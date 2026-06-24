Arica consolida su liderazgo agrícola con millonarias exportaciones de tomates a Argentina

La marca Salvita (perteneciente a Hijos de Salvador Muñoz S.A.) importa y comercializa en Argentina cosechas de tomate redondo producidas en Arica, Chile.

La Región de Arica y Parinacota, al norte de Chile cerca de la frontera con Perú, dio inicio a una nueva temporada de exportaciones de tomates hacia Argentina , consolidando el posicionamiento internacional de uno de sus principales productos agrícolas y reafirmando el potencial exportador del extremo norte del país.

El hito fue marcado con el despacho de un cargamento compuesto por más de 23 toneladas de tomates provenientes del Valle de Azapa, envío que representa un nuevo paso en la estrategia de internacionalización del sector agrícola regional.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian; el delegado presidencial regional, Cristian Sayes; y el seremi de Agricultura, Jorge Heiden, quienes destacaron el crecimiento sostenido que ha experimentado la industria tomatera regional gracias a la apertura de nuevos mercados y al trabajo coordinado entre el sector público y privado.

El cargamento enviado a Argentina estuvo compuesto por 28 pallets, equivalentes a 1.372 cajas y un total de 23.324 kilos de tomates. Este nuevo embarque se suma a una tendencia al alza en las exportaciones regionales, fenómeno que ha permitido ampliar los destinos comerciales de los productores locales, fortalecer su competitividad y acceder a mejores precios para sus cosechas.

Crecimiento sostenido de las exportaciones

Durante la ceremonia, el subsecretario Francesco Venezian destacó la calidad de los agricultores de la región y el impacto positivo que ha tenido la apertura del mercado argentino.

"Estamos con productores de tomates de la región, Estela y Mario son productores de primer nivel, no solamente por la calidad del tomate, sino también por sus volúmenes productivos. Hoy en día no basta con producir en la zona. Actualmente, estamos impulsando un importante proyecto de exportación. A la fecha, ya llevamos 150 embarques de tomates desde Arica hacia Argentina, con productos de primera calidad", señaló la autoridad.

La apertura del mercado argentino en 2024 constituyó un punto de inflexión para el sector exportador regional. Ese año se enviaron más de 5,4 millones de kilos de tomates al vecino país, cifra que fue ampliamente superada durante 2025, cuando las exportaciones alcanzaron los 8.530.645 kilos, equivalentes a cerca de 450 camiones cargados con producción regional.

Este crecimiento ha requerido un importante trabajo de fiscalización y acompañamiento técnico por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Solo durante 2025, el organismo realizó 374 inspecciones en origen y emitió las correspondientes planillas de despacho para garantizar el cumplimiento de los estándares fitosanitarios exigidos por el mercado argentino.

tomate de arica La apertura del mercado argentino impulsó un fuerte crecimiento de las exportaciones regionales, que ya superan los 8,5 millones de kilos de tomates enviados al exterior.

Las exportaciones se realizan principalmente a través de los puntos de control ubicados en las regiones de Valparaíso y Los Lagos, siendo los meses de junio y julio los que concentran la mayor actividad de inspección y despacho.

El subsecretario Venezian destacó además el reconocimiento que está alcanzando la producción agrícola de Arica a nivel internacional. "Arica está siendo reconocida por la calidad de su producción de tomates, por la durabilidad del producto, el profesionalismo y los altos estándares sanitarios", afirmó.

Nuevos mercados y generación de empleo

Por su parte, el delegado presidencial regional, Cristian Sayes, valoró el trabajo conjunto entre instituciones públicas y productores, subrayando que la agricultura se ha convertido en uno de los principales motores del desarrollo económico regional. "Estamos muy contentos porque la agricultura es un eje de desarrollo regional y está demostrando que el trabajo mancomunado y la buena comunicación entre el sector público y privado tiene buenos resultados y llega a buen destino", sostuvo.

La autoridad agregó que el desafío ahora es seguir expandiendo la presencia internacional de los productos agrícolas de Arica y Parinacota, explorando nuevos destinos comerciales.

"Hoy estamos trabajando con los agricultores no solo para llegar al resto de Chile, sino también a mercados como Argentina y eventualmente crecer hacia Brasil y Paraguay. Esto representa una tremenda oportunidad para generar empleo de calidad en nuestra región", indicó Sayes.

Desde el Ministerio de Agricultura destacan que el fortalecimiento de las exportaciones no solo beneficia directamente a los productores, sino que genera un efecto multiplicador en toda la economía regional, impulsando actividades asociadas como el transporte, el comercio, la venta de insumos agrícolas y los servicios logísticos.

En ese contexto, las autoridades coincidieron en que la experiencia de Arica y Parinacota se ha convertido en un ejemplo de cómo la articulación público-privada puede potenciar el desarrollo productivo regional, diversificar mercados y abrir nuevas oportunidades para la agricultura chilena en el escenario internacional.

FUENTE: SAG, Frutas de Chile y aportes de Redacción +P.