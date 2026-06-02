La historia del primer embarque de miel argentina sin aranceles en Europa

Había un tambor color marrón lleno de miel que Daniel D'Ambros decidió no vender. Cuando el contenedor con miel de eucaliptus partió rumbo a Alemania y cruzó la aduana europea sin pagar un solo centavo de arancel, ese hombre que treinta años antes apilaba colmenas en el garaje de su casa en Concordia supo que estaba ante algo más grande que un negocio. Era el cierre de un círculo.

La empresa del productor entrerriano protagonizó el primer embarque argentino de miel beneficiado con arancel cero hacia la Unión Europea , un hito que el sector apícola nacional esperaba desde hacía décadas y que se hizo posible tras la entrada en vigencia del acuerdo de Asociación y Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , operativo desde el 1 de mayo de 2026.

El comienzo: 400 colmenas y un sueño sin nombre

La historia no arrancó en una sala de reuniones ni con un plan de negocios. En la década de 1990, D'Ambros instaló sus primeras 400 colmenas en el garaje de su vivienda en Concordia, Entre Ríos. No había escala, no había mercado asegurado, no había certeza de nada. Solo había trabajo y una intuición que, con el tiempo, resultaría correcta.

Ese emprendimiento familiar creció de manera sostenida durante tres décadas. Hoy, la empresa cuenta con unas 15.000 colmenas, exporta hasta 2.500 toneladas anuales de miel a distintos mercados internacionales y diversificó su actividad con una división forestal que abarca más de 1.600 hectáreas, un aserradero y una fábrica de materiales apícolas. La producción propia ronda entre 600 y 800 toneladas anuales.

El salto de escala es notable, pero lo que D'Ambros rescata no es tanto el crecimiento económico sino la continuidad familiar. Hoy la empresa la conduce María de los Ángeles, su hija, quien fue la primera en comunicarle la noticia del embarque histórico.

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La llamada que lo cambió todo

"Mi hija me avisó que logramos meter la miel con arancel cero", recordó D'Ambros. La escena es simple pero cargada de significado: un padre, una hija, y el peso de todo lo construido en medio. "Me puse contento, era un sueño. Llegar con arancel cero a Estados Unidos y arancel cero a Europa era impensado", expresó el empresario.

La emoción en sus palabras no era retórica. Durante años, el arancel del 17,3% que la Unión Europea aplicaba a la miel argentina representó una barrera real y dolorosa. "El arancel nos dolía hasta en el alma. Era prácticamente un castigo", afirmó D'Ambros sin rodeos.

Esa carga no la absorbía el exportador directamente: la pagaban los importadores europeos. Pero el efecto sobre la competitividad del producto argentino era igualmente concreto. Frente a países que ya contaban con acuerdos comerciales preferenciales con la Unión Europea, la miel argentina llegaba al mercado con una desventaja estructural de casi veinte puntos porcentuales. La respuesta del sector fue apostar a la calidad y a la seriedad comercial para sostener la confianza de compradores que, a pesar del costo extra, seguían eligiendo el producto nacional.

Miel de eucaliptus con destino a Alemania

El embarque histórico estuvo compuesto por miel de eucaliptus, una variedad con alta demanda en el mercado alemán. "Tiene mucho cuerpo", describió D'Ambros, con la precisión de quien conoce su producto desde adentro. Alemania es uno de los mayores consumidores e importadores de miel de Europa, y la preferencia por variedades con perfil organoléptico definido convierte a la miel entrerriana en un producto con identidad propia dentro de ese mercado.

El productor decidió conservar uno de los tambores del contenedor exportado como objeto de memoria. No es un gesto menor: en el universo de quienes construyeron algo desde cero, los símbolos materiales importan. Ese tambor representa el punto de llegada de una trayectoria que comenzó en un garaje de Concordia y terminó, por ahora, en los puertos de Alemania.

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Un nuevo escenario para el sector apícola argentino

El acuerdo Mercosur-Unión Europea abre una ventana de oportunidad que el sector apícola argentino tardó en ver pero que ahora observa con expectativa genuina. La eliminación del arancel del 17,3% no solo mejora el margen de los exportadores: reposiciona a la miel argentina en la cancha europea con condiciones de igualdad frente a competidores que antes contaban con ventajas arancelarias.

Para Entre Ríos, provincia con larga tradición apícola y condiciones naturales que favorecen la producción de variedades diferenciadas, el momento es especialmente relevante. El caso de D'Ambros no es el único en la provincia, pero sí el primero en cruzar esa línea histórica.

La experiencia de este productor entrerriano resume algo que el agro argentino conoce bien: la exportación no es solo logística y precio. Es también constancia, adaptación y la capacidad de sostener la apuesta durante décadas de reglas cambiantes, mercados volátiles y aranceles que, en sus propias palabras, dolían hasta en el alma. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, ese dolor tiene una respuesta concreta al otro lado del Atlántico.

FUENTE: Marcas Argentinas con aportes de Redacción +P.