Bodega Norton en crisis: $42.000 millones en deudas y un futuro incierto para el vino argentino

La histórica bodega acumula cheques rechazados por más de $600 millones y tensiones con proveedores y empleados.

Fundada en 1895 y considerada una de las bodegas más emblemáticas del país, Bodega Norton atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. La empresa con sede en Luján de Cuyo, reconocida por su tradición centenaria y su presencia internacional, enfrenta una situación económica compleja que amenaza con alterar el mapa del vino argentino.

Según datos del sistema financiero, La histórica bodega mendocina enfrenta una delicada situación financiera tras acumular cheques rechazados por más de $600 millones y tensiones con proveedores y empleados., mientras que sus compromisos bancarios superan los $42.000 millones . Aunque la firma aún figura en “situación normal” en la Central de Deudores del Banco Central, distintas fuentes del mercado advierten que el cuadro podría deteriorarse rápidamente si no se regulariza la cadena de pagos.

En las últimas semanas, se registraron demoras en el pago de salarios, tensiones con proveedores y rumores de recortes en su estructura operativa. En Mendoza, donde Norton emplea a cientos de trabajadores y mantiene una amplia red de contratistas, el comentario entre bodegueros es unánime: la empresa estaría evaluando una convocatoria de acreedores si no consigue revertir su delicada situación financiera.

Transición en la cúpula y cambios estratégicos

El conflicto financiero se desató en un momento de profunda transición en el management. En julio, Tomás Lange, exejecutivo de Campari y Pernod Ricard, asumió como nuevo director general, reemplazando a Rafael García, quien había desembarcado a fines de 2023. La llegada de Lange coincidió con la salida definitiva de Michael Halstrick, figura histórica de la bodega y rostro visible de la marca durante más de tres décadas.

Detrás del cambio se encuentra el holding austríaco Schröder & Schÿler, controlador de Norton desde 1989. Con la reciente designación de Diana Langes —heredera del imperio Swarovski y media hermana de Halstrick— como presidenta, la compañía vivió una reestructuración profunda. La nueva conducción reemplazó casi por completo al antiguo equipo directivo, conservando solo algunos mandos técnicos y enológicos.

Langes impuso una gestión más distante de la operación local y orientada a la rentabilidad inmediata, una estrategia que, según analistas del sector, podría haber contribuido al actual desequilibrio financiero. “El foco en los resultados a corto plazo generó tensiones internas y debilitó la relación con la cadena de proveedores”, explicó un consultor especializado en vitivinicultura.

Entre el prestigio y la incertidumbre

Norton es una marca histórica en la vitivinicultura argentina. Fundada por el inglés Edmund James Palmer Norton, fue pionera en introducir vides francesas en Mendoza y hoy cuenta con 1.200 hectáreas propias, vínculos con 140 productores del Valle de Uco y una producción anual superior a los 20 millones de litros. Sus vinos se exportan a más de 70 países, y su etiqueta ha sido símbolo del vino argentino en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y los países nórdicos.

Sin embargo, el prestigio internacional choca con un panorama económico adverso. El consumo interno de vino cayó 17% interanual en agosto, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), mientras las exportaciones se mantienen estancadas tras dos años de retrocesos. Al mismo tiempo, las importaciones de vino crecieron 415% en 2024, con Chile como principal proveedor, lo que intensificó la competencia y presionó aún más los márgenes locales.

A nivel global, la situación tampoco es favorable. Los precios internacionales del vino se estabilizaron, pero los costos logísticos, energéticos y financieros aumentaron significativamente, reduciendo la rentabilidad incluso para grandes bodegas. El tipo de cambio y la inflación interna completan un escenario en el que la competitividad exportadora se ve fuertemente erosionada.

Preocupación en el sector y posibles consecuencias

En los pasillos del negocio vitivinícola mendocino, la situación de Norton genera preocupación. Aunque la empresa sigue cumpliendo con sus compromisos bancarios, la magnitud de la deuda y los cheques rechazados alimentan versiones sobre un eventual pedido de concurso preventivo si no se logra estabilizar el flujo de caja. “Cuando una empresa de este tamaño enfrenta problemas de liquidez, el impacto se multiplica. Afecta a productores, contratistas, transportistas y a toda la cadena de valor”, advirtió un empresario del sector consultado por Ámbito.

El panorama general del vino argentino también se complica. Los productores enfrentan costos dolarizados, baja rentabilidad y dificultades para acceder al crédito, mientras varias bodegas medianas ya reducen turnos o suspenden personal. En ese contexto, la crisis de un referente como Norton podría tener un efecto dominó en la economía vitivinícola mendocina.

Un futuro incierto

Pese al difícil escenario, Norton mantiene cierto respaldo gracias a su portfolio de exportaciones premium, con marcas consolidadas en mercados estratégicos. No obstante, la presión financiera y la caída del consumo interno podrían comprometer su estructura si no logra reperfilar su deuda y ordenar pagos en el corto plazo.

A más de un siglo de su fundación, la bodega que llevó el nombre de Mendoza al mundo enfrenta hoy el desafío más grande de su historia: preservar su legado sin perder el equilibrio financiero que la mantuvo como símbolo del vino argentino. El final, por ahora, sigue abierto.

