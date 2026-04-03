La renta agrícola bajo asfixia: el impacto de la guerra y la presión fiscal en 2026

El escenario para el agro argentino se ha vuelto dramático tras el cierre del primer trimestre de 2026. Según el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina ( FADA ), la participación del Estado en la renta agrícola trepó al 62,5%, lo que representa un salto de más de seis puntos respecto a diciembre pasado.

Esta suba no responde a una modificación en las alícuotas impositivas, sino a un efecto de pinza donde la rentabilidad se desploma mientras los costos y las tasas locales avanzan sin tregua.

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El motor principal de este deterioro es el conflicto bélico en Medio Oriente, específicamente en el Estrecho de Ormuz. Al ser un nodo logístico por donde transita la mitad de la urea mundial y gran parte de la energía global, su bloqueo ha disparado los costos de producción locales.

El precio de la urea aumentó un 43% en solo tres meses, mientras que el gasoil impulsó los fletes un 12% en dólares. Esta escalada quebró la relación insumo-producto, exigiendo ahora casi cuatro toneladas de cereal para adquirir una sola de fertilizante.

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La situación del trigo es, por lejos, la más alarmante del informe. Con una participación estatal del 104,4%, el cultivo ha entrado en una zona de pérdida nominal donde la carga tributaria excede la renta generada. Es decir, el productor de trigo hoy genera menos dinero del que debe pagar en impuestos.

El girasol también muestra signos de agotamiento con una presión del 80,3%, mientras que la soja y el maíz se mantienen en torno al 61,6% y 56,8% respectivamente, aunque con márgenes de ganancia cada vez más estrechos.

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A nivel interno, el peso de los tributos provinciales y municipales ha ganado protagonismo en la estructura de costos. Las actualizaciones del Inmobiliario Rural, con picos de aumento del 79% en distritos como Buenos Aires, y las tasas municipales que subieron un 32% promedio, han elevado la incidencia impositiva justo cuando los ingresos del sector se ajustan.

A esto se suma que los salarios y labores agrícolas crecieron un 33%, una cifra que cuadruplica la inflación estimada para el periodo, profundizando el desfasaje financiero de las explotaciones.

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El mapa federal de la presión tributaria refleja marcadas asimetrías geográficas. Entre Ríos encabeza la lista como la provincia con mayor carga sobre el productor, alcanzando un 67,6% de la renta. Le siguen Buenos Aires y La Pampa con un 60,4%, Córdoba con el 60,2% y Santa Fe con el 57%. En el extremo opuesto, San Luis registra la menor incidencia con un 55,7%.

En definitiva, el campo enfrenta un 2026 condicionado por la geopolítica, donde producir cuesta cada vez más y el Estado retiene una porción mayor de un negocio que se achica.

Fuente: FADA con aportes de Redacción +P