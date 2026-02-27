De Villa Regina a la Casa Rosada: El productor de lúpulo que sorprendió a Milei y Sturzenegger

Rubén Viana en su chacra de Villa Regina. El productor logró importar una máquina alemana de 1977 que reduce el tiempo de recolección de 7 días a solo uno, permitiéndole ser competitivo en un mercado donde el 80% del lúpulo aún es importado.

Rubén Viana mientras termina de cosechar su s 4,5 hectáreas de lúpulo , no deja de atender el teléfono. Todo gracias a Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que compartió en sus redes un video de este productor de la zona de Villa Regina que puso importar una maquinaria usada que reduce de 7 a 1 día la recolección de su producción.

Una vez más se generó una grieta, y los detractores del gobierno nacional salieron a cuestiona que no se proteja la industria argentina de maquinaria. “Pero en el país no hay de estas máquinas. Hace unos años intentamos poner en marcha una, de un fabricante de Mar del Plata, que la hizo en base a un modelo de Estados Unidos, y nos dejaba la mitad de la cosecha en el campo”, dice este hombre que se empecina en lograr un producto que sea competitivo en el mercado nacional, que aún importa el 80% del lúpulo (base del aroma de las cervezas) que se consume.

El funcionario nacional resaltó que “en 2025, eliminamos el CIBU permitiendo la importación de maquinaria usada. Esto le permitió a Rubén importar una máquina alemana a muy bajo costo. El rendimiento de su operación aumentó 300%. Después los economistas se sorprenden por el boom de exportaciones con este tipo de cambio. Es que el país en libertad es de una potencia imparable”, reza el posteo en X, el cual acompañó de un video de Viana.

Rubén es productor de lúpulo en Villa Regina, Río Negro hace 8 años. En 2025, eliminamos el CIBU permitiendo la importación de maquinaria usada. Esto le permitió a Rubén importar una máquina alemana usada a muy bajo costo. Hoy la empresa hace, en dos días, lo que antes le…

No hubo financiamiento por parte del Estado y todo salió de la sociedad que integra, Arana, una cervecería y salón de eventos con sede en La Plata, y luego de resaltar que “esta máquina no existe acá”, sobre todo porque se adapta a una pequeña o mediana producción, aclara que “yo no hablo de partidos políticos, sino que hablo de producir más, para que nos vaya bien a todos”.

La meta es “bajar costos para poder competir”, atento que de las 1.000 toneladas anuales que demanda la industria de la cerveza, apenas 300 se producen en el país. “No puede ser que quiebren las cervecerías (se cayó casi el 25% de los elaboradores artesanales), por eso tenemos que ser más competitivos”.

En su establecimiento se plantaron 3 hectáreas más y abastecen a plantas cercanas a La Plata, como de Berisso o Ensenada, además de plantas ubicadas en Viedma, Roca y Neuquén.

WhatsApp Image 2026-02-26 at 11.42.08 Tecnología para el lúpulo rionegrino. Tras la eliminación de trabas a la importación de maquinaria usada, Viana aumentó su rendimiento un 300%.

“Soy un laburante”

“Hasta hace un año era imposible tener esta máquina”, dice Viana y recuerda que hace dos años trabajos una peletizadora de 20.000 dólares desde Brasil y todo fueron trabas.

Luego de aclarar que “soy un laburante”, el propósito de ofrecer al mercado un lúpulo que compita en precio, es porque “tengo gente muy valiosa que no quiero que se vaya”.

La máquina en cuestión procesa unas 200 guías por hora, es del año 1977 y de origen alemán. Fue reparada en Polonia y siguió camino a Sudamérica. Su uso es indispensable, porque cuando el fruto (cogollo) está maduro y con el grado de humedad justo, no se puede perder tiempo en su recolección. Por falta de una herramienta adecuada “el año pasado perdimos la mitad de la cosecha”.

Fuente: Redacción +P