicas, la provincia de Mendoza dominó ampliamente el mercado externo, acaparando el 93% del volumen total de vinos exportados durante septiembre de 2025.

Análisis por modalidad de envío

La modalidad fraccionada (vinos listos para consumo) fue el motor del crecimiento, totalizando 146.301 hl, un aumento del 14,5%. Este segmento vital incrementó su valor FOB en 4,5%, alcanzando 60.762 miles de dólares.

Dentro del fraccionado, la botella sigue siendo el envase dominante (142.587 hl), pero es crucial destacar el explosivo crecimiento del envasado en Tetra Brik, que subió 117,1% en volumen (3.695 hl).

En cuanto al vino a granel, este también mostró un crecimiento en volumen del 9,6% (41.823 hl), pero su valor FOB retrocedió un -1,8%, cerrando en 3.657 miles de dólares.

image

El imparable liderazgo del Malbec varietal

El vino varietal dominó las exportaciones, creciendo un 9,0% en volumen en septiembre 2025, con 157.246 hl. La cepa Malbec mantiene su supremacía, constituyendo el 67,4% del volumen varietal total con 105.960 hl.

Otras variedades clave, aunque con menor participación, incluyen Cabernet Sauvignon (9,2% del varietal, 14.544 hl) y Chardonnay (5,8% del varietal, 9.114 hl).

image

Los principales mercados de destino para el vino en septiembre 2025, en términos de volumen total, son:

Reino Unido (19%)

Estados Unidos (19%)

Brasil (17%)

Un dato relevante es el rendimiento del vino Espumoso, que disparó su volumen en 63,7% en la comparación mensual (llegando a 6.602 hl).

image

Tendencia acumulada y el comportamiento del mosto

Pese al sólido septiembre, el balance acumulado entre enero y septiembre de 2025 sigue reflejando un ajuste a la baja respecto al año anterior. El volumen total de vino acumulado cayó -6,3% (1.438.809 hl), y el valor FOB total de vinos en este periodo disminuyó -6,8% (499.302 miles de dólares). Específicamente, el vino fraccionado en el acumulado retrocedió un -5,2% en volumen.

En contraste, el Mosto Concentrado acumuló una variación positiva de 5,5% en volumen (60.357 toneladas) entre enero y septiembre 2025. Sin embargo, en el mes de septiembre, el mosto concentrado bajó un -3,4% en volumen (8.406 toneladas) y un -8,4% en valor FOB (12.256 miles de dólares). La distribución del mosto concentrado en septiembre la lideran Mendoza (59%) y San Juan (41%).