Ajo, cebolla y semillas impulsan un salto histórico en exportaciones

Un crecimiento inesperado llevó a las exportaciones hortícolas a su punto más alto en 22 años.

El complejo hortícola argentino atraviesa uno de sus mejores momentos en materia de comercio exterior. Durante el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones de hortalizas alcanzaron los U$S 265 millones , el valor más alto registrado para el período en los últimos 22 años. Los datos, difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), reflejan no solo un crecimiento en términos económicos, sino también una mayor diversificación de la oferta exportable y un avance en el agregado de valor dentro de las distintas cadenas productivas.

Según el informe oficial, elaborado sobre la base de estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), las ventas externas crecieron un 17% en comparación con el mismo período del año anterior. En paralelo, el volumen exportado alcanzó las 269.351 toneladas, lo que representa una suba interanual del 12%.

Los números muestran que el sector continúa consolidándose como una fuente relevante de generación de divisas para la economía argentina, en un contexto en el que la diversificación de mercados y productos aparece como uno de los principales objetivos de la política agroexportadora.

Semillas, ajo y cebolla lideraron el crecimiento

Al analizar el comportamiento de los distintos productos que integran el complejo hortícola, se observa que las semillas hortícolas fueron las que registraron el mayor salto en términos porcentuales. Entre enero y abril, este rubro incrementó sus exportaciones un 84% en valor y alcanzó los U$S 22,8 millones, constituyéndose en el registro más elevado desde 2004.

Este desempeño refleja la creciente importancia del segmento semillero argentino, que en los últimos años logró posicionarse en mercados internacionales gracias a la incorporación de tecnología, el desarrollo genético y la especialización productiva.

Otro de los productos destacados fue la cebolla fresca. Las exportaciones de este cultivo crecieron un 72% y totalizaron U$S 14 millones durante el primer cuatrimestre. El incremento estuvo asociado tanto a una mayor demanda externa como a una mejora en los precios internacionales.

Por su parte, el ajo fresco volvió a exhibir un fuerte protagonismo dentro de las exportaciones hortícolas nacionales. Las ventas externas de este producto alcanzaron los U$S 105 millones, un 21% más que en igual período del año pasado. El ajo argentino mantiene una sólida inserción internacional, particularmente en el mercado brasileño, principal destino de las exportaciones del sector.

Las preparaciones de papa congelada también registraron un desempeño sobresaliente. Con exportaciones superiores a los U$S 110 millones y una mejora interanual del 5%, este segmento alcanzó un nuevo récord histórico para un primer cuatrimestre. El dato confirma la importancia creciente de los productos con mayor grado de industrialización dentro de la canasta exportadora nacional.

Más diversificación y nuevos mercados

Más allá de los principales productos exportados, el informe de la SAGyP destaca la evolución positiva de otros cultivos que, si bien representan menores montos en términos absolutos, muestran un importante dinamismo.

Entre ellos sobresalen los zapallos y calabazas, que incrementaron un 57% el valor de sus exportaciones. También se destacaron las zanahorias y nabos frescos o refrigerados, con un crecimiento del 55%, y las papas frescas o refrigeradas, que registraron una mejora del 7%.

ajo 1 Los datos del primer cuatrimestre muestran un salto inesperado en las ventas externas del sector hortícola.

Uno de los casos más llamativos fue el de la batata. Luego de varios cuatrimestres sin registrar operaciones de exportación, este cultivo volvió a insertarse en el mercado internacional y alcanzó cifras récord desde 2004 tanto en volumen como en valor. Entre enero y abril se exportaron 499 toneladas por un monto de U$S 188.000, lo que representa un hito para la cadena productiva.

Para las autoridades nacionales, estos resultados evidencian una tendencia hacia la diversificación de la oferta exportable argentina. A diferencia de años anteriores, cuando las exportaciones estaban concentradas en un número reducido de productos, actualmente distintas economías regionales están logrando ampliar su participación en los mercados internacionales.

En cuanto a los destinos comerciales, Brasil se consolidó una vez más como el principal comprador de hortalizas argentinas. Detrás se ubicaron Estados Unidos, Chile, Países Bajos, Uruguay, Paraguay y España, entre otros mercados que continúan demandando productos argentinos.

Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que el crecimiento de las exportaciones hortícolas responde, en gran medida, al fortalecimiento del agregado de valor en origen y a la capacidad de las distintas regiones productivas para adaptarse a las exigencias de los mercados externos.

Con estos resultados, el sector hortícola no solo ratifica su importancia dentro del entramado agroindustrial argentino, sino que además se posiciona como una actividad estratégica para la generación de empleo, el desarrollo regional y el ingreso de divisas, en un escenario internacional cada vez más competitivo y demandante

FUENTE: SAGyP con aportes de Redacción +P.