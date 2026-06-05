El secreto del riego por goteo: cómo duplicar la producción de cebolla y vencer la crisis de precios

El riego por goteo duplica la producción de cebolla, pasando de 40 a 80.000 kilos por hectárea.

El Valle Inferior de Río Negro y el sur de la provincia de Buenos Aires producen el 65% de la cebolla que se siembra en todo el país, pero una parte ínfima de sus productores —apenas entre el 5 y el 10%— aplica la tecnología que, según los técnicos de la Estación Experimental Valle Inferior del INTA, puede duplicar los rindes: el riego por goteo .

Enrique Muzi, ingeniero agrónomo de esa experimental, lo explica con números concretos. El sistema de riego gravitacional —el dominante en el valle— tiene una eficiencia en el uso del agua de entre el 50 y el 60%. El riego por goteo lleva esa eficiencia al 90%. "Cada gota que le sacamos al río la podemos depositar en las raíces para que nuestros cultivos tengan un excelente desarrollo y rendimiento", dice el profesional y docente.

Y sobrevuela las investigaciones un dato que nunca debe obviarse: el agua es un recurso escaso y limitado. “Tenemos que entender que solo el 2.5%, una pequeña parte de toda el agua del planeta, es agua dulce, y esa agua la tenemos que usar, entre otras actividades, en la producción agropecuaria. Por lo tanto, hacer un uso racional del agua es fundamental”, define este agrónomo siempre dispuesto a la charla didáctica.

Una de las particularidades de estos sistemas es que los equipos son móviles. Se pueden montar sobre un acoplado y transportarlos con un tractor o una camioneta. Algo vital por la necesaria rotación que exige el cultivo de la cebolla.

“No se recomienda hacer dos ciclos de cebolla seguidos en un mismo suelo, sino rotar por problemas con los patógenos del suelo, como hongos y bacterias”, explicó el especialista, quien destacó que gracias a esa particularidad “el productor no queda anclado a esa superficie que está utilizando y puede ir moviéndose, ya sea dentro del mismo campo o alquilar tierra en otro campo”.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 10.11.52 (1) Solo entre el 5 y 10% de los productores del sur del país utiliza el riego por goteo en cebolla.

Rindes

El contraste en los rindes es el dato más llamativo: con riego por goteo se obtienen en promedio 80.000 kilos por hectárea de cebolla, contra los 40.000 kilos del riego gravitacional. El propio Muzi anticipa la incredulidad: "Parece exagerado ese aumento del rendimiento, pero es real".

La explicación es agronómica, porque la cebolla tiene un sistema radicular muy superficial —apenas 15 o 20 centímetros de profundidad—, lo que la hace especialmente sensible a cómo se maneja la humedad del suelo. Con riego por mantos, el productor debe regar entre 18 y 22 veces por temporada, y cada vez que lo hace satura el suelo durante uno o dos días. Esa saturación desplaza el oxígeno, que es indispensable para que la planta absorba nutrientes y produzca. El goteo, en cambio, mantiene la humedad de manera continua sin saturar, lo que permite que la planta transpire y crezca todos los días.

“Cuando uno riega por goteo, no satura el suelo, permite que haya oxígeno y permite que la planta absorba agua todos los días, continuamente, evapore, transpire y produzca”, explicó Muzi a +P.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 10.11.52 (2) El riego gravitacional aprovecha solo el 50% del agua; el sistema por goteo alcanza el 90%.

Eficiencia

A eso se suma la fertirrigación. El análisis es concluyente: “Es necesaria una menor inversión en nutrientes”. El sistema de riego presurizado permite incorporar los fertilizantes disueltos en el agua de riego, lo que mejora notablemente la eficiencia de los nutrientes. En los ensayos realizados por la experimental, con la misma cantidad de nitrógeno —el principal nutriente demandado por la cebolla— el riego por goteo duplicó el rendimiento respecto de la aplicación convencional al suelo con riego por manto. O sea, con los mismos kilos, con un sistema se fertiliza una hectárea, y con el otro, dos hectáreas.

También hay un beneficio colateral: al no humedecerse todo el suelo, se reduce el desarrollo de malezas y, con ello, el gasto en herbicidas.

Otro factor es la posibilidad de automatizar el riego, lo que reduce la mano de obra necesaria frente al sistema gravitacional. El resultado es un bulbo de tamaño 3 o 4, que es precisamente el calibre que exige el mercado exportador.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 10.11.51 (1) Con el riego por mantos se satura el suelo, desplazando el oxígeno indispensable de la planta.

La hora de los números

Si la tecnología ofrece tantas ventajas, vale preguntarse: ¿por qué solo unas 250 o 300 hectáreas de las 9.000 que se sembraron este año en Río Negro están bajo goteo?

La respuesta es la inversión inicial. Instalar el sistema cuesta entre 3.500 y 5.000 dólares por hectárea, dependiendo del diseño, la ubicación del campo y las necesidades de filtración —el agua debe filtrarse para evitar que se obstruyan los goteros—. Los productores que ya lo adoptaron estiman que, con un buen precio de la cebolla, el equipo se paga en dos o tres temporadas. Pero el precio de la cebolla es, justamente, el problema: varía de manera pronunciada entre años e incluso dentro de la misma campaña, y esa incertidumbre hace que muchos productores posterguen la decisión.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 10.11.51 La fertirrigación disuelve los nutrientes en el agua y reduce notablemente la inversión.

Se pone y se saca

En cuanto al manejo operativo, la cinta de riego —la manguera con goteros cada 20 centímetros y un caudal de un litro por hora— se coloca al momento de la siembra y debe levantarse antes de la cosecha. Algunos productores la reutilizan en la temporada siguiente; los que trabajan mayor superficie suelen reponerla cada año.

El contexto de mercado agrega presión adicional. Brasil, principal destino de exportación de la cebolla argentina, ha mejorado su producción propia y hoy cubre una parte importante de su demanda interna, lo que reduce las oportunidades de colocación externa. En ese escenario, producir con mayor eficiencia y menores costos por unidad se vuelve más urgente, no menos.

"Con riego por goteo, tenemos un productor más competitivo a la hora de colocar su producto", concluye Muzi.

FUENTE: Redacción +P