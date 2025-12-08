Argentina celebra la postergación del reglamento antideforestación de la UE: qué cambia para el campo

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP) de la Nación informó este viernes que la República Argentina “destaca la decisión del Consejo y del Parlamento Europeo de posponer por 12 meses la implementación del Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR), hasta el 30 de diciembre de 2026”. La medida, celebrada por el Gobierno argentino, representa un alivio para los sectores ligados a las exportaciones agropecuarias, que veían con preocupación las exigencias adicionales que el reglamento impondría para acceder al mercado europeo.

En un comunicado oficial, la cartera agropecuaria sostuvo que “la decisión de postergar su implementación es un paso en la dirección correcta y se alinea con las numerosas gestiones y planteos realizados por el Gobierno argentino”. Desde hace meses, Argentina venía manifestando objeciones al EUDR , al que considera una normativa de carácter unilateral que no contempla adecuadamente las particularidades productivas y ambientales de países exportadores como el nuestro.

El aspecto más relevante, según la SAGyP, es que la prórroga “garantiza que las exportaciones agropecuarias argentinas a la UE no estén sujetas a nuevos requisitos de naturaleza ambiental” durante el período adicional otorgado. Esto implica que productos clave como soja, carne y madera —y sus derivados— podrán continuar ingresando al mercado europeo bajo los estándares actuales, sin quedar temporalmente afectados por las exigencias del trazado georreferenciado o los sistemas de aseguramiento previstos por el nuevo reglamento.

Objeciones sostenidas y estrategia conjunta

La Secretaría recordó que “la Argentina ha sido consistente en sus objeciones a esta normativa —de carácter unilateral— y ha aunado esfuerzos con el sector agroexportador para presentar información relevante”. Ese trabajo conjunto, subraya el comunicado, se llevó adelante mediante gestiones tanto diplomáticas como técnicas, coordinadas entre Cancillería y la propia SAGyP.

El objetivo del país fue demostrar, con datos verificables, que los productos de exportación argentinos a la Unión Europea “conllevan un bajo o despreciable riesgo de deforestación”. Esto incluye los avances en monitoreo satelital, certificaciones existentes, mejoras en los sistemas de trazabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental en las distintas regiones productivas.

El Gobierno nacional expresó su expectativa de que los 12 meses adicionales otorgados permitan “llevar adelante un diálogo constructivo con la Comisión Europea que aborde las preocupaciones de sus socios comerciales y dé lugar, en base a información fehaciente, a la reclasificación de la Argentina como país de bajo riesgo”. La clasificación es clave, ya que determinará el nivel de exigencias futuras y la velocidad de acceso al mercado comunitario para los productos vinculados al EUDR.

Hacia una coordinación operativa con la UE

Según adelantó la SAGyP, Argentina prevé avanzar en el corto plazo en “el desarrollo de planes operativos conjuntos con las Autoridades Competentes de los Estados Miembros de la UE, a fin de facilitar los procesos de control de nuestras exportaciones y evitar impactos negativos en el comercio argentino”.

Estos planes incluirán esquemas de intercambio de información, mecanismos de auditoría y acuerdos técnicos para garantizar que las cargas exportadas cumplan con los requisitos europeos sin generar demoras ni sobrecostos innecesarios para los exportadores nacionales.

ganadería terneros va Con el EUDR en pausa, el Gobierno busca profundizar el diálogo técnico con Bruselas y fortalecer los mecanismos de certificación locales.

La Secretaría completó su mensaje indicando que continuará promoviendo “los esquemas de trazabilidad y certificación de la SAGyP para fortalecer la competitividad de nuestros exportadores de soja, carne y madera, y sus derivados, en el mercado europeo”. La estrategia busca capitalizar el tiempo ganado con la postergación del EUDR para consolidar herramientas que permitan sostener y ampliar la presencia argentina en uno de los mercados más relevantes del mundo.

Con la prórroga confirmada, el país se prepara para profundizar su agenda de cooperación técnica con la Unión Europea, mientras el sector agroindustrial evalúa cómo actualizar y robustecer sus sistemas de información productiva. El desafío, coinciden autoridades y empresarios, será demostrar de manera transparente que la producción nacional puede cumplir estándares ambientales internacionales sin perder competitividad.

Fuente: SAGPYA con aportes de Infocampo y Redacción +P.