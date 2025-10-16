¿Por qué Chile y Argentina dominan el mercado mundial del vino?

Brasil y EEUU son los principales destinos de exportación de los vinos de Chile y Argentina, respectivamente.

Argentina y Chile destacan entre los 10 principales países en superficie cultivada de vid, producción y exportación de vino, según la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV, 2021).

Argentina, además, figura entre los 10 mayores consumidores de vino, mientras Chile ocupa el puesto 23 . Sin embargo, ambos enfrentan caídas en exportaciones en 2023, marcadas por un mercado global en retracción y desafíos internos.

Argentina: Malbec en apuros

En los primeros siete meses de 2023, Argentina exportó 87.372.133 litros de vino fraccionado a un precio promedio de US$4,20 por litro, según la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR). Esto refleja una caída del 24% en volumen, aunque con un aumento del 9,6% en precio respecto a 2022.

Daniel Rada, del Observatorio Vitivinícola Argentino, atribuye esta contracción a la retracción de mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y China. Milton Kuret, de Bodegas de Argentina, señala la falta de competitividad por aumentos de costos del 200% al 300% tras heladas que redujeron la producción. El Malbec lidera las exportaciones con 51 millones de litros, seguido por Cabernet Sauvignon (10 millones) y vinos sin variedad (9 millones). Bodegas como Fecovita, Grupo Peñaflor y Bodegas Balbo encabezan las ventas externas.

Chile: Diversificación como clave

Chile exportó 181.605.000 litros de vino en el primer semestre de 2023, con una caída del 23%, según Trade Map. El Cabernet Sauvignon, con 40.000 hectáreas plantadas, domina las exportaciones, seguido por Sauvignon Blanc, Chardonnay, Merlot y Carménère. El precio promedio en 2021 fue de US$2,05 por litro.

La fortaleza chilena radica en su foco exportador, con un mercado interno de menos de 300 millones de litros anuales, una amplia red de tratados comerciales con arancel cero y mayor diversificación, incluyendo vino a granel y jugo concentrado. Esto contrasta con Argentina, más centrada en vino fraccionado. La industria chilena aporta un 0,5% al PIB y un 16,5% a las exportaciones agropecuarias, con ingresos proyectados de US$5.300 millones para 2027.

Mercados y tendencias globales

Estados Unidos lidera como destino de vinos argentinos, con 21,7 millones de litros en 2023, seguido por Brasil (15 millones) y Reino Unido (10 millones). Para Chile, Brasil encabeza con 29 millones de litros, seguido por China y Estados Unidos (19 millones cada uno). Las tendencias de consumo evolucionan hacia vinos orgánicos, de menor graduación alcohólica y envases no tradicionales, según Kuret, lo que exige adaptaciones legales y tecnológicas.

El cambio climático, con altas temperaturas y sequías, obliga a trasladar viñedos al sur. Las bodegas diversifican con enoturismo para mitigar riesgos económicos. A pesar de las caídas exportadoras, la calidad de los vinos sudamericanos y su reconocimiento global aseguran un futuro prometedor, si logran adaptarse a las nuevas demandas y condiciones climáticas.

