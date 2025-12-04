Confianza agropecuaria en Argentina repunta al nivel más alto en casi 10 años

Solo 29% cree que hoy es buen momento para invertir en el agro argentino. Foto: CREA

El Índice de Confianza del Empresario Agropecuario (ICEA) elaborado por los equipos de Investigación y Desarrollo de CREA cerró noviembre de 2025 en 67 puntos , recuperando el terreno perdido durante el último año. El dato más alentador aparece en el subíndice de expectativas futuras , que alcanzó su valor más alto desde marzo de 2016 , reflejando una clara apuesta del campo que los cambios estructurales en curso finalmente se traduzcan en mejoras microeconómicas sostenibles.

Ariel Angeli, líder de la unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, resume el sentimiento dominante: “La recuperación del ICEA está fundamentada en la posibilidad de que el ordenamiento de la situación macroeconómica permita generar los cambios microeconómicos necesarios para mejorar la competitividad de los negocios y la sostenibilidad de las empresas, promoviendo así el crecimiento y desarrollo de las comunidades en las que operan.”

Sin embargo, la brecha entre percepción del país, del sector y de la propia empresa sigue siendo amplia. El subíndice de situación presente permanece estancado, y solo el 29 % de los encuestados considera que hoy es un buen momento para invertir.

Los anegamientos siguen siendo el principal limitante

Los excesos hídricos de los últimos meses continúan golpeando fuerte: el 29 % de los empresarios CREA reporta campos anegados, con un promedio de 24 % de la superficie productiva comprometida. La provincia de Buenos Aires concentra los mayores problemas.

“Más allá de la superficie que no se puede cosechar o sembrar por estar inundada, los anegamientos generan disrupciones en sistemas ganaderos y lecheros, problemas sanitarios, impedimentos logísticos y complicaciones financieras”, advierte Angeli.

Campaña 2025/26: maíz tardío lidera el crecimiento de área

A pesar de las dificultades climáticas, los planes de siembra para la próxima campaña muestran una rotación marcada:

Fuerte expansión del maíz tardío respecto a 2024/25

respecto a 2024/25 Crecimiento moderado de girasol y maíz temprano

de girasol y maíz temprano Reducción significativa de soja, impulsada por precios relativos menos favorables

Angeli aclara que estas proyecciones aún pueden modificarse en las próximas semanas según la evolución de los anegamientos y la capacidad de recuperación de los suelos.

Metodología y alcance de la encuesta

La encuesta SEA fue respondida por 1.450 empresarios y 228 asesores CREA de todas las regiones productivas del país. Se realiza con periodicidad cuatrimestral; la próxima edición está prevista para marzo de 2026.

Los miembros CREA ya pueden ingresar con su clave de Mi Espacio CREA a la nueva plataforma de Datos y Herramientas CREA para comparar los resultados de su grupo y región con los promedios nacionales e históricos.

Fuente: Contenidos CREA con aportes de +P