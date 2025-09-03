Nace una nueva región del vino argentino en Jujuy

El INV publicó esta semana en el Boletín Oficial una resolución mediante la cual se otorga a los Valles Templados de Jujuy la Indicación Geográfica (IG)

Uno de los aspectos que distingue al vino argentino es su carácter profundamente federal . A diferencia de otros países donde la producción se concentra en una región específica, en la Argentina se cultivan uvas para vino en casi todo el territorio nacional. De acuerdo con datos publicados en 2023 por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), apenas cinco provincias —Santa Fe, Formosa, Corrientes, Chaco y Tierra del Fuego— quedan, al menos por ahora, fuera de la nómina productora.

Este rasgo le otorga al sector una diversidad única: mientras Mendoza es la gran capital y referente indiscutido del vino argentino, con reconocimiento mundial por sus Malbec y blends, existen viñedos que se extienden desde las tierras australes de Santa Cruz hasta la altura extrema de Jujuy. Ese despliegue geográfico, que atraviesa climas, suelos y tradiciones, se traduce en un abanico de estilos y perfiles enológicos cada vez más valorados dentro y fuera del país.

En este contexto, una noticia reciente refuerza el protagonismo del norte argentino en el mapa vitivinícola. El INV publicó en el Boletín Oficial una resolución mediante la cual se otorga a los Valles Templados de Jujuy la Indicación Geográfica (IG), una certificación que reconoce y protege la identidad de esta zona productora.

La vitivinicultura en Jujuy

El texto oficial es contundente: “Reconócese, protégese y regístrase el área solicitada bajo el nombre de Valles Templados como una Indicación Geográfica (IG) de la República Argentina, perteneciente a la provincia de Jujuy, en un todo de acuerdo a los límites que determinan el polígono que puede verse ingresando al siguiente link”, señala la resolución difundida este martes.

El pedido fue impulsado por la Secretaría de Desarrollo Productivo del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, que inició el expediente ante el INV con el objetivo de resguardar el prestigio de los vinos elaborados en la región y consolidar una marca de origen que diferencie su producción en los mercados nacionales e internacionales.

Tal como lo establece la Ley Nº 25.163 y su Decreto Reglamentario Nº 57/2004, que regulan la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico en el país, el INV realizó un exhaustivo análisis técnico y legal. El organismo evaluó antecedentes, estudios de suelo, clima y características de los viñedos implantados, y concluyó que el área posee terruños con cualidades distintivas, aptos para la producción de vinos de calidad.

“Dadas las condiciones señaladas, cabe reconocer el área solicitada bajo el nombre de Valles Templados como una IG de la República Argentina”, expresa la resolución, consolidando a Jujuy dentro del selecto grupo de regiones que cuentan con esta certificación.

¿Qué significa la Indicación Geográfica?

La IG es una herramienta clave en la vitivinicultura moderna. No solo protege a los productores frente a posibles usos indebidos del nombre de la región, sino que también garantiza al consumidor que el vino proviene efectivamente del lugar indicado y que responde a ciertas características ligadas a su origen. En otras palabras, es un sello que vincula el producto con su territorio y pone en valor la singularidad del paisaje, el clima y la cultura local.

vinos jujuy quebrada de humahuaca Humahuaca, un lugar especial para la producción de vinos.

En el caso de los Valles Templados de Jujuy, la nueva IG complementa la fama que ya habían alcanzado los viñedos de altura extrema en la Quebrada de Humahuaca. Allí, las plantaciones superan los 2.000 metros sobre el nivel del mar y ofrecen vinos de intensidad aromática y frescura particular. Con esta ampliación, Jujuy se consolida como una de las provincias vitivinícolas emergentes más interesantes del país.

Un sector en expansión federal

La resolución del INV no solo representa un logro para los productores jujeños, sino que también refuerza la idea de que el vino argentino no es patrimonio exclusivo de Mendoza, San Juan o La Rioja. Desde los valles calchaquíes en Salta y Catamarca, hasta los nuevos desarrollos en Neuquén, Río Negro y Chubut, la vitivinicultura se expande y diversifica.

El reconocimiento a los Valles Templados de Jujuy se suma a una lista creciente de regiones que buscan diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo, donde el origen y la historia detrás de cada botella son tan importantes como la calidad del vino.

Con este paso, Jujuy no solo asegura un respaldo legal para sus productores, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo turístico y económico. El enoturismo, que ya es una realidad en varias provincias argentinas, podría encontrar en los paisajes jujeños un escenario ideal para crecer, sumando a los atractivos culturales y naturales de la región una experiencia sensorial ligada al vino.

En definitiva, la IG de los Valles Templados reafirma la vocación federal de la vitivinicultura argentina y proyecta a Jujuy en el escenario nacional e internacional como un destino con identidad propia dentro del mundo del vino.

Fuente: INV con aportes de Redacción +P.