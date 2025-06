Premios Michelin: quiénes son los sommeliers argentinos que apuestan al Malbec blanco

"Sin sommeliers inspirados y creativos, que conocen a fondo cada etiqueta, nuestras cavas son apenas cuartos frescos", afirma Treschanski, quien expresa su orgullo por el reconocimiento a su equipo.

La audaz apuesta por el vino blanco

En un país donde el Malbec es el emblema y el vino tinto domina el panorama, Elena Cabrera y Leonel Castro se arriesgan con una propuesta poco común: priorizar el vino blanco. Etiquetas como Casa Yagüe Sauvignon Blanc 2020 (Trevelin, Chubut), Finca Los Membrillos Semillón (Mendoza) y Saltallary Sauvignon Blanc (Salta) son sus elecciones para acompañar los sofisticados y auténticos platos de Trescha. La cava también alberga algunas etiquetas selectas de Francia y Hungría.

"En el restaurante tenemos distintos tipos de maridaje. Buscamos vinos de pequeños productores, cepas menos conocidas y menos convencionales y, últimamente, dar a conocer más los vinos blancos", explica Cabrera, quien anteriormente formó parte del equipo de Don Julio, otro restaurante reconocido por Michelin.

image.png Leonel Castro, Nicolás Dilger y Elena Cabrera con su estrella Michelin. Gentileza Trescha

El semillón: ¿el próximo Malbec blanco?

Cabrera no solo promueve la importancia de los vinos blancos en general, sino que siente un interés particular por el Semillón, una variedad francesa con profundo arraigo en Argentina. "El Semillón llegó a la Argentina junto con el Malbec y se da bien en casi cualquier parte del país. Puede convertirse en el Malbec de los blancos", proyecta la sommelier sobre el potencial de esta cepa.

Por su parte, Castro subraya la diversidad del vino argentino más allá de su cepa insignia. "Argentina no es solo Malbec, aunque somos famosos por esos vinos. Hoy en día el abanico de blancos, naranjos y rosados es inmenso y abre la puerta a maridajes increíbles", señala. Asegura que la propuesta gastronómica de Trescha, de gran complejidad, les permite explorar la vasta variedad de blancos, sin dejar de ofrecer una amplia carta de tintos.

La búsqueda constante

El equipo de sommeliers de Trescha se encuentra en una búsqueda permanente de vinos excepcionales: desde proyectos pequeños hasta verdaderas joyas de bodegas locales y extranjeras. "Probamos vinos todos los días. Debemos probar unos 50 nuevos por semana", revela Cabrera. Castro, por su parte, enfatiza la disciplina y la atención al detalle como claves fundamentales de su profesión.

Cuando el servicio comienza y los clientes llegan, el objetivo es sorprender con nuevos vinos y maridajes precisos para los platos de Trescha. Cabrera confiesa que lo que más disfruta es recibir a clientes abiertos a nuevas sensaciones. "Me encanta cuando te dicen: ‘Estoy en tus manos. Haceme probar cosas nuevas’. A veces pasa y otras no. Cuando sucede, sé que esa noche me voy a divertir mucho", concluye.