Exportaciones forestales de Argentina crecen 34,5% en 2025, pero no todas son buenas noticias

El sector de la industria forestal en Argentina muestra un patrón dual en su comercio exterior: una balanza crónicamente deficitaria y, a la vez, signos de fuerte expansión en segmentos de valor agregado.

Según datos recientes, entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de productos maderables con valor agregado aumentaron un promedio del 34,5% en valor en comparación con el mismo periodo de 2024. Este crecimiento fue particularmente notable en dos rubros clave, según el INDEC:

El rubro de muebles experimentó un crecimiento del 57% en valor durante los primeros 8 meses de 2025 respecto al mismo lapso de 2024.

Los productos de papel y cartón vieron incrementado su valor exportado en un 27% en la comparación interanual (enero-agosto 2025 vs. 2024).

image La producción industrial de Compensado (Plywood) se disparó 136,15% en 2023 (71.091 m³), utilizando 155.837 m³ de rollizos. Foto: @agricultura

A pesar de este prometedor desempeño en 2025, las cifras definitivas del último año completo, 2023, confirman un desafío estructural:

Las exportaciones totales de productos forestales en 2023 alcanzaron los 628 millones de dólares , lo que representó una disminución del 19,7% respecto a 2022.

Las importaciones ascendieron a 1.507 millones de dólares, reduciéndose un 11,1% respecto al año anterior.

El saldo de la balanza comercial forestal se mantuvo deficitario en -880 millones de dólares en 2023.

Un punto de análisis es la composición de las exportaciones en volumen (toneladas). En 2023, la exportación de madera en bruto se disparó a 757.853 toneladas, un aumento significativo con respecto a las 459.133 toneladas de 2022. Sin embargo, los productos de mayor valor en dólares fueron el papel y cartón y sus manufacturas (26,4% del total exportado) y la materia prima para papel (pastas, 16,4%).

Antecedentes: Expansión industrial y advertencias sobre inversión

El anuario de estadística forestal, editado en 2024 con datos de 2023, revela importantes movimientos en la producción manufacturada.

La industria del Compensado (Plywood) mostró una reactivación notable en 2023. La producción total fue de 71.091 m³, lo que implica un incremento del 136,15% respecto a 2022 (30.104 m³). Para lograr este volumen, se utilizó una materia prima de rollizos de 155.837 m³, un aumento del 118,68% respecto a 2022 (71.263 m³).

image Superficie plantada alcanzó 1.326.478 ha a mayo de 2025, pero el estancamiento de inversión compromete el futuro. Foto: @agricultura

Otros sectores productivos en 2023 incluyen:

Tanino: La producción se mantuvo estable en 51.138 toneladas en 2023, utilizando 248.261 toneladas de maderas de quebracho colorado.

Resinas (Miera): La materia prima para resinas (Miera) alcanzó las 28.107 toneladas en 2023, marcando un incremento del 57,56% respecto a 2022.

En cuanto al recurso forestal primario, la extracción total de rollizos en 2023 fue de 615.534 toneladas, una disminución del 15% en comparación con 2022. Chaco continuó siendo el principal extractor de rollizos con 423.574 tn, seguido por Misiones con 87.004 tn.

image La Patagonia perdió el 6% de su bosque nativo entre 1985 y 2024, evidenciando una transformación territorial acelerada. Foto: @agricultura

El estancamiento de la inversión (2025)

A pesar del potencial productivo y el aumento en los volúmenes de valor agregado, la inversión forestal se estanca en el país. Un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de agosto de 2025 indica que, si bien la superficie de plantaciones forestales alcanzó 1.326.478 hectáreas a mayo de 2025 (un incremento de 48.759 ha desde 2023), este avance está "opacado" por la incertidumbre generada por la falta de financiamiento para la Ley 25.080 y los bajos precios pagados por la materia prima.

En la Patagonia, donde el desarrollo forestal es crucial para el abastecimiento, se observó una marcada disminución en la tasa de forestación a partir de 2010. Neuquén, por ejemplo, tiene 61.537 hectáreas forestadas registradas, pero para garantizar el suministro futuro se sugiere mantener una tasa de plantación de al menos 2.000 ha/año hasta que las plantaciones más antiguas alcancen el turno de corta (alrededor de 2030).

Incendios en El Bolson © Marcelo Martinez Greenpeace 01 (1).jpg El fuego arrasó 31.722 hectáreas en la Patagonia (Oct 2024–Mar 2025), la peor catástrofe en tres décadas.

El impacto crítico de los incendios forestales

El desafío ambiental se intensificó gravemente con la última temporada estival. Los incendios forestales registrados entre octubre de 2024 y marzo de 2025 en los bosques andinopatagónicos fueron catalogados como los más intensos y dañinos de las últimas tres décadas.

Datos de Greenpeace documentaron que el fuego arrasó 31.722 hectáreas en esta región en el periodo 2024-2025. Esta superficie cuadriplica el área afectada durante el mismo periodo del año anterior (octubre 2023 – marzo 2024), cuando se registraron aproximadamente 7.747 hectáreas.

El impacto territorial en las tres provincias patagónicas fue: Neuquén: 11.782 hectáreas afectadas; Río Negro: 10.218 hectáreas afectadas; Chubut: 9.722 hectáreas afectadas.

A nivel nacional, en el año 2023 se registraron 549.504 hectáreas afectadas por incendios. De esta superficie total, el 28,55% correspondió a bosque nativo (156.824 hectáreas).

Por estos días, desde el campo alertan por las condiciones de sequía y las altas temperaturas. El pronóstico para el periodo octubre-diciembre de 2025 exige monitorear el comportamiento de las precipitaciones y temperaturas en la Patagonia, especialmente en el noroeste, donde se espera déficit de lluvias, aumentando el peligro de incendios.