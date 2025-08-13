El campo de Argentina proyecta un boom de USD 28.800 millones

Por la baja permanente de retenciones, el agro proyecta un 8% más de producción.

La reciente decisión del gobierno de reducir de forma permanente las alícuotas de retenciones a los principales productos agroindustriales, en el marco de la Exposición Rural del 26 de julio, marca un hito en la política económica argentina. Este anuncio, sumado a la virtual unificación cambiaria de abril de este año, ha redefinido el horizonte de rentabilidad y producción para el sector agropecuario, un pilar fundamental de la economía del país.

El documento del IYEE-BCR, elaborado a partir del modelo AGMEMOD Argentina, proyecta un escenario de crecimiento significativo. En la práctica, la eliminación de la brecha cambiaria y la baja de retenciones elevan la proporción del precio FOB que el productor recibe en “dólares cash” a niveles cercanos a los máximos de la última década, equiparables al período 2016-2018 para la soja y cercanos al 100% para otros productos. Este cambio no solo aumenta el margen neto del productor, sino que también actúa como un potente incentivo para la inversión y la expansión de la producción.

image

Impacto de la retenciones

Las proyecciones del modelo son contundentes: la producción agrícola argentina se incrementaría un 8% para el año 2035, pasando de 159,3 a 172,3 millones de toneladas. Este salto productivo se traduce en un valor acumulado adicional de USD 28.800 millones en los próximos diez años (desde la campaña 2025/26 hasta la 2034/35).

Este incremento de valor no se limita a la producción primaria. Su efecto multiplicador se extenderá por toda la cadena de valor:

Mayor volumen de granos implica más fletes terrestres y marítimos, generando un aumento en la actividad para transportistas y empresas de logística. Servicios e insumos: Se espera una mayor demanda de insumos agrícolas, maquinaria, servicios de almacenaje, acondicionamiento, y servicios financieros.

Se espera una mayor demanda de insumos agrícolas, maquinaria, servicios de almacenaje, acondicionamiento, y servicios financieros. Comercio exterior: El volumen de exportaciones proyectado para 2035 aumentaría en 10,1 millones de toneladas, pasando de 105,6 a 115,7 millones. Esto dinamizará la actividad de los prestadores de servicios asociados a la exportación, como terminales portuarias y despachantes de aduana.

image

Análisis de riesgos y oportunidades

Si bien las proyecciones son optimistas, es crucial considerar el panorama con una visión analítica. El modelo AGMEMOD Argentina asume un entorno macroeconómico estable, sin brecha cambiaria y con los nuevos niveles de retenciones. La permanencia de estos factores es clave para que las proyecciones se materialicen.

La inyección de USD 28.800 millones podría tener un impacto significativo en la balanza de pagos del país, fortaleciendo las reservas y proporcionando un colchón financiero para otras reformas. Sin embargo, la dependencia de los precios internacionales de los commodities sigue siendo un factor de riesgo.

En conclusión, el nuevo marco de incentivos configura un escenario de crecimiento y modernización para el agro argentino. La pregunta para los inversores y analistas del sector es si este cambio de reglas de juego es lo suficientemente sólido y permanente como para sostener la inversión a largo plazo y maximizar el retorno de esta política. La respuesta determinará si el campo, motor tradicional de la economía, puede ser el impulsor de una nueva etapa de crecimiento sostenible para el país.



Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario