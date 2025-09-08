Nueva variedad de quinua aporta más productividad y valor nutricional

La quinua, un cultivo ancestral de los Andes que en los últimos años ha conquistado mercados internacionales por su valor nutricional , suma un nuevo capítulo en la Argentina con la presentación de Morrillos INTA, una variedad desarrollada por investigadores del INTA San Juan que promete altos rendimientos, mayor versatilidad y un fuerte aporte a la diversificación agrícola del país.

El logro, fruto de más de una década de trabajo, constituye la segunda variedad de quinua registrada en la Argentina y responde a un objetivo central del organismo: ofrecer alternativas productivas en regiones donde los cultivos tradicionales muestran bajos niveles de rentabilidad.

Una quinua versátil y de alto rendimiento

De acuerdo con Lucas Francisco Guillén, de la Agencia de Extensión Rural (AER) Calingasta —San Juan—, Morrillos INTA se distingue por su capacidad de adaptación a diferentes condiciones de cultivo y suelos. “Morrillos INTA es una variedad mucho más versátil y adaptable a diferentes condiciones de cultivo y suelos. Cuenta con un mayor rendimiento, por lo que se trata de una variedad más productiva y con potencial de hasta 2000 kilogramos por hectárea, en comparación con semillas similares”, destacó el especialista.

Esta productividad, que supera a la de otras variedades disponibles en el país, convierte a Morrillos INTA en una opción atractiva para productores interesados en innovar en sus sistemas agrícolas. Además, el ciclo corto de la planta permite dos cosechas anuales en la provincia de San Juan: una en primavera y otra en otoño.

Aunque fue desarrollada pensando en las condiciones agroclimáticas del suelo sanjuanino, la variedad ya está siendo probada en otras provincias, donde ha mostrado buenos resultados frente a quinuas similares.

Adaptación y potencial agroindustrial

La quinua, en general, se caracteriza por su amplio rango de tolerancia: puede desarrollarse en suelos salinos, resistir sequías y soportar heladas. Morrillos INTA no es la excepción, y en este sentido amplía las posibilidades de diversificación en distintas regiones del país.

Su grano, una vez desaponificado, es apto para el consumo humano directo y también para el procesamiento industrial, tanto en la elaboración de harinas como en bebidas proteicas. Estos usos suman valor agregado y potencian su inserción en cadenas agroalimentarias innovadoras.

“Esta variedad aporta a la producción de quinua en Argentina y contribuye a diversificar la producción agrícola para generar nuevas oportunidades para los productores”, afirmó Guillén.

Aporte a la economía regional y nacional

Más allá de sus características agronómicas, Morrillos INTA tiene un fuerte componente estratégico: contribuir al desarrollo regional y a la economía sanjuanina. En una provincia donde históricamente predominaron cultivos como la vid, el olivo o algunos frutales, la quinua aparece como una alternativa que permite aprovechar mejor las condiciones del territorio y responder a nuevas demandas del mercado interno y externo.

quinua2 Morrillos INTA tiene un fuerte componente estratégico: contribuir al desarrollo regional y a la economía sanjuanina.

El interés no es casual. La quinua se ha consolidado en la última década como un superalimento, reconocido por su alto contenido de proteínas, fibra y minerales. Esta valoración internacional abre oportunidades de exportación, al tiempo que en el mercado argentino gana cada vez más espacio en dietas saludables, restaurantes y emprendimientos de alimentos naturales.

Una década de trabajo

El camino hacia Morrillos INTA comenzó en 2013, cuando el organismo decidió avanzar en la reintroducción de la quinua en San Juan. Los investigadores plantearon como meta buscar alternativas productivas frente a la baja rentabilidad de algunos cultivos tradicionales.

Tras años de ensayos en campo, análisis de datos y procesos de evaluación, la variedad fue registrada oficialmente en el Registro Nacional de Cultivares, lo que avala su estabilidad, rendimiento y calidad.

Hoy, con Morrillos INTA disponible, el INTA ratifica su rol como impulsor de innovaciones que combinan ciencia, producción y desarrollo regional.

Fuente: INTA con aportes de Redacción +P.