Hidroponia en casa: El módulo del INTA que trae la tecnología de la Antártica al balcón

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ( INTA ) y la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) colaboran en un proyecto que transforma la producción de alimentos. Inspirados en el Módulo Antártico de Producción Hidropónica (MAPHI) , desarrollado por el INTA Santa Cruz para generar vegetales en las duras condiciones de la Antártida, los investigadores adaptan esta tecnología a escalas domésticas.

El MAPHI surgió como solución para entornos hostiles, donde temperaturas bajo cero y aislamiento extremo desafían cualquier cultivo tradicional. Ahora, este conocimiento se condensa en un sistema compacto que permite a familias producir sus propios alimentos en espacios limitados, como apartamentos urbanos o patios pequeños.

Jorge Birgi, investigador de la Estación Experimental del INTA Santa Cruz, explica que el nuevo módulo representa un resumen de las tecnologías antárticas, con funciones adicionales adaptadas a hogares. "Diseñamos un módulo que permite a una familia producir alimentos", afirma Birgi.

El enfoque reside en simplificar un sistema complejo, originalmente concebido para aislamiento total, en un prototipo eficiente y accesible. Este avance responde a la creciente demanda de autosuficiencia alimentaria, especialmente en contextos urbanos donde el acceso a tierra arable escasea.

Control total para producción aislada

Martín Díaz, director del proyecto, resalta las características únicas del módulo. "Produce vegetales aislado del entorno, maneja temperatura, luz y nutrientes para garantizar resultados independientemente del clima", detalla Díaz.

El sistema incorpora sustratos compatibles, semillas tratadas y protocolos específicos, todos derivados del MAPHI. Además, incluye una solución nutritiva adaptada y un sistema de monitoreo con sensores y placas electrónicas que recopilan datos para análisis sencillo.

En la Antártida, el MAPHI demostró su eficacia al generar verduras frescas en condiciones imposibles para la agricultura convencional. Ahora, el equipo optimiza estos elementos para un uso cotidiano. El módulo compacto integra nuevas funcionalidades, como interfaces intuitivas, que facilitan el manejo en domicilios.

Birgi menciona que el prototipo reducido incorpora herramientas que simplifican operaciones, permitiendo a usuarios sin experiencia técnica cultivar con éxito.

Este desarrollo no solo democratiza la producción hidropónica, sino que aborda desafíos globales como la inseguridad alimentaria y el cambio climático. Al controlar variables ambientales, el módulo asegura cosechas consistentes, incluso en regiones con climas variables o contaminación urbana. Los investigadores enfatizan la accesibilidad económica, con el objetivo de que cualquier persona lo utilice en su hogar.

image Inspirado en la Antártida: el MAPHI adapta tecnología para hogares, controlando luz y nutrientes con precisión. Foto: INTA

Hacia la comercialización

El proyecto avanza hacia la comercialización mediante un plan de negocios elaborado por el INTA y la UNLAM. Incluye un estudio de mercado para identificar usuarios potenciales, como familias urbanas interesadas en sostenibilidad. Además, se diseña una interfaz intuitiva accesible vía aplicación móvil, que permite monitorear y ajustar parámetros en tiempo real.

Díaz indica que esta articulación proporciona herramientas técnicas para refinar el prototipo y lograr un producto viable en el mercado. El resultado final abarca documentos técnicos que detallan usuarios objetivo, precio del sistema, plataformas de datos y materiales de construcción. Esta fase transforma el conocimiento antártico en un bien social, beneficiando al sector productivo y a la sociedad.

La iniciativa se enmarca en la convocatoria Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Unión Europea (UNIUEAR). Esta colaboración internacional acelera la transferencia tecnológica, asegurando que innovaciones como el MAPHI impacten más allá de la investigación pura.

Futuro de la agricultura doméstica

Este módulo hidropónico representa un paso adelante en la agricultura urbana. Al adaptar tecnologías extremas a contextos cotidianos, el INTA y la UNLAM fomentan la independencia alimentaria. Familias en ciudades densas ahora acceden a vegetales frescos sin depender de cadenas de suministro largas, reduciendo huella de carbono y promoviendo hábitos saludables.

El proyecto destaca la importancia de la articulación entre instituciones públicas y universidades. Birgi subraya que el equipo del MAPHI desarrolló el prototipo con miras a su escalabilidad, incorporando funciones que facilitan el uso domiciliario. Díaz agrega que el enfoque en monitoreo intuitivo asegura que operarios interpreten datos fácilmente, democratizando la tecnología.

image Módulo hidropónico compacto en acción: vegetales frescos crecen en espacios reducidos, aislados del clima extremo. Foto: INTA

En un mundo donde el espacio y los recursos limitan la producción tradicional, este sistema emerge como solución práctica. Su diseño compacto, controlado y accesible promete revolucionar cómo las personas cultivan alimentos. Con el respaldo de entidades como el CIN y la UNIUEAR, el módulo no solo optimiza la producción en espacios reducidos, sino que inspira futuras innovaciones en hidroponía sostenible.

Este avance ilustra cómo experiencias en entornos remotos, como la Antártida, generan soluciones globales. Al transferir know-how del MAPHI, el proyecto posiciona a Argentina como líder en tecnologías agropecuarias adaptativas. Familias, emprendedores y comunidades urbanas encontrarán en este módulo una herramienta para enfrentar desafíos climáticos y alimentarios, promoviendo una agricultura inclusiva y resiliente.



Fuente: Inta con aportes de +P