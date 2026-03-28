El BID llegó a Río Negro para tener detalles de los proyectos a financiar

Aseguran que el objetivo es avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos

Sin mayores detalles sobre los temas abordados, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro reportó una nueva visita de funcionarios y técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), a Viedma y campos aledaños, luego de una primera misión que desembarcó en la provincia a mediados de diciembre del año pasado.

Se informó que las autoridades locales expusieron su estrategia para acelerar la ampliación de las áreas bajo riego y consolidar el desarrollo productivo en la provincia. El objetivo central es avanzar en la definición de proyectos de financiamiento vinculados a infraestructura productiva.

La meta principal es lograr abaratar los costos de la energía, para consolidar el avance de los cultivos bajo riego, como los de maíz y alfalfa, atento que son la materia prima a convertir en proteína luego mediante la ganadería.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 16.32.37 Se destacó que actualmente existen en Río Negro más de 90.000 hectáreas desarrolladas por iniciativa privada sin acompañamiento estatal.

En busca de competitividad

El ministro Carlos Banacloy remarcó que “ante los altos costos, muchos desarrollos productivos que hoy funcionan con sistemas a combustible han perdido competitividad, lo que refuerza la necesidad de avanzar en obras de electrificación para sostener y ampliar la producción”.

Adelantó que la estrategia provincial busca avanzar por etapas, priorizando proyectos concretos que permitan generar resultados visibles en el corto plazo y recuperar la confianza de los productores, luego de años de discontinuidades en políticas de financiamiento.

Respecto de los detalles analizados en las reuniones con los representantes del banco, se destacó que actualmente existen en Río Negro más de 90.000 hectáreas desarrolladas por iniciativa privada sin acompañamiento estatal, “lo que demuestra el interés y la capacidad del sector productivo. La intervención pública apunta a acelerar ese proceso y escalarlo”.

image Colonia Josefa, una de las localidades sobre las que se piensa trabajar.

Las zonas clave

La misión técnica, se estará desarrollando durante tres días en la provincia. Incluye recorridas en territorio y encuentros con productores en zonas clave como Guardia Mitre, Negro Muerto y Colonia Josefa, donde se proyectan las intervenciones.

Banacloy explicó que Río Negro tiene una larga tradición productiva, con más de 100 años de desarrollo agrícola y ganadero, y que hoy el desafío es ampliar esa escala con más infraestructura. “La provincia cuenta con el río Negro como recurso central, pero que todavía no se aprovecha en toda su capacidad: actualmente hay unas 140.000 hectáreas bajo riego y el potencial productivo podría alcanzar las 400.000”, afirmó.

Las iniciativas en evaluación son la electrificación de los valles de Guardia Mitre y Negro Muerto, así como el desarrollo de un canal en Colonia Josefa. Estas obras buscan mejorar la competitividad de los sistemas productivos, reducir costos y acompañar el crecimiento de la actividad agrícola y ganadera.

WhatsApp Image 2026-03-26 at 16.32.37 (1) Apuntan a que, con créditos para nuevas líneas eléctricas, se puedan bajar los costos de producción.

Malla

En paralelo, se evalúa que el financiamiento del BID pueda contemplar herramientas complementarias para mitigar riesgos productivos, como la incorporación de mallas antigranizo a través de un crédito, en un contexto de reiterados eventos climáticos que afectan a la fruticultura provincial.

Por último, el ministro, sostuvo que el objetivo es avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos, especialmente en el abastecimiento de insumos para la ganadería, reduciendo la dependencia de otras regiones y fortaleciendo la capacidad productiva de Río Negro.