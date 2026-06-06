Verduras suben 33,4% en mayo: tomate y papa impulsan fuerte alza en Mercado Central

El Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA) publicó un detallado informe sobre la evolución de precios de hortalizas y frutas en el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) durante mayo de 2026. Los datos, relevados de las pizarras del principal centro de comercialización, muestran un marcado incremento en el segmento de verduras, tubérculos y legumbres (VTL).

En mayo, el promedio ponderado del segmento de las seis especies de hortalizas más vendidas en el MCBA registró un aumento del 33,4% respecto a abril. Este incremento tracciona una proyección de alza del 33,1% en el segmento VTL del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ). Dado que este rubro representa el 2,2% del ponderador de alimentos y bebidas no alcohólicas, generaría un impacto de 0,7% en el IPC general de mayo.

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Los principales impulsores fueron el tomate con un salto del 132,1%, la papa que subió 26,3%, el zapallo con 19,6% y la cebolla que avanzó 1,7%. En contraste, la lechuga cayó 9,6% y la batata retrocedió 9,5%. Estas seis especies representan el 75,3% del volumen de comercialización del MCBA.

Entre el tomate y las frutas

La oferta de tomate en el MCBA se vio impulsada inicialmente por producciones del NOA y Corrientes, con mejoras en calidad. Sin embargo, a partir de la segunda semana ingresaron lotes chilenos que modificaron la dinámica. El precio promedio del tomate aumentó 56,5% entre el 8 y el 11 de mayo, pasando de $873,7 a $1.366,9 por kilo. Desde entonces, los valores continuaron en ascenso ante la mayor participación de la oferta importada.

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En el segmento de frutas, la tendencia fue opuesta. Las cuatro especies más comercializadas —banana, limón, manzana y naranja, que representan el 55% del volumen— mostraron una caída ponderada del 7,6% en sus precios. Esto proyecta una reducción del 6,7% en el segmento frutas del IPC, con un impacto de -0,1% en el rubro dentro de la división alimentos.

La manzana fue la única que subió (9,7%), mientras que el limón cayó 26,5%, la naranja 18,1% y la banana 14,3%. Las importaciones también influyeron: durante todo mayo ingresaron manzanas chilenas a un precio promedio de $3.652 por kilo, un 56% superior al de las manzanas de Río Negro ($2.299,6 por kilo).

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Brecha con el Mercado Central

En las grandes cadenas de supermercados, el promedio de precios de las seis hortalizas principales subió 36,7% en mayo respecto a abril. Solo el zapallo contrajo sus valores (-16,2%). El resto registró incrementos: tomate 117,6%, lechuga 41,2%, batata 17,2%, cebolla 10,3% y papa 6,7%.

La brecha entre los precios de hortalizas en el MCBA y los supermercados alcanzó el 87,3% en mayo, casi 2 puntos porcentuales menos que en abril. La papa mostró la mayor dispersión entre cadenas (69,1%), con MasOnLine ofreciendo el precio más alto y COTO el más económico.

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Implicancias para el IPC y el consumo

Estos movimientos de precios adquieren relevancia porque las hortalizas analizadas tienen alto peso en la canasta básica. El informe del CEPA permite anticipar el impacto en el IPC de mayo, donde el alza en verduras compensa parcialmente la baja en frutas. La participación de importaciones, especialmente en tomate y manzana, genera debate sobre cómo influyen en la formación de precios locales y la competitividad de la producción nacional.

Los datos del MCBA, que constituyen un referente clave para la formación de precios mayoristas, alertan sobre la necesidad de monitorear la oferta y la incidencia externa en mercados sensibles como los alimentos frescos. Este contexto refuerza la importancia de políticas que equilibren la protección de productores locales con el acceso a precios razonables para los consumidores.

2026.06.04 - Observatorio Frutas y Verduras - CEPA - mayo 26

FUENTE: CEPA con aportes de Redacción +P